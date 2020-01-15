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McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı

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McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı
Ekleyen:
, Editör
15 Oca 2020 06:02

McLaren Racing, 2020 yılında IndyCar'da mücadele edeceği yeni aracı 7 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

McLaren, 2020 IndyCar şampiyonasında Arrow Schmidt Peterson Motorsport ile işbirliği yaparak tam sezon mücadele edeceğini duyurmuştu.

En son 1979'da IndyCar'da fabrika takımı olarak tam sezon mücadele eden McLaren, 2017'de Andretti Autosport-Honda ile işbirliği yaparak ve 2018'de kendi başında Indy 500 mücadelesine katılmıştı.

2017'de Fernando Alonso ile Indy 500'de 27 tur lider gitmeyi başaran ancak son turlarda motor sorunuyla yarış dışı kalan McLaren, 2018'de sıralamaları geçmeyi başaramamıştı.

Chevrolet motoruyla mücadele edecek olan McLaren, yeni aracın lansmanını 7 Şubat'ta yapacağını duyurdu.

Açıklamaya göre lansman etkinliği Indianapolis'te yapılacak ve burada araç, partnerler ve sponsorlar tanıtılacak.

Takım, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada Patricio O'Ward ve Oliver Askew ikilisiyle yarışacağını açıklamıştı.

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Editör Kemal Şengül

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