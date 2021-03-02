Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

2020 NTT IndyCar Serisi'ni dördüncü sırada bitiren O’Ward, 2.238 millik pisti 1 dakika 11.293 saniyede tamamladı ve günün en iyi zamanına imza attı.

Bu, IndyCar'a geri dönen Ed Jones'tan 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydettiği anlamına geliyordu. Jones'un Dale Coyne Racing'deki takım arkadaşı Romain Grosjean ise tempo yükselterek üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Grosjean, gün boyunca 109 tur tamamladı ve en çok tur atan isim oldu.

İkinci Mclaren SP ile mücadele eden Felix Rosenqvist ilk dördü tamamlarken, Meyer Shank Racing'den Jack Harvey 0.4 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Rinus VeeKay, gün boyunca Ed Carpener Racing Chevrolet ile sürüş yapan tek isimdi ve en iyi derecenin 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Bu yıl McLaren ile Indy 500'e geri dönen Juan Pablo Montoya, piste üçüncü McLaren SP ile çıktı. Kolombiyalı sürücü, en iyi derecenin 0.926 saniye ardında kaldı.

Ayrıca Helio Castroneves de tekrar IndyCar aracının direksiyonuna geçerken, liderin 1.5 saniye geride son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Takım Motor En hızlı tur Fark Tur 1 5 Pato O’Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 71.293 83 2 18 Ed Jones Dale Coyne Racing With Vasser-Sullivan Honda 71.529 -0.236 104 3 51 Romain Grosjean Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing Honda 71.571 -0.278 109 4 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 71.600 -0.307 92 5 60 Jack Harvey Meyer-Shank Racing Honda 71.688 -0.395 81 6 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 71.797 -0.504 104 7 86 Juan Montoya Arrow McLaren SP Chevrolet 72.219 -0.926 75 8 06 Helio Castroneves Meyer-Shank Racing Honda 72.812 -1.519 91