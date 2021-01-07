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IndyCar / St. Pete / Son dakika

IndyCar, St Petersburg yarışını Nisan ayına erteledi

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IndyCar, St Petersburg yarışını Nisan ayına erteledi
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

2021 NTT IndyCar Serisi'nin açılış yarışı olan St. Petersburg Firestone Grand Prix'si COVID-19 endişeleri nedeniyle Nisan ayına ertelendi.

Florida'daki 2021 sezonunun açılış yarışı, koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesinden ötürü 7 Mart'tan 25 Nisan'a alındı. Organizatörler, bu sayede Nisan ayında mümkün olduğunca çok taraftara ev sahipliği yapmak istiyor.

Florida sağlık yetkililerinden yapılan açıklamaya göre salı günü 15.431 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplamda 98 kişi daha hayatını kaybetti. Eyalet, salgının başladığı günden bu yana toplamda 1,392,123 COVID-19 vakası açıkladı ve bunların 22,188'i hayatını kaybetti.

St. Petersburg Belediye Başkanı Rick Kriseman, "IndyCar'daki arkadaşlarımıza ve Green Savoree'deki ortaklarımıza, taraftarların sağlığını ve güvenliğini ön planda tuttukları için teşekkür etmek istiyorum."

"Bu yarışların her birini gerçekleştirmek için yüzlerce profesyonelin inanılmaz miktarda iş yapması gerekiyor ve yarış tarihini değiştirmesinin kolay olmadığını söyleyebilirim."

"Anlayışlarından ötürü sürücülere, takımlara, çalışanlara ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları bir sonraki St. Petersburg Firestone Grand Prix'sinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Bu kararla beraber 2021 IndyCar sezonunun açılış yarışı 11 Nisan'da Barber Motorsports Park'ta yapılacak Honda Indy Alabama Grand Prix'si olacak.

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Seri IndyCar
Etkinlik St. Pete
Editör Filip Cleeren

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