Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü
Arrow McLaren SP’den Patricio O’Ward, Pazartesi günü WeatherTech Raceway Laguna Seca’da gerçekleştirilen IndyCar testinin en hızlı ismi olurken, Romain Grosjean üçüncü oldu.
2020 NTT IndyCar Serisi'ni dördüncü sırada bitiren O’Ward, 2.238 millik pisti 1 dakika 11.293 saniyede tamamladı ve günün en iyi zamanına imza attı.
Bu, IndyCar'a geri dönen Ed Jones'tan 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydettiği anlamına geliyordu. Jones'un Dale Coyne Racing'deki takım arkadaşı Romain Grosjean ise tempo yükselterek üçüncü en iyi zamanı yaptı.
Grosjean, gün boyunca 109 tur tamamladı ve en çok tur atan isim oldu.
İkinci Mclaren SP ile mücadele eden Felix Rosenqvist ilk dördü tamamlarken, Meyer Shank Racing'den Jack Harvey 0.4 saniye geride beşinci sırada yer aldı.
Rinus VeeKay, gün boyunca Ed Carpener Racing Chevrolet ile sürüş yapan tek isimdi ve en iyi derecenin 0.5 saniye gerisinde kaldı.
Bu yıl McLaren ile Indy 500'e geri dönen Juan Pablo Montoya, piste üçüncü McLaren SP ile çıktı. Kolombiyalı sürücü, en iyi derecenin 0.926 saniye ardında kaldı.
Ayrıca Helio Castroneves de tekrar IndyCar aracının direksiyonuna geçerken, liderin 1.5 saniye geride son sırada yer aldı.
Seans sonucu:
|
Poz.
|
#
|
Sürücü
|
Takım
|
Motor
|
En hızlı tur
|
Fark
|
Tur
|
1
|
5
|
Pato O’Ward
|
Arrow McLaren SP
|
Chevrolet
|
71.293
|
|
83
|
2
|
18
|
Ed Jones
|
Dale Coyne Racing With Vasser-Sullivan
|
Honda
|
71.529
|
-0.236
|
104
|
3
|
51
|
Romain Grosjean
|
Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing
|
Honda
|
71.571
|
-0.278
|
109
|
4
|
7
|
Felix Rosenqvist
|
Arrow McLaren SP
|
Chevrolet
|
71.600
|
-0.307
|
92
|
5
|
60
|
Jack Harvey
|
Meyer-Shank Racing
|
Honda
|
71.688
|
-0.395
|
81
|
6
|
21
|
Rinus VeeKay
|
Ed Carpenter Racing
|
Chevrolet
|
71.797
|
-0.504
|
104
|
7
|
86
|
Juan Montoya
|
Arrow McLaren SP
|
Chevrolet
|
72.219
|
-0.926
|
75
|
8
|
06
|
Helio Castroneves
|
Meyer-Shank Racing
|
Honda
|
72.812
|
-1.519
|
91
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|Editör
|David Malsher