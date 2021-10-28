McLaren: "Hulkenberg, IndyCar koltuğu için listenin zirvesinde"

Hulkenberg, gelecek hafta Arrow McLaren SP takımıyla Barber Motorsports Park pistinde test YAPTI. Bu, eski Formula 1 pilotunun IndyCar aracıyla ilk deneyimi OLDU.

Takım, gelecek sezonlarda Pato O'Ward ve Felix Rosenqvist'in yanında 3. bir ismin daha olması fikrini değerlendiriyor.

Brown, şu an için planın gelecek sene Indianapolis'te ve farklı bir yarışta 3. araç yarıştırma şeklinde olduğunu ancak 2023'te tam zamanlı 3 araç olmasını istediklerini açığa çıkardı.

Brown, "IndyCar, agresif pilotları ödüllendiren bir seri. Nico'nun, Amerikalıların dediği gibi o koltuğu alacağını düşünüyorum."

"Onu göreceğim için çok heyecanlıyım. Onun keyif alacağını düşünüyorum. Fernando'nun IndyCar'dan keyif aldığını, Ericsson'un keyif aldığını düşünüyorum."

"Gelecek sene kesinlikle tam zamanlı üçüncü araç olmayacak. Indianapolis'te 3. araç olacak. Daha sonra bir yarışta daha o aracın yarışmasını planlıyoruz. 2023'te ise üçüncü aracın tam zamanlı olmasını planlıyoruz."

"Nico, IndyCar'ın nasıl olduğunu görmek istiyor. Biz de Nico'nun nasıl olduğunu göreceğiz. Bu, üçüncü araç sürecini başlatan bir adım olacak. O aracı Nico alabilir. Nico, o araç için listenin zirvesinde yer alıyor." dedi.

Nico Hulkenberg, Racing Point, arrives at the circuit Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Brown, daha önce Porsche'nin WEC programının başında yer alan McLaren F1 Takım Patronu Andreas Seidl'in Hulkenberg'le yakınlaşmalarında etkili olduğunu açığa çıkardı.

Brown, "Bana Nico'yu tanıtan kişi Andreas'tı. Dediğiniz gibi, onların geçmişte iyi anıları var. Andreas bana ne zaman ve nerede ihtiyacım olsa yardımcı olur. Nico ile bağlantı kurmada kesinlikle yardımcı oldu." dedi.