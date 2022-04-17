McLaren, Indy 500 sonrası üçüncü aracı gridde tutmayı düşünmüyor

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Arrow McLaren SP takımının başkanı Taylor Kiel ve McLaren CEO'su Zak Brown, Juan Pablo Montoya'nın Indy 500'e katılacağının duyurulmasının ardından, tam zamanlı pilotları Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist'in yanına üçüncü bir araç yerleştirmeyi değerlendirmişlerdi.

Ancak Motorsport.com'a konuşan Kiel, önceliği diğer konu başlıklarına verdiklerini söyledi.

“Tam zamanlı bir üçüncü araç ihtimalini 2023'e hazırlanmanın bir yolu olarak biraz düşündük. Bence bundan sonra her zaman Indy 500'de ihtimalleri biraz lehimize çevirmek için fazladan bir araç kullandığımızı göreceksiniz."

"Fakat şu anlık 2023 sezonuna hazırlanmak için üçüncü bir araçla yola devam etmek kendimizi rahat hissettiğimiz bir model değildi. Başkalarının bunu yaptığını gördük, bu iyi ve güzel bir model fakat bizim için değil. Indy 500'ü dışarıda bırakırsak ya tüm araçlar tam zamanlı olacaklar, ya da hiç olmayacaklar. Bu yüzden 6 numaralı aracı [Mayıs'ta Montoya tarafından kullanılacak] Indy'den sonra tekrar göreceğinizi sanmıyorum. Yani, asla asla dememelisiniz ama bunun olası olmadığını söyleyebilirim."

"2023'ten önce sahip olduğumuz zamanın tamamını, bizleri Pato ve Felix'in projelerinden uzaklaştıracak yeni bir şeyleri bir araya getirmeye çalışmak yerine, gelecek yılın başından itibaren bizleri avantajlı duruma getirecek bir program oluşturmak için kullanmanın faydalı olacağını olacağını düşünüyoruz."

"Ayrıca [2024 için planlanmış] 2,4 litrelik hibrit testlerinin çoğunu yapacağız, bu yüzden bunun için çalışacak bir ekibe da ihtiyacımız var. Bugün takıma baktığımızda, iki tam zamanlı arabamız var, Mayıs ayı için üçüncü bir aracımız da olacak. Gelecek yıl üçüncü bir araç ile tam zamanlı çalışacak bir ekibe de ihtiyacım var. Devam etmekte olduğumuz başka projeler de var.”

Kiel, son birkaç sezonda, tam zamanlı olarak yalnızca iki araba çalıştırırken bile üçüncü bir mürettebat tutmanın, IndyCar'ın 26 araçlık tutarlı bir ızgaraya sahip olması ve bir patlamanın eşiğinde olan IMSA sayesinde işe yaradığını kabul etti. , pek çok rakip iyi ekip üyeleri bulmak için çabalıyor.

Kiel, "Kısa vadede bize yardımcı oldu çünkü bize esneklik sağlıyor."

"Ancak gelecek yıl üçüncü araca çıktığımızda orta ve uzun vadede de önemli. Önümüzdeki altı ila sekiz ay içinde 20-25 kişiyi daha işe almanın eşiğine bakıyorum ve herkes gibi biraz endişeliyim."

Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Jake Galstad / Motorsport Images

"Birçok açık noktamız var, operasyonumuzu genişletmeye çalışıyoruz çünkü ufkumuzda henüz hakkında gerçekten konuşamayacağımız çok güzel şeyler var. İleride bu takım için harika şeyler görüyorum."

“Ancak mevcut kalifiye personel eksikliği şu anda gerçek bir sorun. Hepimiz sektör içinde birbirimizden kaçak avlanıyoruz, çünkü hepimiz, miktarları bilinen, tecrübesi olan insanları arıyoruz."

Kiel geçtiğimiz birkaç sezondur, tam zamanlı iki araca sahipken dahi, üçüncü bir aracın IndyCar'ın 26 araçlık gridinde ciddi katkı sağladığının ve birçok rakibin iyi ekip üyeleri için savaş halinde olduğunun da farkında.

Kiel, "Kısa vadede üçüncü aracın bize yardımı oldu çünkü esneklik sağlıyor. Gelecek yıl üçüncü aracı gride getirdiğimizde bu orta ve uzun vadede de önem kazanacak. Önümüzdeki altı ila sekiz ay içinde 20-25 kişiyi daha işe almanın eşiğindeyiz ve herkes gibi biraz endişeliyim."

"Birçok açık noktamız var, operasyonumuzu genişletmeye çalışıyoruz çünkü önümüzde henüz hakkında gerçekten konuşamayacağımız çok güzel şeyler var. İleride bu takım için harika bir gelecek görüyorum."

“Ancak kalifiye personel eksikliği şu anda gerçek bir sorun. Tüm takımlar olarak sektör içinde birbirimizden kaçak avlanıyoruz, çünkü hepimiz, miktarları bilinen, tecrübesi olan insanları arıyoruz." dedi.