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IndyCar Test raporu

IndyCar testi: Malukas lider, Hulkenberg son sırada

Ekleyen:
, U.S. editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Çaylak David Malukas, ilk IndyCar testinde Dale Coyne Racing-Honda'yı zirveye taşırken, Nico Hulkenberg, Arrow McLaren SP-Chevrolet'siyle beşinci oldu.

IndyCar testi: Malukas lider, Hulkenberg son sırada

Test, çaylaklara ve henüz sürücü kadrosunu açıklamayıp, 2022 için boş koltuğa sahip olan takımlara açıktı

Malukas, 2.83 millik pisti 1:06.398'lik turuyla tamamladı ve günün en hızlı ismi olmayı başardı. Bu yılki Indy Lights Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alan 20 yaşındaki sürücünün, gelecek yıl Takuma Sato ile beraber Dale Coyne ile yarışması bekleniyor.

#20 Ed Carpenter Racing-Chevrolet ile normal/cadde pistlerinde yarışmak için iki adaydan biri olan Ryan Hunter Reay, günün en hızlı ikinci zamanını yaptı. 1:06.698'lik turu, Malukas'tan 0.2 saniye yavaştı.

Üçüncü ve dördüncü sıralarda, Andretti Autosport-Honda sürücüleri yer aldı. Devlin DeFrancesco, Kyle Kirkwood'un 0.2 saniye önünde üçüncü oldu. DeFrancesco'nun #29 araçta James Hinchcliffe'in yerini alması bekleniyor. Kirkwood'un geleceği ise şimdilik belirsiz.

Eski Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez piste çıktı. Arrow McLaren SP'nın direksiyonuna geçen Hulkenberg, IndyCar'ı 2022 için bir seçenek olarak değerlendiriyordu.

Geçen yıl F1'de sadece iki yarışa çıkan Hulkenberg, çaylak testinde toplam 108 tur attı ve son sırada yer aldı. Lider Malukas'tan 1 saniye yavaş kalan Hulkenberg'in en hızlı turu, 59. turunda geldi.

Sonuçlar:

Poz. Sürücü Takım Derece En hızlı turu attığı tur Toplam tur
1 David Malukas Dale Coyne Racing-Honda 1:06.398 112 136
2 Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing-Chevrolet 1:06.698 92 100
3 Kevin DeFrancesco Andretti Autosport-Honda 1:06.781 67 79
4 Kyle Kirkwood Andretti Autosport-Honda 1:06.995 65 78
5 Nico Hulkenberg Arrow McLaren SP-Chevrolet 1:07.455 59  108
 
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