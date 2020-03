IndyCar, revize edilmiş 2020 takvimini tanıttı

IndyCar, sezonun ilk yarışı olan St. Petersburg yarışını sezonun sonuna almayı planlıyor.

Eğer bu mümkün olursa, sadece Barber Motorsports Park, Long Beach ve COTA yarışları iptal edilmiş olacak.

Bu programa göre sezon 30 Mayıs Detroit'te başlıyor ve 31 Mayıs'ta burada ikinci yarış gerçekleştiriliyor.

Haziran ayında Teksas, Road Amerika ve Richmond yarışları var.

Temmuz ayında Road Course, Toronto ve Iowa yarışları yapılacak. Indianapolis 500 yarışı 23 Ağustos için planlandı.

Sezon finali ise henüz belirlenmemiş bir tarihte St. Petersburg'da yapılacak.

2020 IndyCar takvimi:

30 Mayıs Cumartesi - Streets of Detroit Race 1

31 Mayıs Pazar - Streets of Detroit Race 2

6 Haziran Cumartesi - Texas Motor Speedway

21 Haziran Pazar - Road America

27 Haziran Cumartesi - Richmond Raceway

4 Temmuz Cumartesi - Indianapolis Motor Speedway Road Course

12 Temmuz Pazar - Streets of Toronto

18 Temmuz Cumartesi - Iowa Speedway

9 Ağutos Pazar - Mid-Ohio Sports Car Course

23 Ağustos Pazar - Indianapolis 500 Mile Race

30 Ağustos Pazar - World Wide Technology Raceway at Gateway

13 Eylül Pazar - Portland International Raceway

20 Eylül Pazar - WeatherTech Raceway at Laguna Seca

Belli değil - Streets of St. Petersburg