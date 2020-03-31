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IndyCar / Son dakika

IndyCar'ın açılış yarışı Detroit olacak

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IndyCar'ın açılış yarışı Detroit olacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Mar 2020 06:53

2020 NTT IndyCar Serisi'nin organizatörleri, Amerika'da artan Coronavirüs vakalarına rağmen 29-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Chevrolet Detroit Grand Prix'sinin tarihini değiştirmeyi planlamıyorlar.

IndyCar normalde sezonu 15 Mart'ta St. Petersburg yarışıyla açmayı planlıyordu ancak koronavirüs nedeniyle hem bu yarış hem de Nisan ayındaki Barber, Long Beach ve COTA yarışları iptal edildi.

Indianapolis Motor Speedway Road Course yarışı, 104. Indianapolis 500 ile birlikte sezonun ilerleyen kısmına alındı.

Tüm bunların ardından Detroit yarışı sezonun açılış yarışı haline gelmiş durumda.

Yarış şu anda 30-31 Mayıs için planlandı ve şu noktada herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Detroit GP organizatörleri durumu takip ettiklerini ve yarışı zamanında yapmak istediklerini dile getirdi.

Geçen hafta hafta Detroit GP organizatörleri şöyle bir açıklamada bulundu: “Detroit Grand Prix yetkilileri, COVID-19 küresel salgını ile ilgili olarak tüm bilgileri aktif olarak takip ederken, yerel yetkililerle çalışmaya devam ediyor."

“Grand Prix organizatörleri, 29-31 Mayıs hafta sonu için tüm seçenekleri değerlendiriyor."

“Birincil öncelik, Detroit Grand Prix'sindeki seyircilerin, ortakların, personelin, çalışanların ve katılımcıların sağlığı ve refahı olmaya devam ediyor."

“Durum gelişmeye devam ettikçe yetkililer, etkinliğin durumu hakkında güncelleme yapacak."

IndyCar'ı ve ayrıca Detroit GP'yi yöneten Penske Entertainment, durumun sürekli değiştiğini, ancak şimdilik yarışların planlandığı gibi yapılacağını belirti.

“Bu, sürekli değişen bir durum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın ülke genelindeki sosyal mesafe uygulamasını 30 Nisan'a kadar kadar uzattığını gördünüz."

“Bu nedenle, Mayıs ayının son hafta sonu için çalışmaya devam ederken, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişebileceğinin farkındayız."

2020 IndyCar takvimi:

30 Mayıs Cumartesi - Streets of Detroit Race 1 
31 Mayıs Pazar - Streets of Detroit Race 2 
6 Haziran Cumartesi - Texas Motor Speedway 
21 Haziran Pazar - Road America 
27 Haziran Cumartesi - Richmond Raceway 
4 Temmuz Cumartesi - Indianapolis Motor Speedway Road Course 
12 Temmuz Pazar - Streets of Toronto 
18 Temmuz Cumartesi - Iowa Speedway 
9 Ağutos Pazar - Mid-Ohio Sports Car Course 
23 Ağustos Pazar - Indianapolis 500 Mile Race 
30 Ağustos Pazar - World Wide Technology Raceway at Gateway
13 Eylül Pazar - Portland International Raceway 
20 Eylül Pazar - WeatherTech Raceway at Laguna Seca 
Belli değil - Streets of St. Petersburg

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar , IMSA
Editör David Malsher

IndyCar Sıradaki seans

Detroit

Detroit

29 May - 31 May

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