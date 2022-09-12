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Önceki / Herta, süper lisans verilmese de F1 hayalinden vazgeçmeyecek
IndyCar / Laguna Seca Yarış raporu

Laguna Seca IndyCar: Palou kazandı, Power şampiyon oldu

Alex Palou 11. sıradan başladığı ve ilk piti geç yapmasının ardından uçuşa geçtiği yarışı kazanmayı başardı. Will Power ise üçüncü olarak podyuma çıktı ve kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Laguna Seca IndyCar: Palou kazandı, Power şampiyon oldu
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Yeşil bayrağın çıkmasıyla birlikte temiz bir start alan Power yerini korudu, Alexander Rossi ve Pato O'Ward ise iyi bir start alarak ilk çizgiden kalan Callum Ilott'u geçerek podyum pozisyonlarına yerleştiler. Romain Grosjean beşinciliğe gerilerken, eski F1 pilotunu David Malukas, Scott McLaughlin, Palou, Simon Pagenaud ve Marcus Ericsson izledi.

Arkalarda ise Josef Newgarden'ın beş sıra yükselerek 20. liğe tırmandığını, iki tur sonra ise ikonik Corkscrew virajında Kyle Kirkwood'u geçtiğini gördük. 

Startta üç sıra kazanan Palou, beşinci turda McLaughlin'i geçerek yedinciliğe tırmandı. 10. turda lastikleri bitmeye yüz tutan Ericsson, Scott Dixon ve Colton Herta pite girdiler -ancak Herta'nın pit stop'u bir problem nedeniyle uzun sürdü.

Lider Power lastiklerini korumasına rağmen 3.5 saniye farkla öndeydi, arkasında ise lastikleri biten Rossi iki tur içinde O'Ward ve Ilott'a geçilerek 4. sıraya geriledi.

14. turda O'Ward, hemen bir tur sonra ise Power pite girdiler, böylece Ilott liderliğe yükseldi. Kısa süre sonra pite gelen Ilott ana rakibi O'Ward'ı geçemedi -ancak Rossi ile farkı epey açmıştı.

Böylece önündeki tüm isimler pite giren Palou liderliğe yükseldi ve 19. tura kadar lastik korumasının ardından pite girdi -böylece ön gruptaki en yeni lastiklere sahip isim olarak büyük avantaj elde etti.

23. turda Power'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Newgarden pite girdi, bir sonraki tur ise Felix Rosenqvist'in pite girmesiyle birlikte Power yeniden liderliğe yükseldi ve O'Ward'ın 5 saniye önündeydi -ancak Palou kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçmişti!

Şampiyonluğu garantilemek isteyen Power herhangi bir direniş göstermedi; böylece Palou 11. başladığı yarışın 27. turunda liderliği ele geçirdi ve beş tur içinde farkı 10 saniyeye kadar çıkarttı.

Lastiklerini korumayı başaran isimlerin 3, aşınma yaşayan isimlerin 4 pit yaptığı yarışta Palou 30 saniye farkla sezonun ilk galibiyetine ulaştı ve serideki en dominant hafta sonunu geride bıraktı.

İlk bölümü uzatmasından sonra 4 pit yapabilecek konuma gelen ve çok iyi bir yükseliş gerçekleştiren Newgarden mücadeleyi ikinci sırada tamamlarken, Power üçüncü oldu -bu sonuç ikinci şampiyonluğuna ulaşması ve sekiz senelik hasrete son vermesi için yeterliydi.

Dördüncü sırada yine ilk bölümü uzatan ve üç pit ile avantaj yakalayan isimlerden Rosenqvist yer aldı. Beşinci sırada yılın çaylağı mücadelesinde Malukas'ı mağlup etmek için her şeyini veren ve son turlarda yükselen Christian Lundgaard, altıncı sırada son anda Grosjean'ı geçen McLaughlin bulunmaktaydı.

Lundgaard bu sonuçla birlikte yılın çaylağı unvanının sahibi oldu.

Yarışa epey iddialı başlayan isimler ise istedikleri sonuçları elde edemediler. Lastik aşınmasından etkilenen O'Ward sekiz, Rossi 10. olabilirken, Ilott ise mekanik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.

İsmi Formula 1 için anılan Herta ise 12. sırada kaldı.

Yarış sonucu:

P

Sürücü

Tur

Fark

Zaman

Önd. fark

Pit

En hızlı tur

Motor

Puan

1

Alex Palou

95

-

1:18.2339

  

3

1:13.8628

Honda

510

2

Josef Newgarden

95

30.3812

1:17.9435

30.3812

4

1:14.6452

Chevy

544

3

Will Power

95

33.8528

1:17.5015

3.4716

3

1:14.4001

Chevy

560

4

Felix Rosenqvist

95

35.5322

1:17.6003

1.6794

3

1:15.1323

Chevy

393

5

Christian Lundgaard

95

50.8901

1:19.2576

15.3579

3

1:15.4218

Honda

323

6

Scott McLaughlin

95

56.1091

1:18.7756

5.2190

4

1:15.0964

Chevy

510

7

Romain Grosjean

95

57.9853

1:21.8137

1.8762

3

1:15.1667

Honda

328

8

Pato O'Ward

95

59.9521

1:16.8286

1.9668

4

1:13.8486

Chevy

480

9

Marcus Ericsson

95

62.6247

1:17.9403

2.6726

4

1:14.7909

Honda

506

10

Alexander Rossi

95

65.3231

1:19.0539

2.6984

4

1:14.5362

Honda

381

11

Colton Herta

95

67.6483

1:18.1845

2.3252

4

1:14.2959

Honda

381

12

Scott Dixon

95

67.9752

1:18.1641

0.3269

4

1:14.8945

Honda

521

13

David Malukas

94

1 Tur

1:18.4348

22.0580

4

1:15.0194

Honda

305

14

Rinus VeeKay

94

1 Tur

1:18.7320

0.8496

4

1:14.3745

Chevy

331

15

Devlin DeFrancesco

94

1 Tur

1:18.6235

5.4576

3

1:15.6736

Honda

206

16

Jimmie Johnson

94

1 Tur

1:19.4149

8.6239

5

1:15.1378

Honda

214

17

Simon Pagenaud

94

1 Tur

1:18.8608

0.4442

4

1:15.3388

Honda

314

18

Graham Rahal

94

1 Tur

1:17.7453

0.2226

4

1:14.7646

Honda

345

19

Helio Castroneves

94

1 Tur

1:18.6897

2.3636

4

1:15.3848

Honda

263

20

Jack Harvey

94

1 Tur

1:19.8420

15.7484

5

1:15.4993

Honda

209

21

Kyle Kirkwood

94

1 Tur

1:19.8151

0.3851

4

1:15.7422

Chevy

183

22

Simona De Silvestro

94

1 Tur

1:19.6576

4.7839

4

1:15.4914

Chevy

34

23

Takuma Sato

94

1 Tur

1:19.5515

24.7101

3

1:16.1219

Honda

258

24

Conor Daly

93

2 Tur

1:19.1773

10.8005

6

1:15.7820

Chevy

267

25

Dalton Kellett

93

2 Tur

1:20.4984

54.7478

3

1:16.2063

Chevy

133

26

Callum Ilott

37

Mekanik

1:17.6769

2.0634

1

1:14.8372

Chevy

219

 

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