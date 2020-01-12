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McLaren patronu Brown: "Indy 500'de 'aptalca' hatalar yaptık"

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McLaren patronu Brown: "Indy 500'de 'aptalca' hatalar yaptık"
Ekleyen:
12 Oca 2020 17:46

McLaren Racing CEO’su Zak Brown, takımın 2019’daki Indianapolis 500 denemesi sırasında “çok fazla aptalca” hata yaptığını ancak 2020’deki denemede bazı şeyleri daha farklı yapacağını söyledi.

Her ne kadar geçen sene yapılan Indy500 girişi McLaren’in Fernando Alonso ile yaptığı ikinci giriş olsa da, 2017’de Andretti Motorsport ile yaptıkları partnerlik yerine takım Carlin ile gevşek bir ittifakta bulunarak yarışa katıldı.

McLaren ve Alonso antrenman haftası boyunca tempoyu bulmakta zorlandı ve İspanyol pilot yarışa katılma şansını Juncos Racing pilotu Kyle Kaiser’ın 33 araçlık gride son turda girmesiyle beraber kaybetmiş oldu.

Autosport International etkinliğinde konuşan Brown, yapılan programı bir “fiyasko” olarak tanımladı ve katılımda yaptığı hataları göz ardı edemeyeceğini söyledi, ki bunun içinde McLaren’in ilk testini yaptığı Texas’ta direksiyonun olmaması ve metrik ile İngiliz ölçü biriminin arasındaki farkın yarattığı kafa karışıklığı da bulunuyor.

McLaren’in kendi zamanında olaya nasıl yaklaştığı konusunda konuşan Brown “Takım sahipleri mükemmel insanlar, sporun efsanesi olan Mansour Ojjeh ile başlamak gerekirse (Ojjeh McLaren’in hisse sahibi). Ve evet tüm dizginleri bana verdiler.”

“İyi komünikasyona sahip bir insanım, bu yüzden onları şaşırtmayacağım. Bununla beraber bana karşı yüksek seviyede bir güven var ve bu yüzden olayı üstlenmeme izin verdiler.”

“2017’de Indianapolis’i yaptığımızda bu çılgınca bir fikirdi ve bu yüzden çok fazla destek aldım. Ve 2019’da yaşadığımız fiyaskodan sonra bile ‘Bazen kazanır bazen kaybedersin’ dediler.”

“Bundan kaçamazsınız. Ancak yapmanız gereken hatalarınızdan ders çıkarmak ve bu hataları ikinci defa yapmamak. Çünkü orada yaptığım hataların bazıları çok aptalcaydı, geri dönüp baktığımda neleri farklı yapacağıma baktığımda bunu bu sene yapacağız, işleri daha farklı şekilde yapacağız.”

“Ancak bunlara rağmen onlar inanılmaz patronlar ve McLaren’i en öne tekrardan getirmek için bana bir nevi emir etme hakkı verdiler.” dedi.

McLaren an itibariyle katılımcı olan Schmidt Peterson Motorsport ile iş birliği içinde ve NTT IndyCar serisinde Arrow McLaren SP adı altında tam zamanlı yarışacak, ki serinin Penske Corporation tarafından satın alınması bu haftanın başlarında olmuştu.

Brown, kendi adını taşıyan yarış tulumuna ve Penske Corporation’a sahip olan efsanevi takım patronu Roger Penske’nin kendi listesinde “organizasyonunu güçlendiren bir numaralı kaliteli bir birey” olduğunu söyledi ve ekledi: “Pek çok Formula 1 takımında ve Indy Car takımında pek çok Roger Penske’lerle çalıştım, ve genç yaşımdan beri ‘Roger Penske ne yapıyor? Roger Penske olsa ne yapardı?’ şeklinde düşünüyordum.”

“Eğer gözlerinizi açık tutarsanız, rol modeller edinirseniz ve insanların ne yaptığını görürseniz sizden daha önce bu işe gelenlerden ve çok başarılı olanlardan pek çok şey öğrenirsiniz.”

“Kendi işini oluşturmak için yarışçılığı kullandı; yarışçılığını geliştirmek için işini kullandı. Roger’ın daha büyük bir fanı olamazdım.”

Çeviri: Efe Kahya

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