IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu
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Team Penske-Chevrolet pilotu Josef Newgarden, IndyCar'ın St. Pete yarışını kazanırken Scott Dixon birçok yeniden startta hayatta kalmayı başardı ve Chip Ganassi Racing ile 6. kez şampiyon oldu.
2020 IndyCar şampiyonasının St. Pete'de gerçekleştirilen finali şampiyonluk açısından heyecanlı geçti.
Newgarden'ın umudunun devam etmesi için yarışı kazanması gerekiyordu ancak bu yeterli olmadı. Dixon, yarışı 3. sırada tamamladı ve Newgarden'ın 16 puan önünde şampiyon oldu. Honda da üreticiler şampiyonu oldu.
Newgarden, Patricio O'Ward'ın 4 sn önünde bu sene 4. zaferini elde etti. Arrow McLaren SP pilotu O'Ward yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada Will Power'ı geçerek 4. olmayı başardı.
Yarışı 3. sırada tamamlayan ve 6. şampiyonluğunu kazanan Dixon böylece AJ Foyt'un rekor 7 şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmış oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Pitler
|Yarış dışı
|1
|Josef Newgarden
|Team Penske
|100
|2:06'12.594
|2
|2
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|100
|2:06'16.735
|4.140
|2
|3
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|100
|2:06'18.750
|6.156
|2
|4
|Sébastien Bourdais
|A.J. Foyt Enterprises
|100
|2:06'20.008
|7.413
|3
|5
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|100
|2:06'22.347
|9.752
|2
|6
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|100
|2:06'23.172
|10.577
|2
|7
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|100
|2:06'23.664
|11.069
|3
|8
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|100
|2:06'28.452
|15.858
|2
|9
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|100
|2:06'28.969
|16.374
|2
|10
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|100
|2:06'29.369
|16.774
|2
|11
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|100
|2:06'36.809
|24.214
|2
|12
|Max Chilton
|Carlin
|100
|2:06'43.067
|30.472
|3
|13
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|100
|2:06'56.173
|43.579
|5
|14
|James Hinchcliffe
|Andretti Autosport
|100
|2:07'16.660
|1'04.066
|4
|15
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|98
|2:06'42.716
|2 Laps
|4
|16
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|98
|2:06'44.803
|2 Laps
|3
|17
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|98
|2:06'45.131
|2 Laps
|5
|18
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|98
|2:06'48.202
|2 Laps
|5
|19
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|97
|2:06'43.786
|3 Laps
|3
|20
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|74
|1:32'27.264
|26 Laps
|3
|Kaza
|21
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|69
|1:24'03.831
|31 Laps
|2
|Kaza
|22
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|46
|55'37.108
|54 Laps
|2
|Kaza
|23
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|40
|45'16.537
|60 Laps
|1
|Kaza
|24
|Will Power
|Team Penske
|35
|37'21.460
|65 Laps
|1
|Kaza
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|St. Pete
|Editör
|David Malsher
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IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu
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