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IndyCar Portland: Palou kazandı, şampiyonluğunu ilan etti!

Son dönemde yine kontrat dramalarıyla gündeme gelen Alex Palou, Portland'da hem galibiyete uzandı, hem de bitime bir yarış kala kariyerinin ikinci şampiyonluğunu ilan etti!

Altay Gök
Ekleyen:
#10: Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda

Yarışa beşinci sıradan başlayan Palou, başarılı pit stop stratejilerinin, caution periyotlarından en iyi şekilde faydalanmasının ve pist üstündeki geçişlerinin de yardımıyla liderliğe kadar yükseldi.

Önü açıldıktan sonra gaza basan ve kendine yetecek farkı oluşturmayı başaran Palou, damalı bayrağı ikinci sıradaki Felix Rosenqvist'in 5.4 saniye önünde ilk sırada gördü.

Bu sezonki beşinci galibiyetine uzanan Palou, en yakın rakibi Scott Dixon'ın üçüncü sırada kalmasının ardından bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanyol sürücü, böylece 2021 sezonunun ardından hanesine bir şampiyonluk daha yazdırdı.

McLaren diğer önemli sürücüsü Pato O'Ward ile dördüncü olurken, şampiyonluk şansı geçen hafta sona eren Josef Newgarden beşinciydi.

Rinus VeeKay altıncı olarak yılın en iyi sonucunu elde ederken, Chip Ganassi ile son yarışlarına çıkan Marcus Ericsson yedinci, David Malukas sekizinciydi.

İlk onu Scott McLaughlin ve Kyle Kirkwood tamamlarlarken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Graham Rahal 12. sırayla yetindi.

Bu hafta sonu RLL Racing ile kariyerinin ilk IndyCar yarışına çıkan Juri Vips ise fena bir yarış çıkartmadı ve damalı bayrağı 18. sırada gördü.

 

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 110 1:57'01.9814   110.758 3 53  
2 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 110 +5.4353 5.4353 110.673 3 41  
3 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 110 +8.0669 2.6316 110.631 3 36  
4 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 110 +19.0572 10.9903 110.459 3 32  
5 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 110 +21.0831 2.0259 110.427 3 30  
6 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 110 +21.8799 0.7968 110.414 3 28  
7 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 110 +30.5820 8.7021 110.278 3 26  
8 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 110 +32.6211 2.0391 110.246 4 25  
9 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 110 +33.0282 0.4071 110.240 3 22  
10 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 110 +33.7836 0.7554 110.228 3 20  
11 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 110 +34.4757 0.6921 110.217 3 19  
12 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 110 +38.6995 4.2238 110.151 3 20  
13 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 110 +39.7582 1.0587 110.135 4 17  
14 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 110 +40.3373 0.5791 110.126 3 16  
15 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 110 +40.4769 0.1396 110.124 3 15  
16 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 110 +41.1279 0.6510 110.114 3 14  
17 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 110 +42.5578 1.4299 110.091 3 13  
18 Estonia J. Vips Jüri Vips Rahal Letterman Lanigan Racing 30 109 +1 Lap 1 Lap 109.463 3 12  
19 New Zealand M. Armstrong Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 11 109 +1 Lap 2.1182 109.430 3 11  
20 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 109 +1 Lap 3.0216 109.383 4 10  
21 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 109 +1 Lap 4.5760 109.312 4 9  
22 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 109 +1 Lap 9.7550 109.161 3 8  
23
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 109 +1 Lap 18.7679 108.872 3 7  
24 United Kingdom T. Blomqvist Tom Blomqvist Michael Shank Racing 60 109 +1 Lap 1.1263 108.854 4 6  
25 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 108 +2 Laps 1 Lap 107.845 3 5  
26 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 82 +28 Laps 26 Laps 106.485 3 5 Mechanical
27 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 31 +79 Laps 51 Laps 81.510 2 5 Kaza
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IndyCar St. Louis: Sezonun son oval yarışında galip Scott Dixon

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