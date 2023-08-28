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IndyCar / Gateway Haberler

IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Sezonun bitimine kısa süre kala muazzam bir tempo tutturan Scott Dixon, çok iyi bir strateji izlediği yarışta dördüncüye kadar tur bindirerek kazandı.

Altay Gök
Ekleyen:
Scott Dixon, Chip Ganassi Racing Honda

Yakıt tasarrufu ve lastik koruma gibi konularda ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğimiz Dixon, bu tecrübesini alışkın olduğu oval pistlerde bir kez daha sonuna kadar kullandı.

Gerilerden başladığı yarışta rakiplerinden bir pit stop daha az yapan Dixon, bu sayede liderliği kapmayı ve son turlarda devasa bir tempo tutturmayı başardı. 

Damalı bayrağı rahatça ilk sırada gören Dixon, hem arka arkaya ikinci zaferini aldı, hem şampiyonluk yarışından kopmadı, hem de podyuma çıkan iki pilot hariç herkese tur bindirerek tarihi bir galibiyet elde etti.

İkinci sıra iyi başladığı sezonda halen galibiyete ulaşamayan Pato O'Ward'a giderken, podyumu tamamlayan isim David Malukas oldu.

Galibiyet normalde Josef Newgarden'a gidecek gibiydi, ancak kendisinin yarışı bitime 50 tur kala kaza yapınca son buldu.

Bu kaza, Newgarden'ın şampiyonluk şansının matematiksel olarak son bulması anlamına da gelmekteydi.

Alexander Rossi dördüncü olarak McLaren'a iyi bir sonuç getirirken, Scott McLaughlin beşinci, Colton Herta altıncı sırada yer aldılar.

Gelecek yarış şampiyonluğu garantilemek için piste çıkacak olan Alex Palou yedincilikte kalırken, onu Felix Rosenqvist takip etti; böylece McLaren üç araçla birden ilk sekizde kendine yer buldu.

İlk onu ise son şampiyon Will Power ve Chip Ganassi'den ayrılacağı kesinleşen Marcus Ericsson tamamladı.

 

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 260 2:10'09.4046   149.819 3 53  
2 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 260 +22.2256 22.2256 149.394 5 41  
3 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 260 +22.7279 0.5023 149.385 5 35  
4 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 259 +1 Lap 1 Lap 149.237 5 33  
5 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 259 +1 Lap 0.4488 149.229 5 31  
6 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 259 +1 Lap 0.2674 149.224 5 29  
7 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 259 +1 Lap 1.1927 149.201 5 26  
8 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 259 +1 Lap 0.1670 149.198 5 24  
9 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 259 +1 Lap 0.3370 149.191 5 23  
10 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 259 +1 Lap 0.5683 149.180 6 20  
11 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 259 +1 Lap 2.7302 149.128 4 19  
12 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 259 +1 Lap 1.4561 149.101 4 18  
13 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 259 +1 Lap 14.3309 148.828 5 17  
14 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 259 +1 Lap 0.7707 148.813 5 16  
15 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 259 +1 Lap 0.3531 148.806 5 15  
16 United States C. Daly Conor Daly Rahal Letterman Lanigan Racing 30 259 +1 Lap 1.6446 148.775 5 14  
17 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 259 +1 Lap 0.2329 148.771 5 13  
18 Sweden L. Lundqvist Linus Lundqvist Michael Shank Racing 60 258 +2 Laps 1 Lap 148.589 5 12  
19 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 258 +2 Laps 0.4806 148.580 5 11  
20 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 258 +2 Laps 2.2266 148.538 5 10  
21
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 258 +2 Laps 12.1693 148.307 4 9  
22 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 258 +2 Laps 5.0076 148.212 7 8  
23 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 257 +3 Laps 1 Lap 148.066 5 7  
24 United States E. Carpenter Ed Carpenter Ed Carpenter Racing 33 254 +6 Laps 3 Laps 146.052 6 6  
25 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 210 +50 Laps 44 Laps 146.071 5 6 Kaza
26 Japan T. Sato Takuma Sato Chip Ganassi Racing 11 119 +141 Laps 91 Laps 148.621 2 5 Kaza
27 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 58 +202 Laps 61 Laps 138.373 1 5 Kaza
28 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 0 +260 Laps 58 Laps 0.000   5 Kaza
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Grosjean: "IndyCar, F1'in 30 yıl gerisinde fakat bunu isteyerek yapıyorlar"

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