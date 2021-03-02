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IndyCar / Test raporu

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Arrow McLaren SP’den Patricio O’Ward, Pazartesi günü WeatherTech Raceway Laguna Seca’da gerçekleştirilen IndyCar testinin en hızlı ismi olurken, Romain Grosjean üçüncü oldu.

Laguna Seca testi: O'Ward en hızlısı, Grosjean üçüncü

2020 NTT IndyCar Serisi'ni dördüncü sırada bitiren O’Ward, 2.238 millik pisti 1 dakika 11.293 saniyede tamamladı ve günün en iyi zamanına imza attı.

Bu, IndyCar'a geri dönen Ed Jones'tan 0.2 saniye daha iyi bir zaman turu kaydettiği anlamına geliyordu. Jones'un Dale Coyne Racing'deki takım arkadaşı Romain Grosjean ise tempo yükselterek üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Grosjean, gün boyunca 109 tur tamamladı ve en çok tur atan isim oldu.

İkinci Mclaren SP ile mücadele eden Felix Rosenqvist ilk dördü tamamlarken, Meyer Shank Racing'den Jack Harvey 0.4 saniye geride beşinci sırada yer aldı.

Rinus VeeKay,  gün boyunca Ed Carpener Racing Chevrolet ile sürüş yapan tek isimdi ve en iyi derecenin 0.5 saniye gerisinde kaldı.

Bu yıl McLaren ile Indy 500'e geri dönen Juan Pablo Montoya, piste üçüncü McLaren SP ile çıktı. Kolombiyalı sürücü, en iyi derecenin 0.926 saniye ardında kaldı.

Ayrıca Helio Castroneves de tekrar IndyCar aracının direksiyonuna geçerken, liderin 1.5 saniye geride son sırada yer aldı.

Seans sonucu:

Poz.

#

Sürücü

Takım

Motor

En hızlı tur

Fark

Tur

1

5

Pato O’Ward

Arrow McLaren SP

Chevrolet

71.293

 

83

2

18

Ed Jones

Dale Coyne Racing With Vasser-Sullivan

Honda

71.529

-0.236

104

3

51

Romain Grosjean

Dale Coyne Racing w/Rick Ware Racing

Honda

71.571

-0.278

109

4

7

Felix Rosenqvist

Arrow McLaren SP

Chevrolet

71.600

-0.307

92

5

60

Jack Harvey

Meyer-Shank Racing

Honda

71.688

-0.395

81

6

21

Rinus VeeKay

Ed Carpenter Racing

Chevrolet

71.797

-0.504

104

7

86

Juan Montoya

Arrow McLaren SP

Chevrolet

72.219

-0.926

75

8

06

Helio Castroneves

Meyer-Shank Racing

Honda

72.812

-1.519

91

 

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Seri IndyCar
Editör David Malsher

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