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IndyCar / Road America Haberler

Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak!

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Kevin Magnussen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 NTT IndyCar serisinin dokuzuncu yarışında Arrow McLaren SP-Chevrolet adına yarışacak.

Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak!

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