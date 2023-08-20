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Juri Vips IndyCar'a mı geçiyor?

Bir süredir pistlerde görmediğimiz eski Formula 2 sürücüsü Juri Vips'in IndyCar'da yarışmaya yakın olduğu iddia edilmekte,

Altay Gök
Ekleyen:
Juri Vips, Hitech GP

Bir zamanlar Red Bull programının yıldızı olarak görülen Juri Vips, ne yazık ki F2 kariyeri boyunca yarış performansı anlamında isteneni veremedi.

Ancak kendisinin sonunu hazırlayan asıl olay, katıldığı bir canlı yayında ırkçı bir ifade kullanması ve kamuoyundan ciddi tepki görmesi oldu.

Tepkilerin ardından Red Bull kendisini sürücü programından çıkarttı, F2 kariyeri de yeni bir takım bulamamasının ardından sona erdi.

Bu yılı boşta geçiren Vips'in gelecekte ne yapacağı henüz bilinmiyor, fakat son iddialar kendisinin IndyCar'a geçiş yapacağı yönünde.

İddiaların en büyük sebebi, Hy-Vee Honda sürücüsü Jack Harvey'nin koltuğunu kaybetmesi ve Vips'in geçmişte bizzat Hy-Vee ile çıktığı testlerin de yardımıyla önemli adaylardan biri olarak görülmesi.

Katıldığı bir podcast'te Vips ismini dile getiren gazeteci Marshall Pruett, "Duyduğuma göre birkaç kez Hy-Vee ile test yapan Juri Vips normal pistlerde yapılacak yarışlarda araca geçebilecek isimlerden biri." ifadelerini kullandı. 

Son yıllarda Avrupa'da istediğini elde edemeyen birçok sürücü IndyCar'a geçiş yapmayı tercih ediyor, şu anda Callum Ilott, Christian Lundgaard ve Marcus Armstrong gibi F2 yarış galipleri IndyCar'da tam zamanlı olarak mücadele etmekte.

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