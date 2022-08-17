Lundgaard, Vettel'in IndyCar'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor

Haberi dinle

2022 sezonunun sonunda emekli olmaya hazırlanan Vettel'in F1 sonrası kariyerinde ne yapacağına yönelik spekülasyonlar devam ediyor. Bu spekülasyonların IndyCar ayağını oluşturan isim ise Vettel'in kendi araçlarıyla test yapmasından memnun kalacağını söyleyen RLL takımının sahibi Bobby Rahal.

Vettel'in IndyCar'da ne yapabileceği sorulan Lundgaard, "Dürüst olmak gerekirse Sebastian'ın bir IndyCar aracı kullanmasının harika olacağını düşünüyorum. Bu araçlar şahsen kullandığım en kolay araçlardı, sürmesi belli bir yere kadar epey kolay."

"Formula 1'de orta grup birbirine çok yakın, bunun sebebi ise aracın istediği sınırda gidebildiğin sürece sürüş yapmanın kolay olması -asıl önemli olan, fark yaratacak 0.5-1 saniyelik bir fark yaratabilmek. Dolayısıyla Sebastian için geçiş yapmak kolay bir süreç olmayacak, yine de IndyCar'ı denemek isteyecek birçok F1 pilotu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz ay IndyCar kariyerinin ilk podyumunu elde eden Lundgaard, şu anda F2'de yarışan iki sürücünün IndyCar'da çok başarılı olabileceğini düşünüyor: Marcus Armstrong ve Felipe Drugovich.

Lundgaard, "Felipe bu yıl aşırı iyi bir iş ortaya koyuyor. Sezona inanılmaz bir başlangıç yaptı ve şu anda sadece puan alsa bile şampiyona liderliğini sürdürebiliyor."

"Marcus ile 2020'de takım arkadaşıydık. O yıl zorlu bir sezon geçirmişti, yine de iyi bir sürücü olduğunu biliyorum. Kendisinin IndyCar aracıyla başa çıkabileceğini düşünüyorum. Felipe'yi pek iyi tanımıyorum, ancak Marcus'un hızlı olacağından şüphem yok."

"IndyCar'da her yarış hızlı olmanız ciddi önem taşıyor. Bu kolay bir şey değil, özellikle oval pistlere geçişin zor olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Fotoğraf: Gavin Baker / Motorsport Images

IndyCar padoğundaki hayattan memnun olduğunu söyleyen Lundgaard, “Şu ana kadar IndyCar hakkında gerçekten sevmediğim pek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Her zaman birkaç kişinin daha farklı olmasını umut ettiğiniz kararlar verdiğine şahit olabilirsiniz, örneğin yarış hakemleri, pist organizatörlerinin yaptığı değişiklikler, vesaire."

"Ancak Avupa'ya göre genel olarak neyi sevdiğimi sorarsanız bunun yarışmakla ilgili olduğunu söylemeliyim, politikayla ilgilenmekten çok yarışabilmekle ilgili. IndyCar'da sevdiğim şey, go-kart günlerindeki gibi hissediyor olmam, sadece araca biniyor, yarışıyor ve eğleniyorsunuz. Kask takıldığında bile herkes birbirinin arkadaşı olarak kalmaya devam ediyor. Avrupa'da bunu göremezsiniz.

"Amerika'da hayat benim için güzel, burayı tercih ederim. Açıkçası ailemi ve arkadaşlarımı özlüyorum, ama eminim onların beni ziyaret edecekleri bir zaman gelecek." dedi.