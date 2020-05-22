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IndyCar / Son dakika

IndyCar, Richmond yarışını iptal etti, Road America'nın tarihi değişti

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IndyCar, Richmond yarışını iptal etti, Road America'nın tarihi değişti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 May 2020 06:56

Richmond Raceway, ortak bir tarih bulamamasının ardından 2020 IndyCar takviminde çıkarılırken, Road America yarışı Temmuz'a geçti ve artık iki yarışa ev sahipliği yapacak.

Richmond’un 0.75 millik oval pistiyle ilgili  karar, Virginia eyaletinin koronavirüs pandemisi nedeniyle en az Temmuz'a kadar hiçbir etkinliğe izin vermeyeceğini duyurmasının ardından geldi. IndyCar yarışları yılın ikinci yarısında toplanırken, Richmond ve seri karşılıklı olarak uygun bir tarih bulamadı.

Kanada Ontario'daki benzer durum nedeniyle Indy Toronto yarışı da tehlike altında ve en azından bu yarış ertelenecekti. Ancak bugünkü IndyCar takviminde tamamen iptal edildiği görüldü.

Road America yarışı ise önceden Kanada ayağının yer aldığı tarihlere çekildi. Şimdi 11 ve 12 Temmuz tarihlerinde iki ayrı yarışa ev sahipliği yapacak.

Penske Entertainment Corp. Başkanı ve CEO'su Mark Miles, "Ekiplerimiz ve sporcularımız, piste geri dönmeye hazırlar ve yeni sezonda harika bir gösteri sunacaklar. Bu eşi benzeri görülmemiş dönemlerde sezonuma başlama fırsatından memnunuz ve harika bir gösteri sunacağımızdan eminiz." dedi.

2020 NTT IndyCar takvimi:

Tarih Yarış
6 Haziran Cumartesi Texas Motor Speedway 
4 Temmuz Cumartesi Indianapolis Motor Speedway Road Course
11 Temmuz Cumartesi Road America
12 Temmuz Pazar Road America
17 Temmuz Cuma Iowa Speedway
18 Temmuz Cumartesi Iowa Speedway
9 Ağustos Pazar Mid-Ohio Sports Car Course 
23 Ağustos Pazar Indianapolis 500
30 Ağustos Pazar World Wide Technology Raceway at Gateway
13 Eylül Pazar Portland International Raceway 
19 Eylül Cumartesi WeatherTech Raceway at Laguna Seca 
20 Eylül Pazar WeatherTech Raceway at Laguna Seca 
3 Ekim Cumartesi Indianapolis Motor Speedway Road Course
25 Ekim Pazar Streets of St. Petersburg
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Editör David Malsher

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