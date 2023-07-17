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IndyCar Toronto: Lundgaard ilk galibiyetine ulaştı, Palou podyumda

Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2'den tanıdığımız Christian Lundgaard, pole pozisyonundan başladığı mücadelede liderliği bırakmadı ve kariyerinin ilk IndyCar zaferine uzandı.

Altay Gök
Ekleyen:
Christian Lundgaard, Rahal Letterman Lanigan Racing Honda

Son birkaç haftadır seri eksiksiz bir Alex Palou dominasyonuna girmiş, arka arkaya üç, son altı yarışta beş galibiyet elde eden Palou neredeyse şampiyonluğu garantileyecek seviyeye ulaşmıştı.

Ancak oldukça genç bir ismi sadece ondan daha genç bir isim durdurabilirdi: Christian Lundgaard.

Cumartesi günü IndyCar kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde eden Lundgaard, yarışta da neredeyse hiç zorlanmadı ve kontrolü hiç kaybetmeden damalı bayrağı ilk sırada gördü.

F2 kariyerinin hayal kırıklığıyla noktalanmasının ardından IndyCar yolunu tutan ve ilk sezonunu "yılın çaylağı" olarak tamamlayan Lundgaard, artık bir yarış galibi.

Dahası, üç yıldır zafere hasret kalan Rahal Letterman Racing de uzun süredir devam eden galibiyet orucunu sonlandırmış oldu.

İkinci sıra galibiyet serisi son bulan Palou'ya gitti, ancak kendisi yarışın en iyi sürücülerinden birisiydi.

15. sıradan başladığı mücadelenin son bölümünde ön kanadına hasar veren Palou, buna rağmen tırmanışını sürdürdü ve günü podyumla tamamlamayı başardı.

Podyumun son basamağında ise sezonun şanssız isimlerinden Colton Herta yer aldı; son birkaç yarıştır potansiyel galibiyetleri kaçıran Herta, bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

İlk beşi Scott Dixon ve Josef Newgarden tamamladı, bir kez daha Palou'nun gerisinde kalan şampiyona ikincisi Dixon, puan farkının 117'ye çıkmasını engelleyemedi.

İlk onu tamamlayan isimlerse Scott McLaughlin, Marcus Armstrong, Pato O'Ward, Graham Rahal ve Felix Rosenqvist oldular.

Yarışın en büyük hikayesiyse hiç şüphesiz ki son turlardaki pit stoplar oldu, yakıt yönetimini iyi yapamayan ve yolda kalma tehlikesi geçiren Will Power ile Marcus Ericsson gibi isimler podyum mücadelesi verirken bir anda puan barajının dışına düştüler.

Yarışın başlarında podyum için savaşacak gibi görünen Kyle Kirkwood, Helio Castroneves ile temas yaşayarak ceza aldı ve ilk on dışına düştü, Romain Grosjean ise bir kez daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kendini duvarda buldu.

 

Sıra Sürücü Takım Fark
1 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing  
2 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 11.7893
3 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 15.0599
4 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 15.7600
5 United States Josef Newgarden United States Team Penske 19.2421
6 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 19.4798
7 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 22.8005
8 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 23.9982
9 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 26.6884
10 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 28.6024
11 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 33.5625
12 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 35.2616
13 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 35.6375
14 Australia Will Power United States Team Penske 36.3467
15 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 37.1611
16 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 1 Lap
17 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 3 Laps
18 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 4 Laps
19 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 4 Laps
20 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 16 Laps
21 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 40 Laps
22 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 44 Laps
23 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 75 Laps
24 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 85 Laps
25 United Kingdom Tom Blomqvist United States Michael Shank Racing 85 Laps
26 United States Ryan Hunter-Reay United States Ed Carpenter Racing 85 Laps
27 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 85 Laps
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Andretti: "Palou, F1 aracıyla rekabetçi olacak"

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