IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı
IndyCar yönetimi, 2022 takvimini yayınladılar ve yeni sezon 27 Şubat'ta başlayacak.
Yeni takvimde, özellikle dikkat çeken değişikliklerin başında, St. Petersburg yarışının Şubat ayına alınması ve ikinci yarışın, Texas Motor Speedway yapılacak olması geliyor.
Belle Isle'daki Detroit yarışı, Indianapolis 500'den sonra klasik yerine geri dönecek fakat 2012'den bu yana ilk kez burada tek yarış olacak.
Sezonun tek çifte Iowa Speedway'de gerçekleştirilecek. Buradaki yarış 23 ve 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
Long Beach Grand Prix'sinin klasik Nisan tarihine dönmesiyle WeatherTech Raceway Laguna Seca yarışı, 2019'da olduğu gibi sezon finali olacak.
Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Bu program, NTT IndyCar Serisinin özellikle 2021'de yakaladığı büyüme ve ivmeyi artırmaya devam ediyor." derken, farklı türden pistlere sahip olmalarının seri için çok önemli olduğunu belirtti.
Takvimde 7 normal pist, beş oval pist ve beş de cadde pisti olmak üzere toplamda 17 yarış bulunuyor. Bunların çoğunluğu, NBC üzerinden yayınlanacak.
2022 NTT IndyCar Series schedule
|Tarih
|Pist
|Yayıncı
|27 Şubat
|St. Petersburg
|NBC
|20 Mart
|Texas Motor Speedway
|NBC
|10 Nisan
|Long Beach
|NBC
|1 Mayıs
|Barber Motorsports Park
|NBC
|14 Mayıs
|Indianapolis road course
|NBC
|29 Mayıs
|Indianapolis 500
|NBC
|5 Haziran
|Belle Isle, Detroit
|USA Network
|12 Haziran
|Road America
|NBC
|3 Temmuz
|Mid-Ohio Sports Car Course
|NBC
|17 Temmuz
|Toronto
|Peacock
|23 Temmuz
|Iowa Speedway Race 1
|NBC
|24 Temmuz
|Iowa Speedway Race 2
|NBC
|30 Temmuz
|Indianapolis road course
|NBC
|7 Ağustos
|Nashville
|NBC
|20 Ağustos
|World Wide Technology Raceway
|USA Network
|4 Eylül
|Portland International Raceway
|NBC
|11 Eylül
|WeatherTech Raceway Laguna Seca
|NBC