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IndyCar / Long Beach Yarış raporu

Long Beach IndyCar: Herta kazandı, Palou şampiyon oldu!

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Colton Herta, Long Beach'te gerçekleştirilen sezonun son IndyCar yarışında Josef Newgarden ve Scott Dixon'un önünde zafere ulaşırken, dördüncü olan Alex Palou 2021 IndyCar şampiyonu oldu.

Long Beach IndyCar: Herta kazandı, Palou şampiyon oldu!

Yarışa 14. sıradan başlayan Herta, çok iyi bir yarış geçirmesinin ardından yarışı ilk sırada tamamladı ve Laguna Seca yarışının ardından art arda ikinci zaferini, toplamda ise 6. zaferini elde etmiş oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Josef Negarden, Herta'nın sadece 0.5 sn arkasında ikinci olurken 2. sıradan başlayan Scott Dixon da Newgarden'ın sadece 0.4 sn gerisinde 3. oldu.

Son yarış öncesinde Palou ve Pato O'Ward'ın şampiyon olma şansları vardı. O'Ward'ın yarışın başında erken veda etmesi, Palou'nun işini kolaylaştırdı.

Palou, bu sezon başında serideki ilk galibiyetini almasının ardından son yarışı 4. sırada tamamladı ve ilk IndyCar şampiyonluğunu kazandı. Palou ayrıca seride şampiyon olan ilk İspanyol oldu.

O'Ward yarışa şampiyonluk umuduyla başlasa da yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada Dixon'a da geçildi ve sezonu 3. sırada tamamladı.

P

Pilot

Tur

Fark

Hızlı tur

Fark

Pit

Lider

Motor

Takım

1

Colton Herta

85

LAP 85

1:10.1978

  

2

43

Honda

Andretti Autosport

2

Josef Newgarden

85

0.5883

1:10.1882

0.5883

2

18

Chevy

Team Penske

3

Scott Dixon

85

1.0752

1:09.9902

0.4869

2

1

Honda

Chip Ganassi Racing

4

Alex Palou

85

2.4120

1:10.1400

1.3368

2

  

Honda

Chip Ganassi Racing

5

Simon Pagenaud

85

3.1237

1:09.9401

0.7117

2

  

Chevy

Team Penske

6

Alexander Rossi

85

4.6739

1:09.8990

1.5502

2

  

Honda

Andretti Autosport

7

Jack Harvey

85

6.3467

1:10.0434

1.6728

2

1

Honda

Meyer Shank Racing

8

Sebastien Bourdais

85

8.0275

1:10.0689

1.6808

2

  

Chevy

AJ Foyt Enterprises

9

Takuma Sato

85

10.5939

1:10.4290

2.5664

2

  

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

10

Will Power

85

11.4297

1:10.2899

0.8358

2

  

Chevy

Team Penske

11

Scott McLaughlin

85

12.3327

1:10.6932

0.9030

2

  

Chevy

Team Penske

12

Ed Jones

85

26.9660

1:11.4414

14.6333

3

  

Honda

Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan

13

Felix Rosenqvist

85

27.4167

1:11.4703

0.4507

2

  

Chevy

Arrow McLaren SP

14

James Hinchcliffe

85

27.9725

1:11.0471

0.5558

2

  

Honda

Andretti Steinbrenner Autosport

15

Max Chilton

85

30.0358

1:11.8029

2.0633

3

  

Chevy

Carlin

16

Graham Rahal

85

30.3482

1:12.8234

0.3124

3

4

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

17

Jimmie Johnson

85

31.1603

1:12.2917

0.8121

3

  

Honda

Chip Ganassi Racing

18

Charlie Kimball

85

32.1546

1:15.4094

0.9943

2

  

Chevy

AJ Foyt Enterprises

19

Dalton Kellett

85

32.1585

1:12.1085

0.0039

2

  

Chevy

AJ Foyt Enterprises

20

Helio Castroneves

85

32.6206

1:11.2300

0.4621

2

15

Honda

Meyer Shank Racing

21

Conor Daly

84

1 LAPS

1:09.5220

1 LAPS

3

  

Chevy

Ed Carpenter Racing

22

Oliver Askew

83

2 LAPS

1:11.5978

56.5046

5

3

Honda

Rahal Letterman Lanigan Racing

23

Ryan Hunter-Reay

83

2 LAPS

1:10.9981

4.0918

5

  

Honda

Andretti Autosport

24

Romain Grosjean

75

Contact

1:23.8260

1 LAPS

4

  

Honda

Dale Coyne Racing w/RWR

25

Rinus VeeKay

48

Mechanical

35:05.525

23 LAPS

3

  

Chevy

Ed Carpenter Racing

26

Callum Ilott

47

Mechanical

6:07.0451

398.2900

2

  

Chevy

Juncos Hollinger Racing

27

Pato O'Ward

43

Contact

1:22.0564

4 LAPS

4

  

Chevy

Arrow McLaren SP

28

Marcus Ericsson

25

Contact

1:13.4043

1.2042

1

  

Honda

Chip Ganassi Racing
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Callum Ilott, 2022 için IndyCar takımı Juncos Hollinger ile anlaştı

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