IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

Yakıt tasarrufu ve lastik koruma gibi konularda ne kadar tecrübeli olduğunu bildiğimiz Dixon, bu tecrübesini alışkın olduğu oval pistlerde bir kez daha sonuna kadar kullandı.

Gerilerden başladığı yarışta rakiplerinden bir pit stop daha az yapan Dixon, bu sayede liderliği kapmayı ve son turlarda devasa bir tempo tutturmayı başardı.

Damalı bayrağı rahatça ilk sırada gören Dixon, hem arka arkaya ikinci zaferini aldı, hem şampiyonluk yarışından kopmadı, hem de podyuma çıkan iki pilot hariç herkese tur bindirerek tarihi bir galibiyet elde etti.

İkinci sıra iyi başladığı sezonda halen galibiyete ulaşamayan Pato O'Ward'a giderken, podyumu tamamlayan isim David Malukas oldu.

Galibiyet normalde Josef Newgarden'a gidecek gibiydi, ancak kendisinin yarışı bitime 50 tur kala kaza yapınca son buldu.

Bu kaza, Newgarden'ın şampiyonluk şansının matematiksel olarak son bulması anlamına da gelmekteydi.

Alexander Rossi dördüncü olarak McLaren'a iyi bir sonuç getirirken, Scott McLaughlin beşinci, Colton Herta altıncı sırada yer aldılar.

Gelecek yarış şampiyonluğu garantilemek için piste çıkacak olan Alex Palou yedincilikte kalırken, onu Felix Rosenqvist takip etti; böylece McLaren üç araçla birden ilk sekizde kendine yer buldu.

İlk onu ise son şampiyon Will Power ve Chip Ganassi'den ayrılacağı kesinleşen Marcus Ericsson tamamladı.