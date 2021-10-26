IndyCar testi: Malukas lider, Hulkenberg son sırada
Çaylak David Malukas, ilk IndyCar testinde Dale Coyne Racing-Honda'yı zirveye taşırken, Nico Hulkenberg, Arrow McLaren SP-Chevrolet'siyle beşinci oldu.
Test, çaylaklara ve henüz sürücü kadrosunu açıklamayıp, 2022 için boş koltuğa sahip olan takımlara açıktı
Malukas, 2.83 millik pisti 1:06.398'lik turuyla tamamladı ve günün en hızlı ismi olmayı başardı. Bu yılki Indy Lights Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alan 20 yaşındaki sürücünün, gelecek yıl Takuma Sato ile beraber Dale Coyne ile yarışması bekleniyor.
#20 Ed Carpenter Racing-Chevrolet ile normal/cadde pistlerinde yarışmak için iki adaydan biri olan Ryan Hunter Reay, günün en hızlı ikinci zamanını yaptı. 1:06.698'lik turu, Malukas'tan 0.2 saniye yavaştı.
Üçüncü ve dördüncü sıralarda, Andretti Autosport-Honda sürücüleri yer aldı. Devlin DeFrancesco, Kyle Kirkwood'un 0.2 saniye önünde üçüncü oldu. DeFrancesco'nun #29 araçta James Hinchcliffe'in yerini alması bekleniyor. Kirkwood'un geleceği ise şimdilik belirsiz.
Eski Formula 1 pilotu Nico Hulkenberg, bir yılı aşkın bir süre sonra ilk kez piste çıktı. Arrow McLaren SP'nın direksiyonuna geçen Hulkenberg, IndyCar'ı 2022 için bir seçenek olarak değerlendiriyordu.
Geçen yıl F1'de sadece iki yarışa çıkan Hulkenberg, çaylak testinde toplam 108 tur attı ve son sırada yer aldı. Lider Malukas'tan 1 saniye yavaş kalan Hulkenberg'in en hızlı turu, 59. turunda geldi.
Sonuçlar:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|En hızlı turu attığı tur
|Toplam tur
|1
|David Malukas
|Dale Coyne Racing-Honda
|1:06.398
|112
|136
|2
|Ryan Hunter-Reay
|Ed Carpenter Racing-Chevrolet
|1:06.698
|92
|100
|3
|Kevin DeFrancesco
|Andretti Autosport-Honda
|1:06.781
|67
|79
|4
|Kyle Kirkwood
|Andretti Autosport-Honda
|1:06.995
|65
|78
|5
|Nico Hulkenberg
|Arrow McLaren SP-Chevrolet
|1:07.455
|59
|108