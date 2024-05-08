Mclaren, Pourchaire ile anlaşmaya hazırlanıyor

2023 yılında Formula 2 şampiyonluğunu kazanan genç pilotun hayalleri, Sauber'in genç pilotları desteklemek yerine Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'yu desteklemesiyle adeta suya düştü.

Arrow McLaren Theo'ya Long Beach GP'de şans verdi. Theo etkileyici bir şekilde yarışı 11.sırada tamamlayarak ikinci şansını Barber Motorsports Park'ta elde etti.

Arrow McLaren, dağ bisikleti kazasında yaşadığı bilek kırığının ilk başta düşünülenden daha ciddi olduğunun ortaya çıkması üzerine yaralı David Malukas'ı programdan çıkardı ve takım kalıcı bir değişiklik arıyor.

Pourchaire'nin son oval yarış testinin IndyCar'dan oval yarışlarda yarışmak için izin almasını sağladığı söyleniyor.

L'Equipe'e göre, Pourchaire McLaren ile uzun süreli kontrat imzalamak üzere ancak Sauber simülatör ihtiyaçları ve boş koltuk olması durumunda F1'e geri çağırma opsiyonunu elinde bulunduracak.

Pourchaire, Pazartesi günü IndyCar'ın oval pistlerine ilk adımını attı ve World Wide Technology Yarış Pisti'nde 6 numaralı Chevrolet Arrow McLAren ile yeteneklerini sergiledi ve söylentileri körüklemiş oldu.

20 yaşındaki genç sürücü 1,25 millik pistte 110 tur tamamladı ve bu da IndyCar'ın ona yarışma izni verdiği anlamına geliyordu.

Pourchaire, "Arrow McLaren'ın direksiyonuna tekrar geçme fırsatını yakalamaktan mutluyum. Ayrıca benim için oval pistte ilk deneyimdi, gerçekten heyecan vericiydi. Oval pistte sürüşün nasıl bir his olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyordum."

"Artık söyleyebilirim, gerçekten çok hızlı ve çok etkileyici. Direksiyon hareketlerinizde çok yumuşak davranmanız gerekiyor, gaza tekrar basarken de hassas davranmak gerekiyor."

"Gerçekten çok mutluyum ancak zihinsel olarak yorgunum. Çünkü her şey çok hızlı ilerliyor ve böyle bir pistte hata yapmak istemiyorsunuz. Ancak oldukça eğlendim ve güzel bir gündü."

"Hız güzeldi." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.