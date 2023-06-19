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IndyCar Road America: Palou kazandı, şampiyonada farkı açtı

Indianapolis 500'ten bu yana gaza basan Alex Palou, son dört yarıştaki üçüncü galibiyetine ulaşmayı ve şampiyona liderliğini sağlamlaştırmayı başardı.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Son dört yarıştır formunu ciddi anlamda arttıran Alex Palou, bu hafta da oldukça güçlü bir performans ortaya koymayı başardı.

Aslında yarışın büyük bölümü pole pozisyonundan başlayan Colton Herta tarafından domine edilmişti, ancak son turlarda yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalması nedeniyle önce liderliği Palou'ya verdi, sonrasında da beşinciliğe kadar geriledi.

Sonuç itibariyle bu sezonki üçüncü galibiyetine uzanan Palou, şampiyonadaki farkı da 74 puana yükseltmeyi başardı.

İkinci sıra Indianapolis 500 galibi Josef Newgarden'a giderken, podyumu son birkaç haftadır istediği sonuçlara uzak kalan Pato O'Ward tamamladı.

Şampiyonada gerileyen O'Ward, bu podyumla birlikte dördüncülüğe yükseldi ve Scott Dixon ile puanları eşitledi.

Cumartesi günü Will Power ile kazası nedeniyle felaketi yaşayan Scott Dixon hiç şüphesiz ki yarışın yıldızlarından biriydi; altı kez IndyCar şampiyonu, 23. sırada başladığı yarışı 4. sırada tamamladı.

Herta galibiyeti elinden kaçırmasının ardından ancak beşinci olabilirken, altıncılık Marcus Ericsson'a gitti, böylece Chip Ganassi üç sürücüsünü de ilk altıya sokmayı başardı.

Eski F2 sürücüsü Christian Lundgaard yedinci olarak iyi sonuçlarına bir diğerini eklerken, ilk onu tamamlayan isimler Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood ve Alexander Rossi.

Cumartesi günü yaşananların ardından yarışa 22. sıradan başlayan Power 13. sırada kalırken, Romain Grosjean kendisi için sıkıntılı geçen ve birkaç temasa karıştığı yarışı 25. tamamlayabildi.

 

IndyCar Road America - Yarış sonucu

Sıra Sürücü Takım Tur Fark
1 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 55  
2 United States Josef Newgarden United States Team Penske 55 4.5610
3 Mexico Patricio O'Ward Arrow McLaren 55 6.7549
4 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 55 6.9718
5 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 55 10.9328
6 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 55 11.5208
7 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 15.8835
8 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 55 16.2822
9 United States Kyle Kirkwood United States Andretti Autosport 55 17.5480
10 United States Alexander Rossi Arrow McLaren 55 19.6371
11 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 55 21.4730
12 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 55 22.1054
13 Australia Will Power United States Team Penske 55 25.6694
14 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 55 31.4292
15 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 55 33.6232
16 United States Santino Ferrucci United States A.J. Foyt Enterprises 55 34.3000
17 United States Ryan Hunter-Reay United States Ed Carpenter Racing 55 42.4660
18 United Kingdom Callum Ilott United States Juncos Hollinger Racing 55 42.9535
19 Argentina Agustin Canapino United States Juncos Hollinger Racing 55 44.8009
20 Sweden Felix Rosenqvist Arrow McLaren 55 49.0897
21 Denmark Benjamin Pedersen United States A.J. Foyt Enterprises 55 51.9763
22 Ray Robb United States Dale Coyne Racing 55 1'09.6654
23 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 55 1'23.6408
24 New Zealand Marcus Armstrong United States Chip Ganassi Racing 54 1 Lap
25 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 54 1 Lap
26 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 54 1 Lap
27 United States David Malukas United States Dale Coyne Racing 24 31 Laps
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