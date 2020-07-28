IndyCar, Portland ve Laguna Seca yarışlarını iptal etti
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NTT IndyCar serisi, bu sene Portland International Raceway ve WeatherTech Raceway Laguna Seca yarışlarının olmayacağını, onların yerine Mid-Ohio ve Indianapolis normal pist yarışlarının iki kez yapılacağını açıkladı.
Oregon'daki koronavirüs kısıtlamalarının artması nedeniyle Portland yarışının iptal edilebileceği düşünülüyordu.
Yapılan açıklamada, görüşmelerin ardından tarafların Laguna Seca ve Portland yarışlarını bu sene gerçekleştirmeme kararı aldıkları duyuruldu.
IndyCar'dan yapılan açıklamada, "Bu iki etkinliğin iptali, seri ve organizatörler arasında yapılan görüşmeler sonucunda ortak kararlaştırıldı. 2021'de her iki pist ile yeniden birleşmek için sabırsızlanıyoruz." sözlerine yer verildi.
Laguna Seca'da, iptal edilen diğer yarışların ardından çift yarış yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs vakalarının artması sonucu Laguna Seca da yarışları kaybetti.
Yenilenen 2020 IndyCar takvimi
|Tarih
|Pist
|6 Haziran
|Texas Motor Speedway
|4 Temmuz
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|11 Temmuz
|Road America
|12 Temmuz
|Road America
|17 Temmuz
|Iowa Speedway
|18 Temmuz
|Iowa Speedway
|8 Ağustos
|Mid-Ohio Sports Car Course
|9 Ağustos
|Mid-Ohio Sports Car Course
|23 Ağustos
|Indianapolis 500
|29 Ağustos
|World Wide Technology Raceway at Gateway
|30 Ağustos
|World Wide Technology Raceway at Gateway
|2 Ekim
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|3 Ekim
|Indianapolis Motor Speedway Road Course
|25 Ekim
|Streets of St. Petersburg
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Editör
|David Malsher
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