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Magnussen: "Bir gün Indy 500'de yarışmak benim hayalim"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Eski Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, bu sezon bir IndyCar yarışına katılması ardından gelecekte Indianapolis 500’de yarışmak istediğini dile getirdi.

Magnussen: "Bir gün Indy 500'de yarışmak benim hayalim"

Danimarkalı sürücü, bu hafta sonu babasıyla birlikte Le Mans 24 Saat’te ilk kez yarışacak ve High Class Racing’in LMP2 aracı olan ORECA-Gibson 07’nin direksiyonunun başına geçecek.

Magnussen, önümüzdeki sene WEC’de yarışmak için şimdiden Peugeot ile anlaştı.

Bu hafta sonu ardından ölmeden önce yapılacaklar listesinde Le Mans’ı tikleyecek olan Magnussen, Indy500 de dahil olmak üzere başka yarışları da denemek istediğini söyledi.

Autosport’a verdiği demeçte Magnussen, “F1 [kariyerimi] bitirdiğimde denemek istediğim birçok yarış olduğunu biliyordum. Le Mans, Indy 500 ve Daytona 24 Saat bunlardan bazıları.”

“Bir gün Indy500’ü deneyimlemeyi gerçekten çok isterim. Bu şansa sahip olur muyum bilmiyorum ama [Indy500’de yarışmak] yıllardır benim hayalim.” dedi.

Ayrıca Magnussen, bu sezon Güney Amerika’da IMSA SportsCar Şampiyonasında Chip Ganassi Racing’le Cadillac Daytona prototipinde yarışmadan önce takımla yaptığı görüşmelerin, başlangıçta IndyCar’da yarışmakla ilgili olduğunu da açıkladı.

Kevin Magnussen, Arrow McLaren SP Chevrolet

Kevin Magnussen, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Art Fleischmann

28 yaşındaki sürücü, “Başlangıçta IndyCar için anlaşma yapmaya çalışıyorduk.”

“Ganassi ile çok uzun süreli bir kontratım var, onlarla ilk kez 2015’te McLaren’da koltuğumu Fernando Alonso’ya kaybettiğimde iletişime geçmiştim.”

“Bu yıl için IndyCar [anlaşmasını] yapmadık ancak son dakikada Cadillac fırsatı ortaya çıkınca bunu isteyip istemediğimi sordular.” ifadelerini kullandı.

Magnussen, yeni hiper araç kurallarının geldiği 2022 senesi için Peugeot’yla, Ganassi Cadillac DPi-V.R’nin direksiyonuna geçmek ile kontrat imzalamadan önce anlaşmıştı.

Ayrıca Magnussen, bu sezon McLaren’ın IndyCar takımıyla haziranda Road America’da katıldığı yarışın bu seride yarışmayı daha çok istemesini sağladığını ekledi. Magnussen, sakatlık geçiren Felix Rosenqvist’in yerine piste çıkmış ve kısa süreliğine lider götürdüğü yarıştan motor arızası nedeniyle çekilmek zorunda kalmıştı.

Magnussen, “Hiçbir test yapmadan, ilk kez [IndyCar’da] piste çıkmak bunu çok heyecan verici yaptı.”

“Bunlar eski tip araçlar: hidrolik direksiyon yok, turbo gecikmesi fazla, küçük lastikler var, fazla yere basma gücü yok. Bu yüzden, bu araçlar beni çok heyecanlandırıyor.”

“Eğlenceli bir deneyimdi ve bir gün [bu seriye] dönmeyi umuyorum.” diye ekledi.

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