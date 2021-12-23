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IndyCar Series, şasi üreticisi Dallara ile sözleşmesini uzattı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Amerikan IndyCar Serisi ile şasi üreticisi Dallara arasındaki işbirliği birkaç yıllığına uzatıldı.

IndyCar Series, şasi üreticisi Dallara ile sözleşmesini uzattı

Dallara, 1997 yılında Amerikan IndyCar serisine katıldı. İtalyan şirket, Indy Racing League ve Champ Car World Series'in birleşmesinden sonraki yıl olan 2009'dan beri de IndyCar'ın tek şasi tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Dan Wheldon'a ithafen DW12 olarak adlandırılan mevcut şasi, ilk olarak 2012'de kullanıldı.

O zamandan bu yana şaside, 2020'de Aeroscreen'in gelişi de dahil olmak üzere birçok güvenlik iyileştirmesi yapıldı.

IndyCar başkanı Jay Frye, "Dallara harika bir ortak ve pistte yaptığımız her şeyde etkililer."

"NTT IndyCar Series'in başarısının ve büyümesinin büyük bir kısmı, doğrudan Dallara ve tüm padok arasındaki işbirliğine atfedilebilir."

"Bu ortaklık, IndyCar ve takımlara süreklilik ve gelecek için istikrarlı bir platform sunuyor.” dedi.

 Dallara IndyCar fabrikası, 2012 yılında çeşitli Amerikan şampiyonaları için şasi üretiminin yapıldığı ve geliştirildiği Speedway'de açıldı.

İtalyan şirket burada, IndyCar şasisine ek olarak Indy Lights için de şasi üretimi yapıyor.

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