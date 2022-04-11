Long Beach IndyCar: Newgarden, Grosjean'ın önünde kazandı, Herta kaza yaptı

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Pole pozisyonundan başlayan Colton Herta iyi bir start alarak yerini korudu. Team Penske-Chevrolet sürücüsü Josef Newgarden ikinci, iyi bir start alan Chip Ganassi sürücüsü Alex Palou ise üçüncüydü. Bu üçlüyü ise Felix Rosenqvist, Alexander Rossi ve yine iyi bir start alan Marcus Ericsson izledi.

Herta 6. turda Newgarden ile farkı 2.3 saniyeye çıkarırken aynı tur AJ Foyt Racing'ten Dalton Kellett 1. virajda lastik bariyerlere çarparak günün ilk sarı bayrak periyoduna sebep oldu.

Yarış 10. turda yeniden başladı. Yakıt tasarrufu yapan Herta, Newgarden ile farkı hızlıca 1.6 saniyeye çıkarırken, Newgarden 0.8 saniye gerideki Palou'nun yakın takibindeydi. Rosenqvist, Rossi, Ericsson ve bu üçlüye katılan Romain Grosjean ise ön gruptan yavaşça kopmaktaydı.

20. turda Rossi, Rosenqvist'e içeriden atak yaparak dördüncülüğe yükseldi. Bu esnada ikili ufak bir temas yaşadı, bu temas sonrası Rosenqvist yedinciliğe kadar geriledi. Momentum kaybeden İsveçli sürücü, Will Power, Scott McLaughlin ve Simon Pagenaud üçlüsüne de geçilmesinin ardından 23. turda pit stop yaptı.

Diğer İsveçli sürücü olan Ericsson da aynı şekilde Grosjean'a geçilirken, orta grubu hareketlendiren Rossi 26. turda pit stop yaptı.

Ön grupta ise ilk pit stop 28. turda Palou'dan geldi. Onu hemen bir tur ardından Herta ve Grosjean izledi. Pit stoplardan galip ayrılan isim ise Herta'dan liderliği almayı başaran Palou oldu.

30. turda Newgarden, Ericsson ve McLaughlin üçlüsü pit stop yaptılar. Newgarden ikinci sırayı korurken, Herta üçüncülüğe geriledi.

35. turda Grosjean ile mücadele etmekte olan McLaughlin, duvara temas ederek spin attı ve 20. sıraya geriledi.

54. turda Scott Dixon pit stop yaparak ikinci pit stopları başlatan isim oldu. Gerilerden başlayan Dixon, diğerlerine göre daha erken bir ilk pit yapmış ve orta gruba kadar ilerlemeyi başarmıştı. Hemen bir tur sonra, 55. turda yarış liderli Palou, Power ve Rossi pit stop yaptılar.

Palou'nun pit stop yapmasının ardından Herta'nın avantaj kazanmak için epey zamana ihtiyacı vardı. Sınırlarda bir tur atan Herta, 9. virajda kerb'e çıkarak kontrolünü kaybetti ve duvara çarparak yarışa veda etti. Herta'nın kazası bir diğer sarı bayrak periyoduna yol açarken en büyük avantajı kazanan isim bu periyotta yaptığı pit stop ile liderliğe yükselen Newgarden oldu.

Yarış 66. turda yeniden başladığında Ericsson aracın arkasını kaybederek duvar ile ufak bir temas yaşadı, bu temas sonrası Grosjean ve Power'a geçilen sürücü sonrasında aracını toparlasa da bu kez içeriden hızlı şekilde gelen Scott Dixon ile temas ederek spin attı. Ericsson bu temas sonrası epey geriledi.

Üçüncü sıraya yükselen Grosjean, 70. turda Palou'yu geçerek 2. sıraya yükseldi ve Newgarden'i kovalamaya başladı. 73. turda Jimmie Johnson ve David Malukas'ın lastik bariyerlere çarparak yarış dışı kalması, yarışın üçüncü sarı bayrak periyoduna yol açtı.

Yarış damalı bayrağa dört tur kala yeniden başladığında Grosjean, Newgarden'a atak yaptı, fakat iyi bir savunma ile yerini koruyan ve sonrasında da farkı açan Newgarden liderliğini sağlamlaştırdı.

Takuma Sato'nun bitime bir tur kala yaptığı kaza sonrası yarış sarı bayraklar altında tamamlandı.

Newgarden böylece arka arkaya ikinci galibiyetini elde ederken, şampiyona liderliğine de yükseldi. McLaughlin ikinci, Palou üçüncü, Power ise dördüncü sırada yer alıyor.

Yarış sonucu: