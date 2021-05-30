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IndyCar / Indy 500 Haberler

IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren CEO’su Zak Brown IndyCar’daki rekabetin “harika” olduğunu düşünüyor ama televizyonda gösterilen verilen ve bilgilerin geliştirilebileceğini düşünüyor.

IndyCar'ı öven Brown, TV verilerinin geliştirilebileceğini düşünüyor

McLaren, eski adıyla Arrow Schmidt Peterson Motorsports takımıyla 2019’un sonunda birleşerek Arrow McLaren SP takımını kurdu. Brown, IndyCar yarışlarının büyük bir hayranı ve şu an rekabetin en yüksek seviyede olduğunu düşünse de izleyicilerin bazı konularda aydınlatılmasının ve dramanın artırılmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

Brown, “Bence pist üzerinde izlediğimiz mücadeleler oldukça iyi, şu ana kadarki beş yarışta beş farklı galip gördük. Indy 500’e geliyoruz ve burada zafer kazanabilecek 15-20 araç var. IndyCar’da şu ana kadar hiç bu kadar rekabet olmamıştı.”

“Eskiden olduğu gibi iki ya da üç şasi daha olsaydı, bence daha da heyecanlı olabilirdi. Bunun ekonomik açıdan mümkün olamayacağını biliyorum ama bence bu, seriye biraz daha olay ve heyecan katıyordu.”

"Sürücülerin yetenek seviyesi her zamankinden daha fazla ve hiçbiri Andretti, Sullivan, Fittipaldi ve Unser olmasa da muhtemelen bu, isimleri sadece benim yaşımdakiler biliyordur! Fakat bence yarış ve rekabet seviyesi harika."

"Roger'ın bana en doğru zamanda geldiğini düşünüyorum çünkü kesinlikle dünya çapında motor sporların en iyi adamlarından biri, bu yüzden Roger'dan daha iyi biriyle çalıştığımızı düşünemiyorum."

“Sporda ilerleme kaydedilmesi gereken bir alan söylemem gerekirse, yayınlardaki anlatımın daha fazla veriye sahip olacak şekilde geliştirilebileceğini düşünüyorum. Son yarışı Lando [Norris] ve Martin Brundle ile izledim ve yorumcuların harika bir iş çıkardığını düşünüyorum, yayın kalitesinin mükemmel olduğunu düşünüyorum, yarışın harika olduğunu düşünüyorum. Fakat, bence bazı veri eksiklikleri vardı.”

“Bas geç sistemi çok açık değil görünüyor. Sıralama seansları, kırmızı ve yeşili [şu anda kimin en hızlı olandan daha hızlı veya daha yavaş bir tur atıyor olduğunu gösteren grafikleri] gösterdikleri için daha iyi bir halde ancak [yayınlarda] teknoloji açısından en iyi konumda değiller. Bir yıl öncesine kadar sadece başlangıç/bitiş çizgisini geçtiklerinde kimin daha iyi bir zaman yaptığını öğrenirdiniz. Indianapolis Motor Speedway'de, sürücünün gridin neresinde bitireceğini görmek için kullandıkları sayacın iyi olduğunu düşünüyorum."

"Bence ortaya çıkan ürün [yarış] harika, sürücüler harika, takım sahipleri doğru kişiler ve takvim de iyi ancak TV şovunu daha da heyecanlı hale getirmek ve biraz daha dramayı ön plana çıkarmak için yayınlarda bazı noktalarda geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Son yarışı izlerken, [Rinus] VeeKay'in [Romain] Grosjean'ı nasıl yakalayıp geçtiği konusunda hâlâ tam olarak emin değilim. Bu bir anda oldu ve bence bu gerçekten heyecan verici bir yarıştı.”

“Daha fazla veriye ve tahmin verisine ihtiyaç var. Mesela, 'Neler olabileceğine bakalım, VeeKay bunu 10 turda yapabilir' değil, böyle bir şeyden çok daha fazla veriye ve tahmine ihtiyaç var. Yani, yarışın nasıl gerçekleştiğine dair biraz daha drama ve bilgi kazandırmak için sporu geliştirebiliriz.” dedi.

IndyCar'ın bu konuda Formula 1 örnek alması gerektiğini düşünüp düşünmediği sorulduğunda Brown, "Sky Formula 1 yayınına ve hikayeyi anlatmak için verileri nasıl kullandıklarına bakarsanız, Formula 1'in hafta sonu yarışlarının gerçekten ne kadar heyecan verici olduğunu nasıl yansıttığına görürsünüz. Dürüst olmak gerekirse, bir IndyCar yarışı genellikle daha heyecan verici olabilir. Fakat canlı yayınlar, yarışların ne kadar heyecan verici olduğuna dair hikayeyi anlatıyor ve bence bu konuda [IndyCar’da] iyileştirilmesi gereken noktalar var.”

"Aynı zamanda, IndyCar'da kask kameraları gibi harika şeyler olduğunu ve bunları Formula 1'in de uygulaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden şanslıyım ki her iki tarafı da yakından izleme fırsatım var ve bence her iki tarafın da birbirinden öğrenmesi gereken şeyler var.” dedi.

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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