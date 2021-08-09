McLaren, Arrow McLaren SP’de çoğunluk hissesini alacak

Duyuru, bu sezon IndyCar’ın 11. yarışı olan Nashville’de yapıldı. McLaren, seride Schmidt Peterson Motorsports’la ortaklığının ikinci yılında bulunuyor.

Takım, eski IndyCar sürücüsü Sam Schmidt tarafından 2001’de kuruldu ve 2013’te Ric Peterson’ın takımın adı Schmidt Peterson Motorsports (SPM) oldu.

Ayrıca takım, son zamanların en başarılı Indy Lights programlarından birini yürüttü ve 7 kez pilotlar şampiyonasını kazandı. Ayrıca, hanesine 13 pole, 27 podyum ve 9 galibiyet yazdırdı.

Bu galibiyetlerden ikisini Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü Pato O’Ward kazandı ve O’Ward, şu anda pilotlar şampiyonasını ikinci götürüyor.

Takımın 5 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunu Schmidt, Peterson ve McLaren Racing’den üç isim oluşturuyor. Kurulun başkanlığını McLaren CEO’su Zak Brown üstleniyor.

McLaren, 2020’de isim sponsorları Arrow Electronics ve SPM ile 40 yıl aradan sonra IndyCar’a döndü ve yeni ortaklarıyla birlikte Arrow McLaren SP’yi oluşturdular.

Duyurunun ardından konuşan Brown, şu yorumları yaptı: “Bugünkü duyuru, IndyCar’a hem yarış serisi olarak hem de McLaren Racing için pazarlama platformu olarak uzun vadede sadık kalmak istediğimize güçlü bir işarettir.”

Schmidt ise bu konuda şöyle konuştu: “Zak’i 25 yıldır tanıyorum. O bir yarışçı ve bu, çok rekabetçi yarışçılardan oluşan bir grup. Ortaklığımıza 2 sene önce başladık ve hem teknik tarafta hem de pazarlama tarafında her şey çok iyi gidiyor. Ric, 2013’te geldi ve takımın standartlarını yükseltti. Arrow, birkaç yıl sonra geldi ve o da aynı şekilde seviyemizi yükseltti.”

“McLaren ile doğru yönde ilerliyoruz. Gördüğümüz üzere, artık [galibiyetler] için düzenli olarak mücadele ediyoruz. Sonuçta Ric ve ben zaferler, Indy500’ler, şampiyonluklar kazanmak için buradayız. Bunun anahtarı ise Taylor Kiel’in takıma başkan olarak ekibe liderlik etmesi. Bu ortaklığın ilerlemesinde büyük rol oynadı.”

Peterson da şunları ekledi: “Indycar'daki ilerlememizi hızlandırmak için, McLaren'in yetenek ve F1 deneyiminden oluşan bir ekiple ortaklık kurmanın bizim için önemli bir strateji olduğuna her zaman inandık ve şimdi bunu kanıtladık. McLaren Racing şimdi liderliği alıyor ve gerçekten özel bir şey yaratmak için en iyi yaptıkları işi devam ettirerek, güçlerini işini en iyi şekilde yapan takımımızla birleştiriyor."