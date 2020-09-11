McLaren, IndyCar'ı düşünmesi halinde Perez'le ilgileniyor

Perez, Racing Point'in gelecek sene Aston Martin olacağı dönem için Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından koltuksuz kaldı.

Bu süreçte başka takımlarla görüşmeyen Perez'in bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu. Perez, doğru pakete sahip olması halinde F1'den gelebilecek teklifleri kabul edebileceğini, F1'de çekici bir seçenek olmazsa farklı serilere gidebileceğini söyledi.

Perez, daha önceden yaptığı açıklamada Indianapolis 500'de yarışmak istediği dile getirmişti.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Perez'in koltuğunu kaybetmesinin talihsizlik olduğunu, ilgilenmesi halinde kendisiyle IndyCar için görüşebileceklerini söyledi.

Brown, "Muhtemelen Formula 1'de, tamamen kendi tahminim, Haas ya da Alfa Romeo'ya gidecektir. Ancak IndyCar ile ilgilenirse, o harika bir yarış pilotu, kesinlikle onunla konuşmak isteriz." dedi.

Sergio Perez, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren, bu sene Schmidt Peterson Motorsports ile kurduğu işbirliği ile Arrow McLaren SP takımını oluşturdu ve IndyCar'da tam zamanlı mücadele etmeye başladı. Takım şu anda Oliver Askew ve Pato O'Ward ile tam sezon mücadele ediyor. Indy 500'de bu isimlere ek olarak Fernando Alonso yarışmıştı.

Brown, IndyCar'da iki araçla yarıştıklarını ancak Perez'in sponsorlarının getireceği destekle üçüncü aracı hazırlayabileceklerini söyledi.

Brown, "Üç araç için ekstra finansmana ihtiyaç duyarız. Şu anda sadece iki aracı finanse edebiliyoruz."

"Bu yüzden onunla hemen bugün anlaşamayız ancak her zaman sahip olduğu destekle, Sergio gibi bir ismin oluşturacağı heyecan ve oluşturacağı ticari etkiyle, onu yarıştırmak isteriz." dedi.