Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
FP3:
13 Saat
:
21 Dakika
:
26 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
FP3:
11 Saat
:
16 Dakika
:
26 Saniye
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Aragon II
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Sıradaki Etkinlik
6 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Son dakika

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

paylaşım
yorumlar
McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

McLaren, 2021'de IndyCar'da yarışmak istemesi halinde Sergio Perez'le görüşebileceklerini açıkladı.

Perez, Racing Point'in gelecek sene Aston Martin olacağı dönem için Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından koltuksuz kaldı.

Bu süreçte başka takımlarla görüşmeyen Perez'in bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu. Perez, doğru pakete sahip olması halinde F1'den gelebilecek teklifleri kabul edebileceğini, F1'de çekici bir seçenek olmazsa farklı serilere gidebileceğini söyledi.

Perez, daha önceden yaptığı açıklamada Indianapolis 500'de yarışmak istediği dile getirmişti.

İlgili haberler:

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Perez'in koltuğunu kaybetmesinin talihsizlik olduğunu, ilgilenmesi halinde kendisiyle IndyCar için görüşebileceklerini söyledi.

Brown, "Muhtemelen Formula 1'de, tamamen kendi tahminim, Haas ya da Alfa Romeo'ya gidecektir. Ancak IndyCar ile ilgilenirse, o harika bir yarış pilotu, kesinlikle onunla konuşmak isteriz." dedi.

Sergio Perez, Racing Point

Sergio Perez, Racing Point

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren, bu sene Schmidt Peterson Motorsports ile kurduğu işbirliği ile Arrow McLaren SP takımını oluşturdu ve IndyCar'da tam zamanlı mücadele etmeye başladı. Takım şu anda Oliver Askew ve Pato O'Ward ile tam sezon mücadele ediyor. Indy 500'de bu isimlere ek olarak Fernando Alonso yarışmıştı.

Brown, IndyCar'da iki araçla yarıştıklarını ancak Perez'in sponsorlarının getireceği destekle üçüncü aracı hazırlayabileceklerini söyledi.

Brown, "Üç araç için ekstra finansmana ihtiyaç duyarız. Şu anda sadece iki aracı finanse edebiliyoruz."

"Bu yüzden onunla hemen bugün anlaşamayız ancak her zaman sahip olduğu destekle, Sergio gibi bir ismin oluşturacağı heyecan ve oluşturacağı ticari etkiyle, onu yarıştırmak isteriz." dedi.

 
Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"

Önceki haber

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Sergio Perez Şimdi al
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Bottas: "Mugello'da sürüş yapmak çok eğlenceli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Mugello'da sürüş yapmak çok eğlenceli"

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: “Gasly/Albon değişikliği mantıklı olmaz”

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”

Son Haberler

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor
Indy IndyCar / Son dakika

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"
Indy IndyCar / Son dakika

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"

Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş
Indy IndyCar / Son dakika

Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş

Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"
Indy IndyCar / Son dakika

Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

2
Formula 1

Leclerc: "Film günü sayesinde hızlı olduk"

2s
3
Formula 1

Toskana GP 2. antrenman: Bottas lider, Perez'le Raikkonen çarpıştı

4
Formula 1

Norris: “Kazam, göründüğünden daha kötü hissettirdi”

1s
5
Formula 1

Toskana GP 1. antrenman: Bottas ilk sırada, Leclerc üçüncü

Son Haberler

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor
Indy

McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"
Indy

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"

Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş
Indy

Dixon, Sato'nun yarışı bitirebilecek yakıta sahip olmadığını düşünmüş

Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"
Indy

Indy 500 galibi Sato: "Yakıtım bitmek üzereydi!"

Indy 500: Sarı bayraklar altında biten yarışı Sato kazandı, Alonso ise 21. oldu
Indy

Indy 500: Sarı bayraklar altında biten yarışı Sato kazandı, Alonso ise 21. oldu

Son Videolar

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları 00:35
IndyCar

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları

Indianapolis 500: En iyi fotoğraflar 02:48
IndyCar

Indianapolis 500: En iyi fotoğraflar

Indy500: Takuma Sato Röportajı 01:48
IndyCar

Indy500: Takuma Sato Röportajı

Indy500: Spencer Pigot'ın kazası 00:23
IndyCar

Indy500: Spencer Pigot'ın kazası

IndyCar aeroscreen, ilk kez Indianapolis'te piste çıktı 06:12
IndyCar

IndyCar aeroscreen, ilk kez Indianapolis'te piste çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.