IndyCar, Richmond yarışını iptal etti, Road America'nın tarihi değişti
Richmond Raceway, ortak bir tarih bulamamasının ardından 2020 IndyCar takviminde çıkarılırken, Road America yarışı Temmuz'a geçti ve artık iki yarışa ev sahipliği yapacak.
Richmond’un 0.75 millik oval pistiyle ilgili karar, Virginia eyaletinin koronavirüs pandemisi nedeniyle en az Temmuz'a kadar hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğini duyurmasının ardından geldi. IndyCar yarışları yılın ikinci yarısında toplanırken, Richmond ve seri karşılıklı olarak uygun bir tarih bulamadı.
Kanada Ontario'daki benzer durum nedeniyle Indy Toronto yarışı da tehlike altında ve en azından bu yarış ertelenecekti. Ancak bugünkü IndyCar takviminde tamamen iptal edildiği görüldü.
Road America yarışı ise önceden Kanada ayağının yer aldığı tarihlere çekildi. Şimdi 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde iki ayrı yarışa ev sahipliği yapacak.
Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Ekiplerimiz ve sporcularımız, piste geri dönmeye hazırlar ve yeni sezonda harika bir gösteri sunacaklar. Bu eşi benzeri görülmemiş dönemlerde sezonuma başlama fırsatından memnunuz ve harika bir gösteri sunacağımızdan eminiz." dedi.
2020 NTT IndyCar takvimi:
|Tarih
|Yarış
|6 Haziran Cumartesi
|Texas Motor Speedway
|4 Temmuz Cumartesi
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|11 Temmuz Cumartesi
|Road America
|12 Temmuz Pazar
|Road America
|17 Temmuz Cuma
|Iowa Speedway
|18 Temmuz Cumartesi
|Iowa Speedway
|9 Ağustos Pazar
|Mid-Ohio Sports Car Course
|23 Ağustos Pazar
|Indianapolis 500
|30 Ağustos Pazar
|World Wide Technology Raceway at Gateway
|13 Eylül Pazar
|Portland International Raceway
|19 Eylül Cumartesi
|WeatherTech Raceway at Laguna Seca
|20 Eylül Pazar
|WeatherTech Raceway at Laguna Seca
|3 Ekim Cumartesi
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|25 Ekim Pazar
|Streets of St. Petersburg
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|Editör
|David Malsher