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IndyCar Haberler

Latifi, 2023 IndyCar iddialarını yalanladı

2022 sonunda Formula 1'deki yarış koltuğunu kaybedecek olan Nicholas Latifi, gelecek sene IndyCar'da yarışacağı yönündeki iddiaları yalanladı ve henüz hangi seride yarışacağına karar vermediğini söyledi.

David Malsher
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mandy Curi
Çeviren:
Abdullah Çelik
Latifi, 2023 IndyCar iddialarını yalanladı
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2019'da Formula 2'de ikinci olduktan sonra Williams'la F1'e giriş yapan Latifi, gelecek sene takımda kalmayacağı konusunda Eylül ayında bilgilendirilmişti.

O zamandan beri Latifi'nin adı Chip Ganassi Racing olmak üzere birçok IndyCar takımıyla anıldı. Ancak Latifi, Amerika'da yaptığı açıklamada bırakın takıma karar vermeyi, hangi seride yarışacağına dahi karar vermediğini söyledi.

Latifi, "Dürüst olmak gerekirse henüz bir şeye adanmış durumda değilim, bir şey imzalamadım. Henüz sizinle paylaşabileceğim somut bir şey yok. Geçtiğimiz günlerde bir IndyCar takımı ile anlaştığım yönündeki haberi gördüm. Bunu biraz komik bulduğumu söylemeliyim."

"Farklı serilerde farklı takımlarla konuştum ancak henüz kendime 'Şu olacak' tarzında bir şey söylemedim. Havada olan birçok şey var."

"Bu bir bakıma biraz... 'Sinir bozucu' doğru kelime değil ancak açıkçası seneyi mümkün olan en yukarıda tamamlamaya, Williams ile geçirdiğim bu bölümü pozitif bir şekilde tamamlamaya odaklandım."

"Açıkçası diğer seriler biteli uzun zaman oldu ve motor sporlarında her şey çok hızlı ilerliyor. Herkesin sürücülerini belirlemek, her şeyi netleştirmek istediği dönemdeyiz. Takımdan gönderileceğimin resmi olarak duyurulmasının üzerinden çok zaman geçmedi. Singapur'dan önce bunu öğrendim."

"Bu yüzden evet, bazı görüşmeler oluyor ancak henüz açıklayacak bir şey yok." dedi.

Nicholas Latifi, Williams Racing, speaks to the media

Nicholas Latifi, Williams Racing, speaks to the media

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Latifi, şu an için 2023'te yarışacağı seri konusunda net bir tercihinin olmadığını söyledi.

Latifi, "Sadece formula araçlarına değil, dayanıklılık yarışlarına da bakıyorum. '%100 şu şampiyonada olmak, şunu yapmak istiyorum' demiyorum."

"Seçenekleri dinliyorum, takımlarla şampiyonalarda durumların neler olduğunu, gelecekte benim için ve hayatım için nasıl olabileceğini anlamaya çalışıyorum. Kendim için bir karar vermem gerek." dedi.

Belirsizliğe rağmen Latifi, Dallara şasisinin kullanıldığı IndyCar'ın daha eşit fırsat sunması nedeniyle çekici göründüğünü kabul etti.

Latifi, "Evet, kesinlikle serisinin çekici yanlarından birisi şasisi. Açıkçası bu tür tek şasili yarışlarda, herkesin daha eşit fırsatı oluyor. Bu, şüphesiz son birkaç senedir eksik olan şeydi. Zaman zaman rekabetçi oluyoruz ve pist üstünde mücadeleler yapabiliyoruz ancak açıkçası bunu her zaman yaşamıyoruz. Hatta çoğu zaman öyle olmuyor."

"Yani evet, bu konuda eksiktik ve bir seriye katılacaksam onun daha eşit olmasını istiyorum." dedi.

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