Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı
IndyCar Haberler

IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

IndyCar yönetimi, 2022 takvimini yayınladılar ve yeni sezon 27 Şubat'ta başlayacak.

IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı

Yeni takvimde, özellikle dikkat çeken değişikliklerin başında, St. Petersburg yarışının Şubat ayına alınması ve ikinci yarışın, Texas Motor Speedway yapılacak olması geliyor.

Belle Isle'daki Detroit yarışı, Indianapolis 500'den sonra klasik yerine geri dönecek fakat 2012'den bu yana ilk kez burada tek yarış olacak.

Sezonun tek çifte Iowa Speedway'de gerçekleştirilecek. Buradaki yarış 23 ve 24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Long Beach Grand Prix'sinin klasik Nisan tarihine dönmesiyle WeatherTech Raceway Laguna Seca yarışı, 2019'da olduğu gibi sezon finali olacak.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Bu program, NTT IndyCar Serisinin özellikle 2021'de yakaladığı  büyüme ve ivmeyi artırmaya devam ediyor." derken, farklı türden pistlere sahip olmalarının seri için çok önemli olduğunu belirtti.

Takvimde 7 normal pist, beş oval pist ve beş de cadde pisti olmak üzere toplamda 17 yarış bulunuyor. Bunların çoğunluğu, NBC üzerinden yayınlanacak.

2022 NTT IndyCar Series schedule

Tarih Pist Yayıncı
27 Şubat St. Petersburg NBC
20 Mart Texas Motor Speedway NBC
10 Nisan Long Beach NBC
1 Mayıs Barber Motorsports Park NBC
14 Mayıs Indianapolis road course NBC
29 Mayıs Indianapolis 500 NBC
5 Haziran Belle Isle, Detroit USA Network
12 Haziran Road America NBC
3 Temmuz Mid-Ohio Sports Car Course NBC
17 Temmuz Toronto Peacock
23 Temmuz Iowa Speedway Race 1 NBC
24 Temmuz Iowa Speedway Race 2 NBC
30 Temmuz Indianapolis road course NBC
7 Ağustos Nashville NBC
20 Ağustos World Wide Technology Raceway USA Network
4 Eylül Portland International Raceway NBC
11 Eylül WeatherTech Raceway Laguna Seca NBC

 

paylaşım
yorumlar
Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Önceki haber

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

14 s
2
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

1 g
3
Formula 1

Albon, Williams’a geçişi için Russel’a ‘bir çift bira’ borçlu

24 dk
4
Formula 1

Coulthard: "Russell, Hamilton'ın hızına yetişebilir"

3 s
5
World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

17 s
Son Haberler
IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı
IndyCar

IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı

59dk
Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı
IndyCar

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

2 s
Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"
F1

Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"

14 Eyl 2021
Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak
IndyCar

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak

12 Eyl 2021
Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak
IndyCar

Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak

2 Eyl 2021
Son Videolar
IndyCar Nashville: Ericsson, kaotik yarışta ikinci IndyCar zaferine ulaştı 01:41
IndyCar
10 Ağu 2021

IndyCar Nashville: Ericsson, kaotik yarışta ikinci IndyCar zaferine ulaştı

2021 Indianapolis 500 yarış özeti 06:59
IndyCar
2 Haz 2021

2021 Indianapolis 500 yarış özeti

2021 Indianapolis 500 Sıralamalarda 2. gün en önemli anları 04:59
IndyCar
24 May 2021

2021 Indianapolis 500 Sıralamalarda 2. gün en önemli anları

IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı 00:59
IndyCar
3 May 2021

IndyCar Texas: O'Ward ilk zaferini kazandı

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar 01:47
IndyCar
29 Nis 2021

2021 IndyCar St Petersburg Grand Prix'si en iyi fotoğraflar

David Malsher Daha fazlası
David Malsher
Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı Laguna Seca
IndyCar

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak
IndyCar

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak

Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak Portland
IndyCar

Ilott, Portland'da Juncos-Hollinger ile ilk IndyCar yarışına katılacak

Çok Okunanlar Bugün

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"
Formula 1 Formula 1

Prost: "Ters grid uygulaması getirilirse, Formula 1'den ayrılırım"

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Albon, Williams’a geçişi için Russel’a ‘bir çift bira’ borçlu
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams’a geçişi için Russel’a ‘bir çift bira’ borçlu

Coulthard: "Russell, Hamilton'ın hızına yetişebilir"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Russell, Hamilton'ın hızına yetişebilir"

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!
World Superbike World Superbike

Barcelona Supersport 300: Bahattin son turda nefes kesti!

Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti
Formula 1 Formula 1

Ricciardo'nun güçlü performansı McLaren'ı mutlu etti

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"
Formula 1 Formula 1

Massa: "Verstappen, Hamilton'la yarışırken risk almalı"

"Alfa Romeo, Zhou ile kontrat süresini görüşüyor"
Formula 1 Formula 1

"Alfa Romeo, Zhou ile kontrat süresini görüşüyor"

Son Haberler

IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı
IndyCar IndyCar

IndyCar, sezonun Şubat ayında başlayacağı 2022 takvimini açıkladı

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı
IndyCar IndyCar

Laguna Seca IndyCar: Herta kazandı, Grosjean yıldızlaştı

Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"
Formula 1 Formula 1

Albon: "Eğer Formula 1'e dönemeseydim, IndyCar'da yarışmayı tercih ederdim"

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak
IndyCar IndyCar

Ilott, IndyCar'ın kalan 3 yarışına da katılacak

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.