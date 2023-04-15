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McLaren, Indianapolis 500'de yarışacağı üç farklı renk düzenini tanıttı

McLaren, Indianapolis 500'de yarışacağı ve geçmişinden izler taşıyan "Triple Crown" temalı üç farklı renk düzenini tanıttı.

Filip Cleeren
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McLaren, Indianapolis 500'de yarışacağı üç farklı renk düzenini tanıttı
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Bu sene kuruluşunun 60. yılını kutlayan McLaren, bu kapsamda Formula 1'de aracını "MCL60" olarak adlandırmak da dahil olmak üzere bu önemli yıldönümüne göndermelerde bulunmakta.

Ancak takım, asıl kutlamayı hiç şüphesiz ki IndyCar'da yapacak!

Mayıs ayındaki Indianapolis 500 için hazırlıklarını sürdüren takım, motor sporları tarihinin en önemli yarışlarından birinde 60. yılını üç farklı renk düzeniyle kutlayacak.

Daha da önemlisi, bu renk düzenlerinin McLaren'in geçmişinde elde ettiği önemli başarılardan, yani Indianapolis 500, Monako GP ve Le Mans 24 Saat galibiyetlerinden büyük izler taşıyor olması!  

Renk düzenlerinin en dikkat çekicisi hiç şüphesiz ki McLaren hayranlarını 1980-1990'lara götüren, Niki Lauda'nın son şampiyonluğunun yanı sıra Ayrton Senna ve Alain Prost'un dominasyon döneminde araçta yer alan turuncu-beyaz Marlboro renk düzeni.

Alain Prost'un 1984 Monako GP'sini kazandığı MP4-2'yi anmayı amaçlayan bu renk düzeni Felix Rosenqvist'in aracında yer alacak.

Arrow McLaren SP Indianapolis 500 livery

Arrow McLaren SP Indianapolis 500 livery

Photo by: Arrow McLaren SP

Pato O'Ward'ın aracında yer alacak tamamen siyah renk düzeni, McLaren'in 1995 Le Mans zaferine bir gönderme; takım o yıl tamamen siyah McLaren F1 GTR ile mücadele etmiş ve Yannick Dalmas-JJ Lehto-Masanori Sekiya üçlüsüyle zafere ulaşmıştı.

Alexander Rossi'nin aracı ise McLaren'in 1976 Indy 500 zaferini kutlamak için papaya ve mavi renklerini üstünde taşımakta; o yıl Johnny Rutherford, McLaren M16 ile yağmur altındaki kısaltılmış bir yarışta ikinci Indy zaferini elde etmişti.

McLaren CEO'su Zak Brown "60. yıldönümümüzde McLaren'in tarihi Triple Crown başarısını kutlayan bu ikonik araçları tanıtmaktan gurur duyuyorum.

"İnanılmaz görünüyorlar, piste çıktıklarını görmek için sabırsızlanıyorum."

 

Arrow McLaren'in üç tam zamanlı pilotu, gelecek hafta 19-20 Nisan'da yapılacak açık testten itibaren antrenmanlar, sıralama turları ve 28 Mayıs'taki yarış da dahil olmak üzere bu renk düzenini kullanacak.

Ancak takım yarışta toplam dört araçla yer alacak, nitekim IndyCar efsanelerinden Tony Kanaan tek seferliğine dördüncü aracın direksiyonunda olacak.

Arrow McLaren SP Indianapolis 500 livery

Arrow McLaren SP Indianapolis 500 livery

Photo by: Arrow McLaren SP

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