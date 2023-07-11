McLaren, Palou ile F1 testlerine devam edecek

Geçtiğimiz sezonun ortalarına doğru Chip Ganassi'den ayrılacağını ve McLaren ile anlaştığını açıklayan Palou, bir kontrat krizinin ardından mevcut takımında kaldı.

Bu sezon ise seriyi tam anlamıyla domine eden Palou, an itibariyle dört zaferle şampiyona lideri, üstelik ikinci Scott Dixon ile fark tam 110 puan!

Chip Ganassi'deki iyi performansına rağmen takımda kalması beklenmeyen Palou'nun McLaren ile bağlarını sıkı tuttuğu biliniyor, takım da kendisini sık sık eski araçlarla F1 testlerine çıkarmakta.

Son olarak geçen ay Macaristan'da teste çıkan Palou'ya bizzat Oscar Piastri eşlik etmiş, ikili başarılı bir günü geride bırakmıştı.

Palou'dan memnuniyetlerini dile getiren Zak Brown da IndyCar sezonu bittikten sonra testlere devam edeceklerini açıkça belirtti.

Brown, "Alex IndyCar'da müthiş bir performans sergiliyor. Seride rekabet oldukça şiddetli, böyle bir ortamda sürekli yarış kazanıyor olması etkileyici."

"Kendisi an itibariyle yedek pilotumuz konumunda ve sezonun sonlarına doğru padokta aramıza katılacak. Gerçekten çok ama çok yetenekli bir sürücü."

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images

Autosport'a konuşan Palou ise, F1 testlerinin onu daha iyi bir sürücü yapıp yapmadığı sorusuna, "Buna cevap vermek zor, ancak hissettiklerimi söylemek gerekirse, evet."

"Bir sürücü olarak dört tekerleği ve motoru olan her şeyi sürebilmenin her zaman harika olduğunu düşünüyorum, özellikle de bu gerçekten hızlı bir araçsa ve etrafınızda ne yaptığınızı denetleyen çok sayıda insan varsa."

"Açıkçası F1'de ya da IndyCar'da sürüş şeklim çok değişiyor. Yine de süreç, yöntem ve iş ahlakı sayesinde her zaman IndyCar'a taşıyabileceğiniz tecrübeler ediniyorsunuz."

"Öğrendiklerim şu ana kadar işe yaradı, bunu seviyorum. Sezon bitmeden daha fazla test yapmayı beklemiyorum ama pistte biraz zaman geçirmek her zaman iyidir." dedi.