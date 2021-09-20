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IndyCar / Laguna Seca Yarış raporu

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Laguna Seca'da gerçekleştirilen IndyCar yarışında Colton Herta, 95 turluk yarışın 91 turunu lider götürerek kazanmayı başardı.

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Sezonun sondan ikinci yarışında Herta, çok üstün bir yarış geçirdi ve yarışın neredeyse tamamını lider götürerek bu sezonki ikinci galibiyetini kazandı.

Şampiyonada lider durumda bulunan Chip Ganassi Racing pilotu Alex Palou, yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada fark ikinci olarak şampiyona liderliğinde farkı açtı. Son yarış öncesinde Palou ile ikinci sıradaki Patricio O'ward arasındaki puan farkı 35'e yükseldi.

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean ise harika bir yarış geçirerek 3. olmayı başardı. Yarışa 10. sıradan başlayan Grosjean, sürekli olarak geçişler yaparak yükseldi ve sonunda 3. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Graham Rahal 4. olurken O'Ward 5., Marcus Ericsson 6., Josef Newgarden 7. oldular.

Sezonun son yarışı bu hafta sonu Long Beach'te koşulacak ve pilotlar ile takımlar şampiyonları belli olacak.

Honda, Laguna Seca'da alınan sonuçlarla 10. üreticiler şampiyonluğunu ilan etti.

Sıra # Sürücü Takım Tur Fark
1 26 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 95  
2 10 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 95 1.974
3 51 France Romain Grosjean United States Dale Coyne Racing 95 3.708
4 15 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 95 13.861
5 5 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 95 24.697
6 8 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 95 28.503
7 2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 95 29.726
8 22 France Simon Pagenaud United States Team Penske 95 30.421
9 45 United States Oliver Askew United States Rahal Letterman Lanigan Racing 95 32.467
10 18 United Arab Emirates Ed Jones United States Dale Coyne Racing 95 47.994
11 28 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 95 1'07.184
12 3 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 95 1'13.494
13 9 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 95 1'16.359
14 14 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 94 1 Lap
15 60 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 94 1 Lap
16 20 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 94 1 Lap
17 48 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 94 1 Lap
18 21 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 94 1 Lap
19 7 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 94 1 Lap
20 29 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 94 1 Lap
21 59 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 94 1 Lap
22 77 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 94 1 Lap
23 4 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 94 1 Lap
24 06 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 94 1 Lap
25 27 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 93 2 Laps
26 12 Australia Will Power United States Team Penske 93 2 Laps
27 30 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 83 12 Laps
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