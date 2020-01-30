John Andretti, kanser nedeniyle hayatını kaybetti

Mario Andretti'nin ikiz kardeşi Aldo'nun oğlu olan John'a, 3 sene önce 4. seviye kolon kanseri teşhisi koyulmuştu.

Yapılan kemoterapi ilk başta işe yarasa da 2018'de yine kanserli hücre bulundu ve o andan sonra tekrar mücadele başladı.

İlk olarak açık tekerlekli araçlarda yarışan John, daha sonra spor araçlara geçti. 1986 Watkins Glen'de March BMW M12 ile IMSA yarışını kazanan John, 1989'da Daytona Rolex 24 Saat yarışını kazandı.

IndyCar'da galibiyet ve podyumlar kazanan John, 1990'ların sonunda NASCAR'a odaklandı ve orada 2 yarış kazandı.

Bugün yapılan açıklamada John Andretti'nin kanserle mücadeleyi kaybettiği duyuruldu.