Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Sezonun sondan ikinci yarışında Herta, çok üstün bir yarış geçirdi ve yarışın neredeyse tamamını lider götürerek bu sezonki ikinci galibiyetini kazandı.

Şampiyonada lider durumda bulunan Chip Ganassi Racing pilotu Alex Palou, yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada fark ikinci olarak şampiyona liderliğinde farkı açtı. Son yarış öncesinde Palou ile ikinci sıradaki Patricio O'ward arasındaki puan farkı 35'e yükseldi.

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean ise harika bir yarış geçirerek 3. olmayı başardı. Yarışa 10. sıradan başlayan Grosjean, sürekli olarak geçişler yaparak yükseldi ve sonunda 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Graham Rahal 4. olurken O'Ward 5., Marcus Ericsson 6., Josef Newgarden 7. oldular.

Sezonun son yarışı bu hafta sonu Long Beach'te koşulacak ve pilotlar ile takımlar şampiyonları belli olacak.

Honda, Laguna Seca'da alınan sonuçlarla 10. üreticiler şampiyonluğunu ilan etti.