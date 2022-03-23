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IndyCar Haberler

McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"

CEO Zak Brown'a göre, Pato O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
McLaren: "O'Ward'ın McLaren'daki geleceğinden şüphe duymak anlamsız"
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O'Ward geçen yıl Arrow McLaren SP ile IndyCar'da  güçlü bir yıl geçirdi ve iki galibiyet almasının yanı sıra, son yarışa kadar şampiyonluk yarışında kaldı.

McLaren bunun üzerine Meksikalı sürücüye geçen yılın sonunda düzenlenen Abu Dhabi testinde, ilk kez bir Formula 1 aracı sürme fırsatı verdi. F1'e geçişi içinse iki yıllık bir süreç belirlediler.

Fakat McLaren'ın geçen hafta IndyCar yıldızı Colton Herta'yı F1 test programına davet etmesinin ardından O 'Ward'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Meksikalı sürücü gerekirse McLaren dışındaki seçeneklere de bakacağını belirtmişti.

Motorsport.com'a konuşan Zak Brown'a O'Ward'ın geleceğiyle ilgili spekülasyonlar sorulurken, şu anda ortada herhangi bir sorun olmadığını açıkça belirtti.

Cuma günü Bahreyn'de konuşan Brown, "Pato ile %100 IndyCar'a odaklanmak istiyoruz."

"Bu yıl şampiyonluk şansımız olduğunu düşünüyoruz ve onun statüsünde değişen bir şey yok. Bizimle çok yıllık bir anlaşması var. Çok fazla şey söylendiğini biliyorum fakat bunlar boş laflar."

"Sadece ana hedefe odaklanmasını istiyoruz. Çaylak test gününü de aldı ve orada mükemmel bir iş çıkardı."

"Şu noktada Formula 1 test programımızın nasıl görüneceği henüz belli değil." dedi.

McLaren'ın yeni F1 sportif yönetmelikleri kapsamında bu yıl en az iki cumartesi antrenmanında genç bir sürücüyü piste çıkarması gerekiyor.

Herta'nın McLaren ile test anlaşması imzalaması da takımların geçen yılki araçla test yapmalarına izin verilmesinin ardından gerçekleşti.

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Zak Brown, CEO, McLaren Racing

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

McLaren F1'in patronu Andreas Seidl da Herta'nın potansiyelini değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Seidl, "Bildiğiniz gibi bu yıl ilk kez, bir yıl önceki araçla test düzenleme imkanına sahibiz."

"Bu test programının yerlerini, zamanlamasını vb. gibi şeylerin ayrıntılarını fiilen tamamlama sürecindeyiz."

"Fakat planımız açık: Colton'a bu araçta birkaç test günü vermeyi, ona Formula 1 aracı sürmenin tadını çıkarma ve neler yapabileceğini gösterme fırsatı sağlamayı istiyoruz."

"O, harika bir yetenek." dedi.

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