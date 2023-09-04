IndyCar Portland: Palou kazandı, şampiyonluğunu ilan etti!

Yarışa beşinci sıradan başlayan Palou, başarılı pit stop stratejilerinin, caution periyotlarından en iyi şekilde faydalanmasının ve pist üstündeki geçişlerinin de yardımıyla liderliğe kadar yükseldi.

Önü açıldıktan sonra gaza basan ve kendine yetecek farkı oluşturmayı başaran Palou, damalı bayrağı ikinci sıradaki Felix Rosenqvist'in 5.4 saniye önünde ilk sırada gördü.

Bu sezonki beşinci galibiyetine uzanan Palou, en yakın rakibi Scott Dixon'ın üçüncü sırada kalmasının ardından bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanyol sürücü, böylece 2021 sezonunun ardından hanesine bir şampiyonluk daha yazdırdı.

McLaren diğer önemli sürücüsü Pato O'Ward ile dördüncü olurken, şampiyonluk şansı geçen hafta sona eren Josef Newgarden beşinciydi.

Rinus VeeKay altıncı olarak yılın en iyi sonucunu elde ederken, Chip Ganassi ile son yarışlarına çıkan Marcus Ericsson yedinci, David Malukas sekizinciydi.

İlk onu Scott McLaughlin ve Kyle Kirkwood tamamlarlarken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Graham Rahal 12. sırayla yetindi.

Bu hafta sonu RLL Racing ile kariyerinin ilk IndyCar yarışına çıkan Juri Vips ise fena bir yarış çıkartmadı ve damalı bayrağı 18. sırada gördü.