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IndyCar / St. Pete / Son dakika

IndyCar, St. Petersburg yarışını seyircisiz yapacak!

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IndyCar, St. Petersburg yarışını seyircisiz yapacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
13 Mar 2020 07:06

2020 NTT IndyCar Serisi bu hafta sonu St.Petersburg'da başlayacak, ancak yarış boş tribünler önünde gerçekleşecek.

Bu sabahki yerel belediye başkanı Rick Kriseman'ın St.Petersburg'daki Firestone Grand Prix'siyle ilgili duyurusunun ardından yarışın tamamen iptal edilebileceği ve Coronavirüs pandemisi nedeniyle bir yarışın daha iptal olacağı düşünülüyordu.

Ancak IndyCar, bunun yerine Atlanta ve Homestead'de yapılacak yarışları seyircisiz yapma kararı alan NASCAR'ın ayak izlerini takip etti ve yarışın “kapalı kapılar ardında” yapılmasına karar verdi.

St. Petersburg şehri, IndyCar ve Green Savoree Racing Promotions'un perşembe günü yayınladığı ortak bildiride, Pazar günü yapılacak St. Petersburg Firestone Grand Prix açılış yarışıyla ilgili tüm etkinliklerin seyircilere kapalı olacağı ve sadece temel personelin etkinlikte yer alacağı açıklandı.

Bildiride, “Bu protokol, COVID-19'a maruz kalma riskini en aza indirmek adına taraftarların, sürücülerin, ekiplerin, işçilerin ve yetkililerin sağlığını ve refahını korumak için uygulanıyor."

“Yarış hafta sonucu cuma gününden pazar gününe kadar devam edecek. IndyCar pist seansları ise Cumartesi ve Pazar günleri ile sınırlı olacak." denildi.

Ayrıca etkinliğe sınırlı sayıda basın mensubu ve medya görevlisi alınacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik St. Pete
Editör David Malsher

IndyCar Sıradaki seans

St. Pete

St. Pete

13 Mar - 15 Mar
Yarış Başlangıç:
2 gün

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