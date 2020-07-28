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IndyCar / Son dakika

IndyCar, Portland ve Laguna Seca yarışlarını iptal etti

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IndyCar, Portland ve Laguna Seca yarışlarını iptal etti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
28 Tem 2020 10:34

NTT IndyCar serisi, bu sene Portland International Raceway ve WeatherTech Raceway Laguna Seca yarışlarının olmayacağını, onların yerine Mid-Ohio ve Indianapolis normal pist yarışlarının iki kez yapılacağını açıkladı.

Oregon'daki koronavirüs kısıtlamalarının artması nedeniyle Portland yarışının iptal edilebileceği düşünülüyordu.

Yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların Laguna Seca ve Portland yarışlarını bu sene gerçekleştirmeme kararı aldıkları duyuruldu.

IndyCar'dan yapılan açıklamada, "Bu iki etkinliğin iptali, seri ve organizatörler arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortak kararlaştırıldı. 2021'de her iki pist ile yeniden birleşmek için sabırsızlanıyoruz." sözlerine yer verildi.

Laguna Seca'da, iptal edilen diğer yarışların ardından çift yarış yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs vakalarının artması sonucu Laguna Seca da yarışları kaybetti.

Yenilenen 2020 IndyCar takvimi

Tarih Pist
6 Haziran Texas Motor Speedway 
4 Temmuz Indianapolis Motor Speedway Road Course
11 Temmuz Road America
12 Temmuz Road America
17 Temmuz Iowa Speedway
18 Temmuz Iowa Speedway
8 Ağustos Mid-Ohio Sports Car Course 
9 Ağustos Mid-Ohio Sports Car Course 
23 Ağustos Indianapolis 500
29 Ağustos World Wide Technology Raceway at Gateway
30 Ağustos World Wide Technology Raceway at Gateway
2 Ekim Indianapolis Motor Speedway Road Course
3 Ekim Indianapolis Motor Speedway Road Course
25 Ekim Streets of St. Petersburg
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Editör David Malsher

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