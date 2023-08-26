Juri Vips, sezonun son iki yarışında ilk kez IndyCar'da yarışacak

Beklentileri karşılayamayan Jack Harvey ile henüz sezon bitmeden yollarını ayıran takım sahibi Bobby Rahal, şu anda 2024 kadrosunda kimlerin yer alacağına karar verme sürecinde.

Ancak takımın öyle ya da böyle son iki yarış için bir sürücüye ihtiyacı var ve dedikodular bu ismin yaklaşık 10 aydır kendi köşesine çekilen Juri Vips olacağı şeklindeydi.

Bu dedikodular kısa süre önce gerçeğe dönüştü; nitekim takımdan yapılan bir açıklama ile Vips'in sezonun son iki yarışı olan Portland ve Laguna Seca'da #30 Rahal koltuğuna geçeceği resmileşti.

Bir zamanlar Red Bull akademisinin en hızlı isimlerinden olan Vips, geçen yıl İspanya'da Red Bull ile antrenman seansına dahi katılmıştı.

Ancak bu seanstan sadece bir ay sonra Twitch canlı yayınında ırkçı bir ifade kullanan Vips, bu hareketi nedeniyle programdan çıkartıldı.

Red Bull ile ilişkileri bozulduktan sonra rotasını yavaş yavaş IndyCar'a çeviren Vips, ilk kez geçen yıl Ekim ayında Sebring'de düzenlenen bir pistte Rahal direksiyonuna geçmişti.

Sezon boyunca takım için simülatör testleri de gerçekleştiren Vips'in bir fırsat yakalayacağı kesindi, bu iki yarışta göstereceği performanslar belki de kendisinin geleceğini belirleyecek.

Rahal, "Juri'nin Portland ve Laguna Seca yarışlarına katılmasından dolayı takım adına çok memnunum."

"Kendisi birkaç yıl önce Red Bull programının önde gelen sürücüsüydü ve bizimle çıktığı testlerde ne kadar yetenekli olduğunu gösterdi."

"Bir yarış hafta sonunda neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Conor Daly, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Vips ise, "Rahal Letterman Lanigan Racing ile bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum, takımdaki herkese çok müteşekkirim.

"Yıl boyunca sürüş yapmadım, dolayısıyla yeniden başlamayı gerçekten dört gözle bekliyorum."

"2022'nin sonunda Sebring'de birlikte test yaptık ve sanki kaynaşmış gibiydik. Herkesle iyi anlaştım ve takımdaki atmosferi gerçekten sevdim."

"Bobby insanlara ikinci şans vermeyi seven biri ve bana bir şans verdiği için son derece minnettarım, tüm ekibe iyi bir sonuç getirmeyi umuyorum."

"Umarım kendimi kanıtlayabilirim, bu yarışlar için kendimi hazır hissediyorum. Pistlerin deneyimime, sürüş tarzıma ve aracıma uygun olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl simülatörde onlar için bazı çalışmalar yaparak zaten takımla bütünleştim, takımdaki birçok kişiyi zaten tanıyorum ve çok rahat hissediyorum. Bu da benim için büyük bir avantaj." dedi.