Laguna Seca IndyCar: Palou kazandı, Power şampiyon oldu
Alex Palou 11. sıradan başladığı ve ilk piti geç yapmasının ardından uçuşa geçtiği yarışı kazanmayı başardı. Will Power ise üçüncü olarak podyuma çıktı ve kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaştı.
Yeşil bayrağın çıkmasıyla birlikte temiz bir start alan Power yerini korudu, Alexander Rossi ve Pato O'Ward ise iyi bir start alarak ilk çizgiden kalan Callum Ilott'u geçerek podyum pozisyonlarına yerleştiler. Romain Grosjean beşinciliğe gerilerken, eski F1 pilotunu David Malukas, Scott McLaughlin, Palou, Simon Pagenaud ve Marcus Ericsson izledi.
Arkalarda ise Josef Newgarden'ın beş sıra yükselerek 20. liğe tırmandığını, iki tur sonra ise ikonik Corkscrew virajında Kyle Kirkwood'u geçtiğini gördük.
Startta üç sıra kazanan Palou, beşinci turda McLaughlin'i geçerek yedinciliğe tırmandı. 10. turda lastikleri bitmeye yüz tutan Ericsson, Scott Dixon ve Colton Herta pite girdiler -ancak Herta'nın pit stop'u bir problem nedeniyle uzun sürdü.
Lider Power lastiklerini korumasına rağmen 3.5 saniye farkla öndeydi, arkasında ise lastikleri biten Rossi iki tur içinde O'Ward ve Ilott'a geçilerek 4. sıraya geriledi.
14. turda O'Ward, hemen bir tur sonra ise Power pite girdiler, böylece Ilott liderliğe yükseldi. Kısa süre sonra pite gelen Ilott ana rakibi O'Ward'ı geçemedi -ancak Rossi ile farkı epey açmıştı.
Böylece önündeki tüm isimler pite giren Palou liderliğe yükseldi ve 19. tura kadar lastik korumasının ardından pite girdi -böylece ön gruptaki en yeni lastiklere sahip isim olarak büyük avantaj elde etti.
23. turda Power'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Newgarden pite girdi, bir sonraki tur ise Felix Rosenqvist'in pite girmesiyle birlikte Power yeniden liderliğe yükseldi ve O'Ward'ın 5 saniye önündeydi -ancak Palou kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçmişti!
Şampiyonluğu garantilemek isteyen Power herhangi bir direniş göstermedi; böylece Palou 11. başladığı yarışın 27. turunda liderliği ele geçirdi ve beş tur içinde farkı 10 saniyeye kadar çıkarttı.
Lastiklerini korumayı başaran isimlerin 3, aşınma yaşayan isimlerin 4 pit yaptığı yarışta Palou 30 saniye farkla sezonun ilk galibiyetine ulaştı ve serideki en dominant hafta sonunu geride bıraktı.
İlk bölümü uzatmasından sonra 4 pit yapabilecek konuma gelen ve çok iyi bir yükseliş gerçekleştiren Newgarden mücadeleyi ikinci sırada tamamlarken, Power üçüncü oldu -bu sonuç ikinci şampiyonluğuna ulaşması ve sekiz senelik hasrete son vermesi için yeterliydi.
Dördüncü sırada yine ilk bölümü uzatan ve üç pit ile avantaj yakalayan isimlerden Rosenqvist yer aldı. Beşinci sırada yılın çaylağı mücadelesinde Malukas'ı mağlup etmek için her şeyini veren ve son turlarda yükselen Christian Lundgaard, altıncı sırada son anda Grosjean'ı geçen McLaughlin bulunmaktaydı.
Lundgaard bu sonuçla birlikte yılın çaylağı unvanının sahibi oldu.
Yarışa epey iddialı başlayan isimler ise istedikleri sonuçları elde edemediler. Lastik aşınmasından etkilenen O'Ward sekiz, Rossi 10. olabilirken, Ilott ise mekanik bir arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.
İsmi Formula 1 için anılan Herta ise 12. sırada kaldı.
