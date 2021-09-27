Long Beach IndyCar: Herta kazandı, Palou şampiyon oldu!

Yarışa 14. sıradan başlayan Herta, çok iyi bir yarış geçirmesinin ardından yarışı ilk sırada tamamladı ve Laguna Seca yarışının ardından art arda ikinci zaferini, toplamda ise 6. zaferini elde etmiş oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Josef Negarden, Herta'nın sadece 0.5 sn arkasında ikinci olurken 2. sıradan başlayan Scott Dixon da Newgarden'ın sadece 0.4 sn gerisinde 3. oldu.

Son yarış öncesinde Palou ve Pato O'Ward'ın şampiyon olma şansları vardı. O'Ward'ın yarışın başında erken veda etmesi, Palou'nun işini kolaylaştırdı.

Palou, bu sezon başında serideki ilk galibiyetini almasının ardından son yarışı 4. sırada tamamladı ve ilk IndyCar şampiyonluğunu kazandı. Palou ayrıca seride şampiyon olan ilk İspanyol oldu.

O'Ward yarışa şampiyonluk umuduyla başlasa da yarış dışı kalmasının ardından şampiyonada Dixon'a da geçildi ve sezonu 3. sırada tamamladı.

P Pilot Tur Fark Hızlı tur Fark Pit Lider Motor Takım 1 Colton Herta 85 LAP 85 1:10.1978 2 43 Honda Andretti Autosport 2 Josef Newgarden 85 0.5883 1:10.1882 0.5883 2 18 Chevy Team Penske 3 Scott Dixon 85 1.0752 1:09.9902 0.4869 2 1 Honda Chip Ganassi Racing 4 Alex Palou 85 2.4120 1:10.1400 1.3368 2 Honda Chip Ganassi Racing 5 Simon Pagenaud 85 3.1237 1:09.9401 0.7117 2 Chevy Team Penske 6 Alexander Rossi 85 4.6739 1:09.8990 1.5502 2 Honda Andretti Autosport 7 Jack Harvey 85 6.3467 1:10.0434 1.6728 2 1 Honda Meyer Shank Racing 8 Sebastien Bourdais 85 8.0275 1:10.0689 1.6808 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 9 Takuma Sato 85 10.5939 1:10.4290 2.5664 2 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 10 Will Power 85 11.4297 1:10.2899 0.8358 2 Chevy Team Penske 11 Scott McLaughlin 85 12.3327 1:10.6932 0.9030 2 Chevy Team Penske 12 Ed Jones 85 26.9660 1:11.4414 14.6333 3 Honda Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 13 Felix Rosenqvist 85 27.4167 1:11.4703 0.4507 2 Chevy Arrow McLaren SP 14 James Hinchcliffe 85 27.9725 1:11.0471 0.5558 2 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 15 Max Chilton 85 30.0358 1:11.8029 2.0633 3 Chevy Carlin 16 Graham Rahal 85 30.3482 1:12.8234 0.3124 3 4 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 17 Jimmie Johnson 85 31.1603 1:12.2917 0.8121 3 Honda Chip Ganassi Racing 18 Charlie Kimball 85 32.1546 1:15.4094 0.9943 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 19 Dalton Kellett 85 32.1585 1:12.1085 0.0039 2 Chevy AJ Foyt Enterprises 20 Helio Castroneves 85 32.6206 1:11.2300 0.4621 2 15 Honda Meyer Shank Racing 21 Conor Daly 84 1 LAPS 1:09.5220 1 LAPS 3 Chevy Ed Carpenter Racing 22 Oliver Askew 83 2 LAPS 1:11.5978 56.5046 5 3 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 23 Ryan Hunter-Reay 83 2 LAPS 1:10.9981 4.0918 5 Honda Andretti Autosport 24 Romain Grosjean 75 Contact 1:23.8260 1 LAPS 4 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 25 Rinus VeeKay 48 Mechanical 35:05.525 23 LAPS 3 Chevy Ed Carpenter Racing 26 Callum Ilott 47 Mechanical 6:07.0451 398.2900 2 Chevy Juncos Hollinger Racing 27 Pato O'Ward 43 Contact 1:22.0564 4 LAPS 4 Chevy Arrow McLaren SP 28 Marcus Ericsson 25 Contact 1:13.4043 1.2042 1 Honda Chip Ganassi Racing