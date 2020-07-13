IndyCar Road America: Rosenqvist, O’Ward’ı geçerek kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Arrow McLaren SP-Chevrolet sürücüsü O’Ward, iyi bir startla yerini korumayı başardı.

Ancak ilk turda Ryan Hunter-Reay ve Graham Rahal yaşanan temaslar sonucunda yarış dışı kaldı.

Pitlerde liderliğini koruyan O’Ward galibiyete ulaşacak gibi görünüyordu. Ancak son bölümde çok iyi bir tempo yakalayan Rosenqvist, O’Ward’a yaklaşmaya başladı.

Sondan ikinci turda O’Ward’ın agresif savunmasına rağmen rakibini geçmeyi başaran Rosenqvist, 2.8 saniye farkla IndyCar kariyerinin ilk galibiyetini Road America’da almayı başardı.

O’Ward ikinci olurken, podyumu tamamlayan isim Alexander Rossi oldu.

Marcus Ericsson’un dördüncü olduğu yarışta Colton Herta beşinci, Santino Ferrucci altıncı, Alex Palou yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Takuma Sato, Josef Newgarden ve Charlie Kimball tamamladı.

Yarış sonucu: