JHR için stresli geçen hafta sonunun ardından Grosjean, sonuçtan 'mutlu'

Geçtiğimiz Cuma günü açılış antrenmanının ilk turunda kaza yapan 38 yaşındaki Fransız sürücü için hafta sonu iyi başlamadı.

Grosjean, yarışta kargaşayı atlattıktan ve üç pit stoplu bir strateji kullandıktan sonra - daha yumuşak alternatif lastiklerle başlayıp ilk duraktan sonra daha sert lastiklere geçerek - ilk 10'da mücadele etti.

Grosjean son turda Arrow McLaren'den Pato O'Ward'ı geçerek yedinci oldu ve sezonun ikinci ilk 10'una girerek JHR ile en iyi derecesini elde etti.

Grosjean "Daha fazlasını hak ettiğimizi hissediyorum."

"İnsanların nerede kaybolduğunu bilmiyorum çünkü O'Ward, [Kyle] Kirkwood, [Alexander] Rossi, [Christian] Lundgaard, [Marcus] Ericsson ile yaklaşık bir performansta olduğumuzu hissettim."

"Açıkçası, bazılarının hızı bizden biraz daha fazlaydı, ancak araç harika hissettirdi ve bitirdiğimiz yerle gurur duyuyorum."

"Harika bir iş çıkardık. Cuma günü hiçbir şey yapmadıktan sonra ısınma turları kuru zeminde attığımız ilk turdu ve gerçekten iyi bir sonuç elde ettik."

Watch: Round 8 - Road America Grand Prix - Race Highlights

Bu sonuç, geçtiğimiz hafta Agustin Canapino'nun karıştığı ve Arrow McLaren ile stratejik işbirliğinin sona ermesine yol açan tartışmalara maruz kalan JHR'ye bir destek sağladı.

Arrow McLaren'in çaylak pilotu Theo Pourchaire, Detroit Grand Prix'sinde Canapino ile yaşadığı temastan sonra Canapino'nun hayranlarının öfkesini üzerine çekti. Pourchaire daha sonra sosyal medyadan aldığı nefret mesajlarını açıkladı ve bu da kendisine yönelik daha fazla çevrimiçi nefretin ortaya çıkmasına neden oldu.

34 yaşındaki Arjantinli sürücüsü Canapino, sosyal medyada hayranlarının Pourchaire'e yönelttiği birkaç paylaşımla etkileşime geçti ve bunun yanı sıra destekçilerinin rakiplerini tehdit ettiği iddialarını reddeden bir açıklama yaptı. Sonuç olarak, Canapino Road America için yerine Indy NXT'de 23. olan Nolan Siegel geçti.

Grosjean ekibi için "Çok güçlülerdi."

"Sadece yarışa odaklanıp elimizden gelenin en iyisini yaptık."

"[Cumartesi] gecesi mühendisimden özür diledim. Sıralama turlarından sonra biraz sinirliydim çünkü elimizdekinden daha fazlasına sahip olduğumuzu biliyordum. Ona 'Biliyorsunuz, sizin için daha fazlasını istiyorum çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi biliyorum' dedim."

"Ve bence yarışta bunu gösterdik. Tempomuz çok güçlüydü. Bu lastiklerin normal bir stratejide bize yardımcı olduğunu sanmıyorum ama harika bir iş çıkardık. Onlarla çok gurur duyuyorum."

Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda, Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet, kaza Fotoğraflar: Art Fleischmann

Barber Motorsports Park ve Indianapolis Road Course'ta AJ Foyt Racing'den Santino Ferrucci'yle yaşanan birkaç çarpışmanın yanı sıra Detroit'te Lundgaard'ın çarpması da dahil olmak üzere, Nisan ayının başlarına kadar Grosjean kötü sonuçlar aldı.

Grosjean, "Biraz şansa ihtiyacım var ve bu normal bir yarıştı."

"Bizim tarafımızda şans yoktu ama tüm yıl boyunca güçlü olduğumuzu hissediyorum. Detroit'te gerçekten iyi gidiyorduk ve şanssızdık."

"Barber'da güçlüydük ama stratejimiz işe yaramadı. Dürüst olmak gerekirse, bu yıl çok iyi bir iş çıkardığımızı, çok tutarlı olduğumuzu ve hata yapmamaya çalıştığımızı düşünüyorum."

"Cuma gününden sonra pek mutlu değildim ama güzel bir şekilde toparlandık." dedi.