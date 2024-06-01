IndyCar takımının gözü Mick Schumacher'de
Mick Schumacher Formula 1'e dönmeyi umuyor, ancak bu gerçekleşmezse bir IndyCar takımı onu almaya hazır: Dale Coyne Racing.
Fotoğraf: Andreas Beil
Alman Auto, Motor und Sport'a konuşan IndyCar takım sahibi Dale Coyne, Mick Schumacher'in 2025 için aday listesinde olduğunu açıkladı.
Coyne, “Formula 2‘yi birinci ya da ikinci bitiren ama Formula 1’de gerçek bir geleceği olmayan pilotlar var."
"Mick Schumacher bunun mükemmel bir örneği. Böylesine büyük bir pilotu burada ağırlamayı çok isteriz."
“Onunla konuşuyoruz. Fakat o hâlâ umutlarını Alpine ile sözleşme imzalamaya bağlıyor."
"Şansımız olursa onunla anlaşmayı çok isterim.” dedi.
Schumacher Formula 1'de Haas F1'de iki sezon geçirdi fakat koltuğunu 2023'te Nico Hülkenberg'e bıraktı.
O zamandan beri Schumacher, Mercedes F1'e yedek sürücü olarak katıldı ve bu yıl Alpine adına Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışıyor.
Schumacher bu yılın başlarında, “Şu anda buradayım fakat geleceğin ne getireceğini tahmin etmek zor."
"Elbette şu anda WEC'e odaklanıyorum fakat F1'e bakmadığımı söylersem yalan söylemiş olurum."
"Şu anda pek çok şey oluyor, bu yüzden birkaç ay içinde bana ne gibi fırsatlar sunulacağını kim bilebilir?"
"Fakat buna sadece zamanı geldiğinde bakacağım.” demişti.
Mick Schumacher, Reserve Driver, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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