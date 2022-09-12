Laguna Seca IndyCar: Palou kazandı, Power şampiyon oldu

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Yeşil bayrağın çıkmasıyla birlikte temiz bir start alan Power yerini korudu, Alexander Rossi ve Pato O'Ward ise iyi bir start alarak ilk çizgiden kalan Callum Ilott'u geçerek podyum pozisyonlarına yerleştiler. Romain Grosjean beşinciliğe gerilerken, eski F1 pilotunu David Malukas, Scott McLaughlin, Palou, Simon Pagenaud ve Marcus Ericsson izledi.

Arkalarda ise Josef Newgarden'ın beş sıra yükselerek 20. liğe tırmandığını, iki tur sonra ise ikonik Corkscrew virajında Kyle Kirkwood'u geçtiğini gördük.

Startta üç sıra kazanan Palou, beşinci turda McLaughlin'i geçerek yedinciliğe tırmandı. 10. turda lastikleri bitmeye yüz tutan Ericsson, Scott Dixon ve Colton Herta pite girdiler -ancak Herta'nın pit stop'u bir problem nedeniyle uzun sürdü.

Lider Power lastiklerini korumasına rağmen 3.5 saniye farkla öndeydi, arkasında ise lastikleri biten Rossi iki tur içinde O'Ward ve Ilott'a geçilerek 4. sıraya geriledi.

14. turda O'Ward, hemen bir tur sonra ise Power pite girdiler, böylece Ilott liderliğe yükseldi. Kısa süre sonra pite gelen Ilott ana rakibi O'Ward'ı geçemedi -ancak Rossi ile farkı epey açmıştı.

Böylece önündeki tüm isimler pite giren Palou liderliğe yükseldi ve 19. tura kadar lastik korumasının ardından pite girdi -böylece ön gruptaki en yeni lastiklere sahip isim olarak büyük avantaj elde etti.

23. turda Power'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Newgarden pite girdi, bir sonraki tur ise Felix Rosenqvist'in pite girmesiyle birlikte Power yeniden liderliğe yükseldi ve O'Ward'ın 5 saniye önündeydi -ancak Palou kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçmişti!

Şampiyonluğu garantilemek isteyen Power herhangi bir direniş göstermedi; böylece Palou 11. başladığı yarışın 27. turunda liderliği ele geçirdi ve beş tur içinde farkı 10 saniyeye kadar çıkarttı.

Lastiklerini korumayı başaran isimlerin 3, aşınma yaşayan isimlerin 4 pit yaptığı yarışta Palou 30 saniye farkla sezonun ilk galibiyetine ulaştı ve serideki en dominant hafta sonunu geride bıraktı.

İlk bölümü uzatmasından sonra 4 pit yapabilecek konuma gelen ve çok iyi bir yükseliş gerçekleştiren Newgarden mücadeleyi ikinci sırada tamamlarken, Power üçüncü oldu -bu sonuç ikinci şampiyonluğuna ulaşması ve sekiz senelik hasrete son vermesi için yeterliydi.

Dördüncü sırada yine ilk bölümü uzatan ve üç pit ile avantaj yakalayan isimlerden Rosenqvist yer aldı. Beşinci sırada yılın çaylağı mücadelesinde Malukas'ı mağlup etmek için her şeyini veren ve son turlarda yükselen Christian Lundgaard, altıncı sırada son anda Grosjean'ı geçen McLaughlin bulunmaktaydı.

Lundgaard bu sonuçla birlikte yılın çaylağı unvanının sahibi oldu.

Yarışa epey iddialı başlayan isimler ise istedikleri sonuçları elde edemediler. Lastik aşınmasından etkilenen O'Ward sekiz, Rossi 10. olabilirken, Ilott ise mekanik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

İsmi Formula 1 için anılan Herta ise 12. sırada kaldı.

Yarış sonucu:

P Sürücü Tur Fark Zaman Önd. fark Pit En hızlı tur Motor Puan 1 Alex Palou 95 - 1:18.2339 3 1:13.8628 Honda 510 2 Josef Newgarden 95 30.3812 1:17.9435 30.3812 4 1:14.6452 Chevy 544 3 Will Power 95 33.8528 1:17.5015 3.4716 3 1:14.4001 Chevy 560 4 Felix Rosenqvist 95 35.5322 1:17.6003 1.6794 3 1:15.1323 Chevy 393 5 Christian Lundgaard 95 50.8901 1:19.2576 15.3579 3 1:15.4218 Honda 323 6 Scott McLaughlin 95 56.1091 1:18.7756 5.2190 4 1:15.0964 Chevy 510 7 Romain Grosjean 95 57.9853 1:21.8137 1.8762 3 1:15.1667 Honda 328 8 Pato O'Ward 95 59.9521 1:16.8286 1.9668 4 1:13.8486 Chevy 480 9 Marcus Ericsson 95 62.6247 1:17.9403 2.6726 4 1:14.7909 Honda 506 10 Alexander Rossi 95 65.3231 1:19.0539 2.6984 4 1:14.5362 Honda 381 11 Colton Herta 95 67.6483 1:18.1845 2.3252 4 1:14.2959 Honda 381 12 Scott Dixon 95 67.9752 1:18.1641 0.3269 4 1:14.8945 Honda 521 13 David Malukas 94 1 Tur 1:18.4348 22.0580 4 1:15.0194 Honda 305 14 Rinus VeeKay 94 1 Tur 1:18.7320 0.8496 4 1:14.3745 Chevy 331 15 Devlin DeFrancesco 94 1 Tur 1:18.6235 5.4576 3 1:15.6736 Honda 206 16 Jimmie Johnson 94 1 Tur 1:19.4149 8.6239 5 1:15.1378 Honda 214 17 Simon Pagenaud 94 1 Tur 1:18.8608 0.4442 4 1:15.3388 Honda 314 18 Graham Rahal 94 1 Tur 1:17.7453 0.2226 4 1:14.7646 Honda 345 19 Helio Castroneves 94 1 Tur 1:18.6897 2.3636 4 1:15.3848 Honda 263 20 Jack Harvey 94 1 Tur 1:19.8420 15.7484 5 1:15.4993 Honda 209 21 Kyle Kirkwood 94 1 Tur 1:19.8151 0.3851 4 1:15.7422 Chevy 183 22 Simona De Silvestro 94 1 Tur 1:19.6576 4.7839 4 1:15.4914 Chevy 34 23 Takuma Sato 94 1 Tur 1:19.5515 24.7101 3 1:16.1219 Honda 258 24 Conor Daly 93 2 Tur 1:19.1773 10.8005 6 1:15.7820 Chevy 267 25 Dalton Kellett 93 2 Tur 1:20.4984 54.7478 3 1:16.2063 Chevy 133 26 Callum Ilott 37 Mekanik 1:17.6769 2.0634 1 1:14.8372 Chevy 219