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IndyCar ve IMS, Indy 500'ü zamanında yapmayı planlıyor

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IndyCar ve IMS, Indy 500'ü zamanında yapmayı planlıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Mar 2020 16:28

IndyCar ve Indianapolis Motor Speedway, Koronavirüs pandemisi ile ilgili Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin şu anki tavsiyelerine rağmen, Indy 500'ün planlandığı gibi gerçekleşeceğini açıkladılar.

Geçen hafta St.Petersburg'da yapılması planlanan Firestone Grand Prix'si öncesinde IndyCar, Barber Motorsports Park (Alabama), Long Beach (California) ve COTA'da (Texas) yapılması planlanan yarışlarının da dahil olduğu ilk dört yarışı iptal ettiğini duyurmuştu.

Seri CEO'su Mark Miles daha sonra medyadan yaptığı açıklamada odak noktalarının 9 Mayıs'ta Indianapolis'in GMR Grand Prix'si ve 24 Mayıs'ta Indy 500 olduğunu söyledi.

Ancak, Pazar akşamı Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), önümüzdeki sekiz hafta boyunca 'ABD genelinde 50 veya daha fazla kişiden oluşan etkinliklerin iptal edilmesi veya ertelenmesi' önerisinde bulundu.

Bu süre zarfı Indianapolis 500'ü de kapsıyor.

IMS bunun üzerine, “CDC'nin önümüzdeki sekiz hafta boyunca 50'den fazla kişiyi içeren ertelenmesini öneren geçici durumun farkındayız."

“Önceliğimiz, 24 Mayıs'ta 104. Indianapolis 500'ü gerçekleştirirken, halk sağlığını korumak için üzerimize düşeni yapmak."

“Bu, gerekli yetkililerle koordineli olarak izlediğimiz dinamik bir durum olmaya devam ediyor. Tüm beklenmedik durumlara karşı hazırlık yapıyoruz ve COVID-19 durumu müsaade ettiği takdirde MR Grand Prix ve Indy 500'ü gerçekleştirmeye hazır olacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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