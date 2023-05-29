Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasından şikayetçi
Indianapolis'te zaferi son tur kaçıran Marcus Ericsson, yarışın yeniden başlatılmasını "adil bulmuyor".
Liderliği son turun üçüncü virajında kaybeden Ericsson, yerini geri almaya çalışmasına rağmen başarısız oldu ve arka arkaya ikinci Indy 500 galibiyetini kaçırdı.
Ericsson liderlik koltuğunda olsa dahi rahat değildi, nitekim yarış bitime iki tur kala kırmızı bayrakla durdurulmuş ve yarış yeniden başlarken tam bir formasyon turu atılmamıştı.
Bu durumdan şikayet eden Ericsson, "Yarış adil olmayan ve tehlikeli bir şekilde sona erdi. Hiçbir zaman pitten çıkar çıkmaz yarışmaya geri dönmedik. Lastikleri ısıtamadık."
"Yarışı bitirmek için ideal bir yol değildi, kararı halen anlayamıyorum."
"Bence yarış yeniden başlarken harika bir iş çıkardım ve Josef'i tamamen hazırlıksız ve sürpriz bir şekilde yakaladım, liderliği de korudum ancak bir yerde geçildim. Yeterince iyi bir iş yapamadığım için sonucu kabullenmek zor."
Marcus Ericsson, Chip Ganassi Racing Honda
Photo by: Josh Tons / Motorsport Images
"Hayal kırıklığına uğramış hissediyorum çünkü her şeyi doğru yaptığımızı düşünüyordum. Bence harika bir yarış çıkardık, harika bir aracım ve stratejim vardı."
"Josef'i hazırlıksız yakalamaya çalıştım ve işe yaradı. Beni geçtikten sonra ona yetişmeye çalıştım ama ne yazık ki yeterli olmadı. O işini iyi yaptı."
"Şu anki aero setine sahip araçlarla liderlik etmek gerçekten zor, eskiden savunma yapmak biraz daha kolaydı."
"Yeniden startta liderliği korumanın neredeyse imkansız olacağını biliyordum. Hızlıca ivmelenmeye çalıştım ve 1. virajda geçilmedim ama bu yeterli olmadı." dedi.
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