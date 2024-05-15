IndyCar, yeni hibrit motorları Mid-Ohio'da kullanmaya başlıyor

Chevrolet, Honda ve IndyCar arasındaki ortak çalışmanın bir parçası olan türünün ilk örneği hibrit ünite, mevcut 2.2 litrelik, çift turboşarjlı V6 motoru ultrakapasitör hibrit teknolojisiyle eşleştirildi.

Testlerin başladığı 16 Ağustos 2023 tarihinden bu yana 28 sürücü toplam 23.518 mil yol kat etti.

INDYCAR Başkanı Jay Frye, "Chevrolet ve Honda arasındaki bu keşfedilmemiş ortaklığın gücü, bu yenilikçi projeyi 2024'te gridde yer almaya itti. IndyCar'a özgü hibrit güç ünitesi, NTT IndyCar Serisine ek enerji ve sollama seçenekleriyle yeni ve heyecan verici bir unsur getirecek."

"Mid-Ohio'da bu yeni dönemin başlangıcını görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Indycar Hibrit Sebring testi Fotoğraf: IndyCar

Çok geciken hibrit güç ünitesi, sürücülere daha fazla seçenek ve kontrol sağlayacak ek sollama (push-to-pass) seçenekleri sunacak ve bunun da pistteki rekabeti artırması bekleniyor.

Sistem düşük voltajlı (48V) motor jeneratör ünitesi (MGU) ve 20 ultrakapasitörden oluşan enerji depolama sisteminden (ESS) oluşuyor ve her ikisi de içten yanmalı motor ile şanzıman arasında bulunan körük içine yerleştiriliyor.

Rejenerasyon sırasında debriyaj miline etki eden MGU, ESS'de depolanmak üzere güç üretiyor. İlave beygir gücü, sürücünün talebi üzerine aynı motor jeneratörü aracılığıyla kullanılacak.

Rekabet için, otomatik rejenerasyon seçenekleri frenleme veya gaz kelebeği konumu ile gerçekleşecek ve seçilen direksiyon simidi düğmeleri ile manuel rejenerasyon da mevcut olacak.

Depolanan enerjinin dağıtımı sadece manuel olarak yapılabilecek ve bu da mevcut sollama sistemine benzer bir mandallama düğmesi aracılığıyla gerçekleşecek.