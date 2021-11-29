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McLaren, Arrow McLaren SP'nin çoğunluk hissesini satın aldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

McLaren bugün, Arrow McLaren SP IndyCar ekibinin yüzde 75'lik hissesini satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.

McLaren, Arrow McLaren SP'nin çoğunluk hissesini satın aldı

Ağustos ayında açıklanan anlaşma, IndyCar ekibinin, resmi olarak McLaren Racing organizasyonunun bir parçası olduğu anlamına geliyor.

McLaren Racing CEO'su Zak Brown, takımın önceki sahipleri Sam Schmidt ve Ric Peterson ile birlikte McLaren Racing tarafından atanan üç kişinin oluşturacağı yönetim kuruluna başkanlık edecek

Taylor Kiel, Arrow McLaren SP'nin başkanı olmaya devam edecek ve takım açıklamasına göre, "takımın genel operasyonlarından ve performansından sorumlu olacak.

Tıpkı Ağustos ayında olduğu gibi, anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı

Takım son yıllarda sahip olduğu performansı yavaş yavaş artırmaya başladı ve 2020'de Pato O'Ward, bir pole pozisyonunun yanı sıra dört podyum aldığı yılı üçüncü bitirdi. Bu yıl O'Ward, iki galibiyet, üç podyum ve üç pole pozisyonu almayı başardı.

McLaren markasının IndyCar'da büyük bir geçmişi var; McLaren'la yarışan sürücüler 1970'li yıllarda üç Indianapolis 500 galibiyeti (1972'de Mark Donohue, '74 ve '76'da Johnny Rutherford) ve iki şampiyonluk ('73'te Roger McCluskey, '77'de Tom Sneva) kazandı.

O'Ward, önümüzdeki ay, mevcut McLaren MCL35M ile Abu Dhabi'deki Formula 1 testine katılacak.

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