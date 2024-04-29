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IndyCar Barber Motorsports Park

IndyCar yarışında piste cansız manken düştü

IndyCar Serisi sürücüleri Pazar günkü Barbers Park yarışının ortasında bir mankenin köprüden piste düşmesiyle şok oldular.

Joey Barnes
Joey Barnes

Aksiyon dolu bir yarışta, 2016 yılında eksantrik pist sahibi George Barber tarafından yerleştirilen "Georgina" adlı bir mankenin 90 turun 52'sinde 8. viraj yakınlarında yaya köprüsünden pistin kenarındaki çimlere düşmesiyle herkesi hazırlıksız yakalayan tuhaf bir an yaşandı.

O sırada dördüncü sırada yarışan AJ Foyt Racing sürücüsü Santino Ferrucci'nin telsizden bağırdığı duyuldu: "Köprüden sarkan kadın düştü!"

Takım patronu Larry Foyt kahkahalar arasında soğukkanlılığını korumaya çalışarak cevap verdi: "10-4. Sadece yaptığınız şeyi yapmaya devam et."

Dale Coyne Racing ile IndyCar'daki ilk yarışına çıkan Luca Ghiotto, fiberglas ve plastikten yapılmış olan cansız mankenin elini ilk kesen kişi olurken, diğer arabalar yanlarından geçip gitti.

IndyCar yetkilileri olay için sarı bayrak sallamaktan kaçındı ve Ferrucci'nin takım arkadaşı Sting Ray Robb'un direksiyon arızası nedeniyle aracını 1. viraj bariyerlerine çarpmasıyla başıboş manken güvenlik ekipleri tarafından toplandı.

Bu olay, yarışı ikinci sırada tamamlayan Team Penske pilotu Will Power'a yarış sonrası basın toplantısı sırasında Motorsport.com tarafından soruldu.

Power, "Sarının çıktığını ve bir bayanın yan yattığını gördüm. Şaka mı yapıyorsun, onu kim bıraktı?" dedim. O bayan için sarı sallanıyordu."

"Birinin kokpitinden gelseydi komik olurdu, 'Bana saldıran bir kadın var!'" diye bağırırdı."

Neyse ki Power "Georgina"yı tanıdı ve onu gerçek bir insanla karıştırmayacak kadar farkındalığa sahipti.

"Ne olduğunu tam olarak biliyordum. Orada asılı duran bir kadındı. Cidden iyi kablolar bulmaları gerekecek."

Daha sonra Power birinin üzerinden geçip geçmediğini sordu ve Ghiotto'nun bebeğin sağ elini kırdığını doğruladı.

Power, "Cam bir kutuya konulmalı, ceset korunmalı. Onu mumyalayın!"

Georgina and Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet

Georgina ve Scott McLaughlin, Team Penske Chevrolet

Fotoğraflar: Joey Barnes

Yarışı kazanan Scott McLaughlin, "Biraz kızmıştım. Sonra başka birinin bariyere çarptığını fark ettim. Sarı bunun için değildi."

"Sanatsal şeyleri seviyorum ama böyle bir sarıya neden olmak için muhtemelen pistin üzerinde olması gerekmiyor. Belki de gelecek yıl değişecek olan budur. Bilemiyorum."

"İşin bu kısmını seviyorum. Eşsiz bir şey. Eğlenceli bir pist. Evet, eğer o pistten düşen bir bayana karşı kaybetseydim. Artık söylemeyeceğim. O bir mankendi. Gerçek bir insan değildi." dedi.

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