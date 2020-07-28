IndyCar, Portland ve Laguna Seca yarışlarını iptal etti

Oregon'daki koronavirüs kısıtlamalarının artması nedeniyle Portland yarışının iptal edilebileceği düşünülüyordu.

Yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların Laguna Seca ve Portland yarışlarını bu sene gerçekleştirmeme kararı aldıkları duyuruldu.

IndyCar'dan yapılan açıklamada, "Bu iki etkinliğin iptali, seri ve organizatörler arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortak kararlaştırıldı. 2021'de her iki pist ile yeniden birleşmek için sabırsızlanıyoruz." sözlerine yer verildi.

Laguna Seca'da, iptal edilen diğer yarışların ardından çift yarış yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs vakalarının artması sonucu Laguna Seca da yarışları kaybetti.

Yenilenen 2020 IndyCar takvimi