Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / St. Pete / Son dakika

IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu

paylaşım
yorumlar
IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Team Penske-Chevrolet pilotu Josef Newgarden, IndyCar'ın St. Pete yarışını kazanırken Scott Dixon birçok yeniden startta hayatta kalmayı başardı ve Chip Ganassi Racing ile 6. kez şampiyon oldu.

2020 IndyCar şampiyonasının St. Pete'de gerçekleştirilen finali şampiyonluk açısından heyecanlı geçti.

Newgarden'ın umudunun devam etmesi için yarışı kazanması gerekiyordu ancak bu yeterli olmadı. Dixon, yarışı 3. sırada tamamladı ve Newgarden'ın 16 puan önünde şampiyon oldu. Honda da üreticiler şampiyonu oldu.

Newgarden, Patricio O'Ward'ın 4 sn önünde bu sene 4. zaferini elde etti. Arrow McLaren SP pilotu O'Ward yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyonada Will Power'ı geçerek 4. olmayı başardı.

Yarışı 3. sırada tamamlayan ve 6. şampiyonluğunu kazanan Dixon böylece AJ Foyt'un rekor 7 şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Pitler Yarış dışı
1 United States Josef Newgarden United States Team Penske 100 2:06'12.594   2  
2 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 100 2:06'16.735 4.140 2  
3 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 100 2:06'18.750 6.156 2  
4 France Sébastien Bourdais United States A.J. Foyt Enterprises 100 2:06'20.008 7.413 3  
5 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 100 2:06'22.347 9.752 2  
6 France Simon Pagenaud United States Team Penske 100 2:06'23.172 10.577 2  
7 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 100 2:06'23.664 11.069 3  
8 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 100 2:06'28.452 15.858 2  
9 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 2:06'28.969 16.374 2  
10 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 100 2:06'29.369 16.774 2  
11 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 100 2:06'36.809 24.214 2  
12 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 100 2:06'43.067 30.472 3  
13 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 100 2:06'56.173 43.579 5  
14 Canada James Hinchcliffe United States Andretti Autosport 100 2:07'16.660 1'04.066 4  
15 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 98 2:06'42.716 2 Laps 4  
16 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 98 2:06'44.803 2 Laps 3  
17 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 98 2:06'45.131 2 Laps 5  
18 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 98 2:06'48.202 2 Laps 5  
19 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 97 2:06'43.786 3 Laps 3  
20 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 74 1:32'27.264 26 Laps 3 Kaza
21 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 69 1:24'03.831 31 Laps 2 Kaza
22 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 46 55'37.108 54 Laps 2 Kaza
23 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 40 45'16.537 60 Laps 1 Kaza
24 Australia Will Power United States Team Penske 35 37'21.460 65 Laps 1 Kaza
Tüm sonuçları görüntüle
Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor

Önceki haber

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik St. Pete
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor
eSpor eSpor / Özel Haber

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Portekiz GP: Hamilton kazandı, tarihin en çok kazanan pilotu oldu!

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "Williams'tan gönderileceğim iddialarını Perez'in çevresi çıkarıyor"

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığımı düşünmüştüm"

Son Haberler

IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu
Indy IndyCar / Son dakika

IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor

FE şampiyonu Da Costa, RLL ile IndyCar testi yapacak
Indy IndyCar / Son dakika

FE şampiyonu Da Costa, RLL ile IndyCar testi yapacak

Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek
Indy IndyCar / Son dakika

Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: "Red Bull için motorların dondurulması, önceliğimiz değil"

43dk
2
Formula 1

Ferrari, Vettel'in "eşit olmayan araç" iddialarını yalanladı

3
eSpor

Hayallerinle Yarış Honda e-GP kayıtları 23 Ekim'de başlıyor

4
Formula 1

Horner: "Gelecekte Honda motorunu kullanmamız için, motorların dondurulması gerek"

5
Formula 1

Norris: "Stroll olanlardan hiç ders çıkarmıyor gibi"

3s

Son Haberler

IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu
Indy

IndyCar St. Pete: Newgarden kazandı, Dixon 6. kez şampiyon oldu

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor
F1

Magnussen, IndyCar'a geçmekle ilgileniyor

FE şampiyonu Da Costa, RLL ile IndyCar testi yapacak
Indy

FE şampiyonu Da Costa, RLL ile IndyCar testi yapacak

Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek
Indy

Rosenqvist, Ganassi'den Arrow McLaren SP'ye geçecek

O’Ward, 2021'de Arrow McLaren SP ile devam edecek
Indy

O’Ward, 2021'de Arrow McLaren SP ile devam edecek

Son Videolar

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı 02:21
IndyCar

IndyCar: Harvest GP - 2. yarışı Will Power kazandı

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı 02:59
IndyCar

IndyCar: Harvest GP - Josef Newgarden kazandı

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu 09:07
IndyCar

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu

IndyCar: Honda Indy 200 Mid-Ohio 2. yarış - Colton Herta kazanıyor 01:19
IndyCar

IndyCar: Honda Indy 200 Mid-Ohio 2. yarış - Colton Herta kazanıyor

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları 00:35
IndyCar

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.