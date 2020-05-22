IndyCar, Richmond yarışını iptal etti, Road America'nın tarihi değişti

Richmond’un 0.75 millik oval pistiyle ilgili karar, Virginia eyaletinin koronavirüs pandemisi nedeniyle en az Temmuz'a kadar hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğini duyurmasının ardından geldi. IndyCar yarışları yılın ikinci yarısında toplanırken, Richmond ve seri karşılıklı olarak uygun bir tarih bulamadı.

Kanada Ontario'daki benzer durum nedeniyle Indy Toronto yarışı da tehlike altında ve en azından bu yarış ertelenecekti. Ancak bugünkü IndyCar takviminde tamamen iptal edildiği görüldü.

Road America yarışı ise önceden Kanada ayağının yer aldığı tarihlere çekildi. Şimdi 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde iki ayrı yarışa ev sahipliği yapacak.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Ekiplerimiz ve sporcularımız, piste geri dönmeye hazırlar ve yeni sezonda harika bir gösteri sunacaklar. Bu eşi benzeri görülmemiş dönemlerde sezonuma başlama fırsatından memnunuz ve harika bir gösteri sunacağımızdan eminiz." dedi.

2020 NTT IndyCar takvimi: