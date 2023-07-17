IndyCar Toronto: Lundgaard ilk galibiyetine ulaştı, Palou podyumda

Son birkaç haftadır seri eksiksiz bir Alex Palou dominasyonuna girmiş, arka arkaya üç, son altı yarışta beş galibiyet elde eden Palou neredeyse şampiyonluğu garantileyecek seviyeye ulaşmıştı.

Ancak oldukça genç bir ismi sadece ondan daha genç bir isim durdurabilirdi: Christian Lundgaard.

Cumartesi günü IndyCar kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Lundgaard, yarışta da neredeyse hiç zorlanmadı ve kontrolü hiç kaybetmeden damalı bayrağı ilk sırada gördü.

F2 kariyerinin hayal kırıklığıyla noktalanmasının ardından IndyCar yolunu tutan ve ilk sezonunu "yılın çaylağı" olarak tamamlayan Lundgaard, artık bir yarış galibi.

Dahası, üç yıldır zafere hasret kalan Rahal Letterman Racing de uzun süredir devam eden galibiyet orucunu sonlandırmış oldu.

İkinci sıra galibiyet serisi son bulan Palou'ya gitti, ancak kendisi yarışın en iyi sürücülerinden birisiydi.

15. sıradan başladığı mücadelenin son bölümünde ön kanadına hasar veren Palou, buna rağmen tırmanışını sürdürdü ve günü podyumla tamamlamayı başardı.

Podyumun son basamağında ise sezonun şanssız isimlerinden Colton Herta yer aldı; son birkaç yarıştır potansiyel galibiyetleri kaçıran Herta, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

İlk beşi Scott Dixon ve Josef Newgarden tamamladı, bir kez daha Palou'nun gerisinde kalan şampiyona ikincisi Dixon, puan farkının 117'ye çıkmasını engelleyemedi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, Pato O'Ward, Graham Rahal ve Felix Rosenqvist oldular.

Yarışın en büyük hikayesiyse hiç şüphesiz ki son turlardaki pit stoplar oldu, yakıt yönetimini iyi yapamayan ve yolda kalma tehlikesi geçiren Will Power ile Marcus Ericsson gibi isimler podyum mücadelesi verirken bir anda puan barajının dışına düştüler.

Yarışın başlarında podyum için savaşacak gibi görünen Kyle Kirkwood, Helio Castroneves ile temas yaşayarak ceza aldı ve ilk on dışına düştü, Romain Grosjean ise bir kez daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kendini duvarda buldu.