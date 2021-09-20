IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı

Yeni takvimde, özellikle dikkat çeken değişikliklerin başında, St. Petersburg yarışının Şubat ayına alınması ve ikinci yarışın, Texas Motor Speedway yapılacak olması geliyor.

Belle Isle'daki Detroit yarışı, Indianapolis 500'den sonra klasik yerine geri dönecek fakat 2012'den bu yana ilk kez burada tek yarış olacak.

Sezonun tek çifte Iowa Speedway'de gerçekleştirilecek. Buradaki yarış 23 ve 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Long Beach Grand Prix'sinin klasik Nisan tarihine dönmesiyle WeatherTech Raceway Laguna Seca yarışı, 2019'da olduğu gibi sezon finali olacak.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Bu program, NTT IndyCar Serisinin özellikle 2021'de yakaladığı büyüme ve ivmeyi artırmaya devam ediyor." derken, farklı türden pistlere sahip olmalarının seri için çok önemli olduğunu belirtti.

Takvimde 7 normal pist, beş oval pist ve beş de cadde pisti olmak üzere toplamda 17 yarış bulunuyor. Bunların çoğunluğu, NBC üzerinden yayınlanacak.

2022 NTT IndyCar Series schedule

Tarih Pist Yayıncı 27 Şubat St. Petersburg NBC 20 Mart Texas Motor Speedway NBC 10 Nisan Long Beach NBC 1 Mayıs Barber Motorsports Park NBC 14 Mayıs Indianapolis road course NBC 29 Mayıs Indianapolis 500 NBC 5 Haziran Belle Isle, Detroit USA Network 12 Haziran Road America NBC 3 Temmuz Mid-Ohio Sports Car Course NBC 17 Temmuz Toronto Peacock 23 Temmuz Iowa Speedway Race 1 NBC 24 Temmuz Iowa Speedway Race 2 NBC 30 Temmuz Indianapolis road course NBC 7 Ağustos Nashville NBC 20 Ağustos World Wide Technology Raceway USA Network 4 Eylül Portland International Raceway NBC 11 Eylül WeatherTech Raceway Laguna Seca NBC