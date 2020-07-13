IndyCar Road America: Rosenqvist, O’Ward’ı geçerek kazandı
Chip Ganassi sürücüsü Felix Rosenqvist, son turlarda Patricio O’Ward’u geçerek Road America’da zafere ulaşmayı başardı ve serideki ilk galibiyetini aldı.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü O’Ward, iyi bir startla yerini korumayı başardı.
Ancak ilk turda Ryan Hunter-Reay ve Graham Rahal yaşanan temaslar sonucunda yarış dışı kaldı.
Pitlerde liderliğini koruyan O’Ward galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu. Ancak son bölümde çok iyi bir tempo yakalayan Rosenqvist, O’Ward’a yaklaşmaya başladı.
Sondan ikinci turda O’Ward’ın agresif savunmasına rağmen rakibini geçmeyi başaran Rosenqvist, 2.8 saniye farkla IndyCar kariyerinin ilk galibiyetini Road America’da almayı başardı.
O’Ward ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Alexander Rossi oldu.
Marcus Ericsson’un dördüncü olduğu yarışta Colton Herta beşinci, Santino Ferrucci altıncı, Alex Palou yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u ise Takuma Sato, Josef Newgarden ve Charlie Kimball tamamladı.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Felix Rosenqvist
|Chip Ganassi Racing
|55
|1:51'22.039
|2
|Patricio O'Ward
|Arrow McLaren SP
|55
|1:51'24.909
|2.869
|2.869
|3
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|55
|1:51'30.655
|8.616
|5.746
|4
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|55
|1:51'36.262
|14.223
|5.606
|5
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|55
|1:51'54.455
|32.416
|18.193
|6
|Santino Ferrucci
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|55
|1:51'57.927
|35.888
|3.471
|7
|Alex Palou
|Dale Coyne Racing with Team Goh
|55
|1:51'58.809
|36.770
|0.882
|8
|Takuma Sato
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|55
|1:52'09.982
|47.943
|11.172
|9
|Josef Newgarden
|Team Penske
|55
|1:52'10.825
|48.786
|0.843
|10
|Charlie Kimball
|A.J. Foyt Enterprises
|55
|1:52'15.100
|53.060
|4.274
|11
|Will Power
|Team Penske
|55
|1:52'16.010
|53.971
|0.910
|12
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|55
|1:52'16.573
|54.534
|0.563
|13
|Simon Pagenaud
|Team Penske
|55
|1:52'18.432
|56.393
|1.858
|14
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|55
|1:52'22.476
|1'00.437
|4.044
|15
|Max Chilton
|Carlin
|55
|1:52'22.507
|1'00.468
|0.031
|16
|Zach Veach
|Andretti Autosport
|55
|1:52'28.874
|1'06.835
|6.366
|17
|Jack Harvey
|Michael Shank Racing
|55
|1:52'30.335
|1'08.295
|1.460
|18
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|55
|1:53'07.507
|1'45.468
|37.172
|19
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|54
|1:51'27.848
|1 Lap
|1 Lap
|20
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|54
|1:51'32.972
|1 Lap
|5.124
|21
|Oliver Askew
|Arrow McLaren SP
|53
|1:50'41.535
|2 Laps
|1 Lap
|22
|Ryan Hunter-Reay
|Andretti Autosport
|0
|0.383
|55 Laps
|53 Laps
|23
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|0
|0.429
|55 Laps
|0.046
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Etkinlik
|Road America
|Alt-etkinlik
|Yarış 2
|Pilotlar
|Felix Rosenqvist , Patricio O'Ward
|Takımlar
|Chip Ganassi Racing
|Editör
|David Malsher