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IndyCar / St. Pete / Son dakika

IndyCar, revize edilmiş 2020 takvimini tanıttı

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IndyCar, revize edilmiş 2020 takvimini tanıttı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
26 Mar 2020 19:05

IndyCar, Coronavirüs nedeniyle 2020 takviminde çeşitli değişiklikler yapma kararı aldı.

IndyCar, sezonun ilk yarışı olan St. Petersburg yarışını sezonun sonuna almayı planlıyor.

Eğer bu mümkün olursa, sadece Barber Motorsports Park, Long Beach ve COTA yarışları iptal edilmiş olacak.

Bu programa göre sezon 30 Mayıs Detroit'te başlıyor ve 31 Mayıs'ta burada ikinci yarış gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında Teksas, Road Amerika ve Richmond yarışları var.

Temmuz ayında Road Course, Toronto ve Iowa yarışları yapılacak. Indianapolis 500 yarışı 23 Ağustos için planlandı.

Sezon finali ise henüz belirlenmemiş bir tarihte St. Petersburg'da yapılacak.

2020 IndyCar takvimi:

30 Mayıs Cumartesi - Streets of Detroit Race 1 
31 Mayıs Pazar - Streets of Detroit Race 2 
6 Haziran Cumartesi - Texas Motor Speedway 
21 Haziran Pazar - Road America 
27 Haziran Cumartesi - Richmond Raceway 
4 Temmuz Cumartesi - Indianapolis Motor Speedway Road Course 
12 Temmuz Pazar - Streets of Toronto 
18 Temmuz Cumartesi - Iowa Speedway 
9 Ağutos Pazar - Mid-Ohio Sports Car Course 
23 Ağustos Pazar - Indianapolis 500 Mile Race 
30 Ağustos Pazar - World Wide Technology Raceway at Gateway
13 Eylül Pazar - Portland International Raceway 
20 Eylül Pazar - WeatherTech Raceway at Laguna Seca 
Belli değil - Streets of St. Petersburg

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Editör David Malsher

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