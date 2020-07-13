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IndyCar / Road America / Yarış raporu

IndyCar Road America: Rosenqvist, O’Ward’ı geçerek kazandı

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IndyCar Road America: Rosenqvist, O’Ward’ı geçerek kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
13 Tem 2020 13:33

Chip Ganassi sürücüsü Felix Rosenqvist, son turlarda Patricio O’Ward’u geçerek Road America’da zafere ulaşmayı başardı ve serideki ilk galibiyetini aldı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü O’Ward, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak ilk turda Ryan Hunter-Reay ve Graham Rahal yaşanan temaslar sonucunda yarış dışı kaldı.

Pitlerde liderliğini koruyan O’Ward galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu. Ancak son bölümde çok iyi bir tempo yakalayan Rosenqvist, O’Ward’a yaklaşmaya başladı.

Sondan ikinci turda O’Ward’ın agresif savunmasına rağmen rakibini geçmeyi başaran Rosenqvist, 2.8 saniye farkla IndyCar kariyerinin ilk galibiyetini Road America’da almayı başardı.

O’Ward ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Alexander Rossi oldu.

Marcus Ericsson’un dördüncü olduğu yarışta Colton Herta beşinci, Santino Ferrucci altıncı, Alex Palou yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Takuma Sato, Josef Newgarden ve Charlie Kimball tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 55 1:51'22.039    
2 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren SP 55 1:51'24.909 2.869 2.869
3 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 55 1:51'30.655 8.616 5.746
4 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 55 1:51'36.262 14.223 5.606
5 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 55 1:51'54.455 32.416 18.193
6 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 55 1:51'57.927 35.888 3.471
7 Spain Alex Palou Dale Coyne Racing with Team Goh 55 1:51'58.809 36.770 0.882
8 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 1:52'09.982 47.943 11.172
9 United States Josef Newgarden United States Team Penske 55 1:52'10.825 48.786 0.843
10 United States Charlie Kimball United States A.J. Foyt Enterprises 55 1:52'15.100 53.060 4.274
11 Australia Will Power United States Team Penske 55 1:52'16.010 53.971 0.910
12 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 55 1:52'16.573 54.534 0.563
13 France Simon Pagenaud United States Team Penske 55 1:52'18.432 56.393 1.858
14 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 55 1:52'22.476 1'00.437 4.044
15 United Kingdom Max Chilton United Kingdom Carlin 55 1:52'22.507 1'00.468 0.031
16 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 55 1:52'28.874 1'06.835 6.366
17 United Kingdom Jack Harvey United States Michael Shank Racing 55 1:52'30.335 1'08.295 1.460
18 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 55 1:53'07.507 1'45.468 37.172
19 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 54 1:51'27.848 1 Lap 1 Lap
20 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 54 1:51'32.972 1 Lap 5.124
21 United States Oliver Askew Arrow McLaren SP 53 1:50'41.535 2 Laps 1 Lap
22 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 0 0.383 55 Laps 53 Laps
23 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 0 0.429 55 Laps 0.046
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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Road America
Alt-etkinlik Yarış 2
Pilotlar Felix Rosenqvist , Patricio O'Ward
Takımlar Chip Ganassi Racing
Editör David Malsher

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