Yarış sonucu:
|
P
|
Sürücü
|
Tur
|
Fark
|
Zaman
|
Önd. fark
|
Pit
|
En hızlı tur
|
Motor
|
Puan
|
1
|
Alex Palou
|
95
|
-
|
1:18.2339
|
3
|
1:13.8628
|
Honda
|
510
|
2
|
Josef Newgarden
|
95
|
30.3812
|
1:17.9435
|
30.3812
|
4
|
1:14.6452
|
Chevy
|
544
|
3
|
Will Power
|
95
|
33.8528
|
1:17.5015
|
3.4716
|
3
|
1:14.4001
|
Chevy
|
560
|
4
|
Felix Rosenqvist
|
95
|
35.5322
|
1:17.6003
|
1.6794
|
3
|
1:15.1323
|
Chevy
|
393
|
5
|
Christian Lundgaard
|
95
|
50.8901
|
1:19.2576
|
15.3579
|
3
|
1:15.4218
|
Honda
|
323
|
6
|
Scott McLaughlin
|
95
|
56.1091
|
1:18.7756
|
5.2190
|
4
|
1:15.0964
|
Chevy
|
510
|
7
|
Romain Grosjean
|
95
|
57.9853
|
1:21.8137
|
1.8762
|
3
|
1:15.1667
|
Honda
|
328
|
8
|
Pato O'Ward
|
95
|
59.9521
|
1:16.8286
|
1.9668
|
4
|
1:13.8486
|
Chevy
|
480
|
9
|
Marcus Ericsson
|
95
|
62.6247
|
1:17.9403
|
2.6726
|
4
|
1:14.7909
|
Honda
|
506
|
10
|
Alexander Rossi
|
95
|
65.3231
|
1:19.0539
|
2.6984
|
4
|
1:14.5362
|
Honda
|
381
|
11
|
Colton Herta
|
95
|
67.6483
|
1:18.1845
|
2.3252
|
4
|
1:14.2959
|
Honda
|
381
|
12
|
Scott Dixon
|
95
|
67.9752
|
1:18.1641
|
0.3269
|
4
|
1:14.8945
|
Honda
|
521
|
13
|
David Malukas
|
94
|
1 Tur
|
1:18.4348
|
22.0580
|
4
|
1:15.0194
|
Honda
|
305
|
14
|
Rinus VeeKay
|
94
|
1 Tur
|
1:18.7320
|
0.8496
|
4
|
1:14.3745
|
Chevy
|
331
|
15
|
Devlin DeFrancesco
|
94
|
1 Tur
|
1:18.6235
|
5.4576
|
3
|
1:15.6736
|
Honda
|
206
|
16
|
Jimmie Johnson
|
94
|
1 Tur
|
1:19.4149
|
8.6239
|
5
|
1:15.1378
|
Honda
|
214
|
17
|
Simon Pagenaud
|
94
|
1 Tur
|
1:18.8608
|
0.4442
|
4
|
1:15.3388
|
Honda
|
314
|
18
|
Graham Rahal
|
94
|
1 Tur
|
1:17.7453
|
0.2226
|
4
|
1:14.7646
|
Honda
|
345
|
19
|
Helio Castroneves
|
94
|
1 Tur
|
1:18.6897
|
2.3636
|
4
|
1:15.3848
|
Honda
|
263
|
20
|
Jack Harvey
|
94
|
1 Tur
|
1:19.8420
|
15.7484
|
5
|
1:15.4993
|
Honda
|
209
|
21
|
Kyle Kirkwood
|
94
|
1 Tur
|
1:19.8151
|
0.3851
|
4
|
1:15.7422
|
Chevy
|
183
|
22
|
Simona De Silvestro
|
94
|
1 Tur
|
1:19.6576
|
4.7839
|
4
|
1:15.4914
|
Chevy
|
34
|
23
|
Takuma Sato
|
94
|
1 Tur
|
1:19.5515
|
24.7101
|
3
|
1:16.1219
|
Honda
|
258
|
24
|
Conor Daly
|
93
|
2 Tur
|
1:19.1773
|
10.8005
|
6
|
1:15.7820
|
Chevy
|
267
|
25
|
Dalton Kellett
|
93
|
2 Tur
|
1:20.4984
|
54.7478
|
3
|
1:16.2063
|
Chevy
|
133
|
26
|
Callum Ilott
|
37
|
Mekanik
|
1:17.6769
|
2.0634
|
1
|
1:14.8372
|
Chevy
|
219
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