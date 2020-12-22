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IndyCar / Son dakika

İtalyan basınına göre Zanardi, etrafında olanlara tepki verebiliyor

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İtalyan basınına göre Zanardi, etrafında olanlara tepki verebiliyor
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Yardımcı Editör: Franco Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

İtalyan basınına göre eski IndyCar ve F1 sürücüsü Alex Zanardi, iyileşme yolunda önemli adımlar attı ve artık etrafında olup bitenlere tepki verebiliyor.

Corriere della Sera, bu yıl Haziran ayında bir el bisikletiyle geçirdiği kazada ağır şekilde yaralanan ve bir dizi beyin operasyonu geçiren Zanardi'nin işitme ve görme yetilerinin düzelmeye başladığını ve el hareketleriyle etrafına yanıt verdiğini iddia etti.

54 yaşındaki Zanardi şu anda Padua hastanesinin beyin cerrahisi bölümünde tedavi ediliyor. Habere göre Zanardi, sorulara yanıt olarak el sıkabiliyor ve baş parmağını kaldırabiliyor.

Efsane sürücü, eşi Daniela'yı tanıyor ancak her ihtimali karşı açık tutulan boğazındaki delik nedeniyle henüz konuşamıyor.

19 Haziran'da Toskana yakınlarındaki bir etkinliğe katılan ve katıldığı etkinlikte el bisikletiyle bir kamyona çarpan Alex Zanardi, o günden bu yana çeşitli hastanelerde tedavi görüyordu.

Zanardi özellikle yüzündeki hasar nedeniyle birden fazla ameliyat oldu ve gözünü kaybetme riski vardı. Ancak her şeyin yolunda gittiği anlaşılıyor.

Her halükarda Zanardi'nin tedavisinin aylarca sürmesi beklense de, durum artık daha olumlu görünüyor.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , Formula 1 , IndyCar
Editör Charles Bradley

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