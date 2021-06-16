IndyCar / Road America Haberler
Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak!
Ekleyen: Bjorn Smit , Redacteur
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Kevin Magnussen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 NTT IndyCar serisinin dokuzuncu yarışında Arrow McLaren SP-Chevrolet adına yarışacak.
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Magnussen, Rosenqvist yerine IndyCar'da yarışacak!
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