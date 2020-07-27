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IndyCar / Mid-Ohio / Son dakika

IndyCar’ın Portland ayağı iptal edildi, Mid-Ohio’da iki yarış yapılacak

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IndyCar’ın Portland ayağı iptal edildi, Mid-Ohio’da iki yarış yapılacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
27 Tem 2020 10:34

IndyCar’ın Portland ayağı iptal edilirken, bunun yerine Mid-Ohio’da iki yarış gerçekleştirilecek.

Perşembe günü takımlar, Portland International Speedway’deki yarışın iptali hakkında bilgilendirildiler ve resmi açıklamanın çok yakında yapılması bekleniyor.

Oregon eyaletinde, COVID-19 pandemisi sırasında uygulanan ve toplu etkinliklerde maksimum 250 kişiye izin verilen kısıtlamalar, taraftarlar olmasa bile pistte gerekli olan personel sebebiyle Portland’ın yarış düzenlemesini zorlaştıracaktı.

Ancak Oregon valisi Kate Brown, eyalette artan vakalar nedeniyle bu sayının 100 kişiye düşürüldüğünü açıkladı.

Bu, 2018’de 11 yıl aradan sonra IndyCar takvimine geri dönen ve iyi bir taraftar kitlesi çekmeyi başaran Portland için kötü bir durum oldu.

Ancak organizatörler, Mid-Ohio’da ikinci bir yarış organize etmeyi başardılar.

IndyCar, COVID-19 pandemisi sebebiyle sezonun geleneksel olarak açılış yarışı olan St. Petersburg’u sezon sonuna ertelemek zorunda kalmış ve Toronto yarışı iptal edilmişti.

Mid-Ohio normalde 16 Ağustos’ta, sezonun 14. ayağına ev sahipliği yapacaktı. Ancak yeni takvimle beraber 8 ve 9 Ağustos’ta, sezonun yedinci ve sekizinci ayaklarına ev sahipliği yapacak.

Eğer 19-20 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanan çift Laguna Seca yarışları da iptal edilirse, serinin Gateway ve Indianapolis’in yol versiyonunda çift yarış düzenlemesi bekleniyor.

 
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Seri IndyCar
Etkinlik Mid-Ohio
Editör David Malsher

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