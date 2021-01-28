IndyCar takımlarından Dale Coyne, 2021 için Grosjean'ı istiyor

RACER, geçtiğimiz haftalarda Romain Grosjean'ın 2021 yılı için Dale Coyne Racing'le görüştüğünü ve IndyCar'a geçmeye yakın olduğunu öğrenmişti.

Şimdiye kadar resmi açıklama gelmedi ancak Grosjean, oval yarışlarda olmasa bile, IndyCar'da yarışmaya sıcak baktığını söylüyordu.

Fransız pilot şu anda tedavi görmeye devam ediyor ama yakın zamanda ellerindeki hasarın tamamen iyileşmesi bekleniyor.

Indycar takımının sahibi Dale Coyne, Grosjean'la ilgili spekülasyonları doğruladı ve kendisine ilgi gösterdiklerini belirtti.

Bazı kesimler çarşamba günü Dale Coyne Racing'in Grosjean anlaşmasını duyuracağını iddia ediyorlardı. Ancak bu duyuru Ed Jones'la ilgiliydi ve araçlardan bir tanesini Jones'un kullanacağı açıklandı.

Dale Coyne, "Romain açık şekilde iyi bir pilot. Şu anda birkaç kişiyle bunun hakkında konuşuyoruz, ancak ona sahip olmayı çok isteriz."

"Umarım her şeyi çözüp, önümüzdeki hafta bir duyuru yapabiliriz. Sonrasında da Şubat ayındaki teste odaklanabiliriz." dedi.

Grosjean, 2012'den bu yana Formula 1'de yarışıyordu. Haas'ın kendisiyle devam etmeme kararı sonrası koltuksuz kalmıştı.

Fransız pilot, IndyCar anlaşmasını imzalasa bile oval yarışlarda yer almayı düşünmüyor.