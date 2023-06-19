IndyCar Road America: Palou kazandı, şampiyonada farkı açtı

Son dört yarıştır formunu ciddi anlamda arttıran Alex Palou, bu hafta da oldukça güçlü bir performans ortaya koymayı başardı.

Aslında yarışın büyük bölümü pole pozisyonundan başlayan Colton Herta tarafından domine edilmişti, ancak son turlarda yakıt tasarrufu yapmak zorunda kalması nedeniyle önce liderliği Palou'ya verdi, sonrasında da beşinciliğe kadar geriledi.

Sonuç itibariyle bu sezonki üçüncü galibiyetine uzanan Palou, şampiyonadaki farkı da 74 puana yükseltmeyi başardı.

İkinci sıra Indianapolis 500 galibi Josef Newgarden'a giderken, podyumu son birkaç haftadır istediği sonuçlara uzak kalan Pato O'Ward tamamladı.

Şampiyonada gerileyen O'Ward, bu podyumla birlikte dördüncülüğe yükseldi ve Scott Dixon ile puanları eşitledi.

Cumartesi günü Will Power ile kazası nedeniyle felaketi yaşayan Scott Dixon hiç şüphesiz ki yarışın yıldızlarından biriydi; altı kez IndyCar şampiyonu, 23. sırada başladığı yarışı 4. sırada tamamladı.

Herta galibiyeti elinden kaçırmasının ardından ancak beşinci olabilirken, altıncılık Marcus Ericsson'a gitti, böylece Chip Ganassi üç sürücüsünü de ilk altıya sokmayı başardı.

Eski F2 sürücüsü Christian Lundgaard yedinci olarak iyi sonuçlarına bir diğerini eklerken, ilk onu tamamlayan isimler Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood ve Alexander Rossi.

Cumartesi günü yaşananların ardından yarışa 22. sıradan başlayan Power 13. sırada kalırken, Romain Grosjean kendisi için sıkıntılı geçen ve birkaç temasa karıştığı yarışı 25. tamamlayabildi.

IndyCar Road America - Yarış sonucu