IndyCar, Mart ve Nisan ayındaki tüm yarışları iptal etti!

Dün yapılan açıklamada St.Petersburg'daki Firestone Grand Prix'ine devam etme kararı alındığı ve yarışın seyircisiz yapılacağı duyurulmuştu.

Ancak bugün 1.8 mil'lik pistte yarışarak risk almak istemedikleri duyuruldu. Ayrıca Mart ve Nisan aylarındaki tüm yarışlar da iptal edildi.

IndyCar bildirisinde şu sözlere yer verildi: "ilgili yarış organizatörleri, sağlık görevlilerimiz ve şehir idareleri ile durumun dikkatli şekilde değerlendirilmesinden sonra, tüm NTT IndyCar Serisi etkinliklerinin Nisan ayı sonuna kadar iptal edilmesine karar verdik."

“Bu, bugün başlayıp Pazar gününe kadar devam edecek olan St.Petersburg'daki Firestone Grand Prix ile başlıyor. 24-26 Nisan tarihleri arasında Austin'de yapılacak COTA IndyCar yarışına kadarki tüm yarışları kapsıyor."

“Elbette bu karar, sezonunun başlangıcını ertelediğimiz için hayal kırıklığına yol açıyor. Her yıl St.Petersburg, Birmingham, Long Beach ve Austin'de bizi destekleyen inanılmaz taraftarlarımızı özleyeceğiz. Fakat taraftarlarımızın, katılımcılarımızın, çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve medyanın sağlığı her zaman önceliğimiz olmaya devam edecek."

“Programımıza devam etmek için uygun planları yaparken, sağlık departmanları ve hükümet yetkilileri ile koordineli olarak hareket edecek."

Takvimdeki beşinci ve altıncı yarışlar GMR Grand Prix'si ve 104. Indianapolis 500.