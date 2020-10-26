IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu

2020 IndyCar şampiyonasının St. Pete'de gerçekleştirilen finali şampiyonluk açısından heyecanlı geçti.

Newgarden'ın umudunun devam etmesi için yarışı kazanması gerekiyordu ancak bu yeterli olmadı. Dixon, yarışı 3. sırada tamamladı ve Newgarden'ın 16 puan önünde şampiyon oldu. Honda da üreticiler şampiyonu oldu.

Newgarden, Patricio O'Ward'ın 4 sn önünde bu sene 4. zaferini elde etti. Arrow McLaren SP pilotu O'Ward yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada Will Power'ı geçerek 4. olmayı başardı.

Yarışı 3. sırada tamamlayan ve 6. şampiyonluğunu kazanan Dixon böylece AJ Foyt'un rekor 7 şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmış oldu.