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IndyCar Nashville: Kirkwood sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Palou podyumda

Nashville Cadde Pisti bir kez daha sıkı mücadeleye sahne oldu, galibiyet sekizinci başlamasına rağmen ne kadar hızlı olduğunu yine gösteren Kyle Kirkwood'a giderken, şampiyona lideri Alex Palou farkı biraz daha açtı.

Altay Gök
Ekleyen:
Kyle Kirkwood, Andretti Autosport Honda

Yarışa sekizinci sıradan başlayan ve henüz ilk turlardan ne kadar hızlı olduğunu gösteren Kirkwood, gerek hızının, gerek de başarılı bir stratejinin yardımıyla kendini liderlik koltuğuna atmayı başardı.

Liderliği aldıktan sonra arkasına bakmayan ve son turlarda da ciddi bir tehdit altında kalmayan genç sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaşmayı başardı.

Kirkwood, zor bir dönemden geçen Andretti Autosport'un bu sezonki iki galibiyetinde de imzası olan isim.

İkinci sıra pole pozisyonundan başlayan Scott McLaughlin'e gitti, geçen yıl da burada benzer bir durumla karşılaşan McLaughlin, yine de aldığı podyumla şampiyona dördüncülüğüne yükseldi.

Podyumun son basamağında ise galibiyet hasreti dört yarışa çıkan Alex Palou yer aldı, ancak bu sonuç bile şampiyonadaki farkı korumasına yetti.

Dördüncü sıra Nashville doğumlu Josef Newgarden'a giderken, geçen yılın galibi Scott Dixon beşinci sırada yer aldı.

Yarışın belli bir noktasında yol tutuşu yakalayamadığı için podyum mücadelesinden uzakta kalan Romain Grosjean yine de iyi bir yarış geçirdi ve damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

2021'de burada galibiyete uzanan Marcus Ericsson yedinci olurken, hayal kırıklığı yaşayan McLaren'da en iyi sonuç Pato O'Ward'ın sekizinciliği oldu.

İlk onu tamamlayan isimlerse Christian Lundgaard ve Will Power.

Yarışın en büyük olayı bitime yedi tur kala yaşanan kaza oldu, Rinus VeeKay'in sebep olduğu kazada Alexander Rossi ve Colton Herta yarış dışı kaldılar.

Bu hafta sonu Simon Pagenaud'un yerine ilk IndyCar yarışına çıkan son Indy Lights şampiyonu Linus Lundqvist de iyi bir hafta sonu geçiriyordu, yarışa 11. başlayan ve iyi bir sonuç alacak gibi duran genç sürücü, ne yazık ki bitime 12 tur kala kendini duvarda buldu.

 
 
       
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Tur Zaman Ara Mph Pitler Puan Yarış dışı
1 United States K. Kirkwood Kyle Kirkwood Andretti Autosport 27 80 1:58'02.3028   85.396 3 53  
2 New Zealand S. McLaughlin Scott McLaughlin Team Penske 3 80 +0.7633 0.7633 85.387 3 42  
3 Spain A. Palou Alex Palou Chip Ganassi Racing 10 80 +1.7221 0.9588 85.375 3 36  
4 United States J. Newgarden Josef Newgarden Team Penske 2 80 +3.1416 1.4195 85.358 3 32  
5 New Zealand S. Dixon Scott Dixon Chip Ganassi Racing 9 80 +4.1655 1.0239 85.346 3 30  
6 France R. Grosjean Romain Grosjean Andretti Autosport 28 80 +5.9518 1.7863 85.324 3 29  
7 Sweden M. Ericsson Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing 8 80 +6.4148 0.4630 85.319 4 27  
8 Mexico P. O'Ward Patricio O'Ward Arrow McLaren 5 80 +6.6966 0.2818 85.315 3 24  
9 Denmark C. Lundgaard Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan Racing 45 80 +8.0168 1.3202 85.299 4 22  
10 Australia W. Power Will Power Team Penske 12 80 +9.0456 1.0288 85.287 3 21  
11 Brazil H. Castroneves Helio Castroneves Michael Shank Racing 06 80 +9.8718 0.8262 85.277 4 19  
12 United Kingdom C. Ilott Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 77 80 +10.6859 0.8141 85.267 4 18  
13 New Zealand M. Armstrong Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing 11 80 +11.4056 0.7197 85.259 4 17  
14 Netherlands R. van Kalmthout Rinus van Kalmthout Ed Carpenter Racing 21 80 +11.8172 0.4116 85.254 6 16  
15 United States G. Rahal Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 15 80 +14.2271 2.4099 85.225 4 15  
16 United States R. Hunter-Reay Ryan Hunter-Reay Ed Carpenter Racing 20 80 +14.6874 0.4603 85.219 5 14  
17
R. Robb Ray Robb Dale Coyne Racing
 51 80 +15.1158 0.4284 85.214 5 13  
18 United States S. Ferrucci Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises 14 80 +16.5253 1.4095 85.197 5 12  
19 United States A. Rossi Alexander Rossi Arrow McLaren 7 78 +2 Laps 2 Laps 82.941 5 11  
20 Argentina A. Canapino Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing 78 77 +3 Laps 1 Lap 84.992 6 10 Kaza
21 United States C. Herta Colton Herta Andretti Autosport 26 76 +4 Laps 1 Lap 85.239 4 9 Mechanical
22 Sweden F. Rosenqvist Felix Rosenqvist Arrow McLaren 6 73 +7 Laps 3 Laps 90.391 4 8 Kaza
23 Denmark B. Pedersen Benjamin Pedersen A.J. Foyt Enterprises 55 73 +7 Laps 23.2274 90.048 5 7 Kaza
24 United Kingdom J. Harvey Jack Harvey Rahal Letterman Lanigan Racing 30 71 +9 Laps 2 Laps 90.088 3 6 Kaza
25 Sweden L. Lundqvist Linus Lundqvist Michael Shank Racing 60 69 +11 Laps 2 Laps 92.076 3 5 Kaza
26 Canada D. DeFrancesco Devlin DeFrancesco Andretti Autosport 29 65 +15 Laps 4 Laps 90.578 3 5 Kaza
27 United States D. Malukas David Malukas Dale Coyne Racing 18 11 +69 Laps 54 Laps 85.962 1 5 Mechanical
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IndyCar Iowa: Hafta sonunun iki yarışında da Newgarden galip

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