IndyCar Nashville: Kirkwood sezonun ikinci galibiyetine ulaştı, Palou podyumda

Yarışa sekizinci sıradan başlayan ve henüz ilk turlardan ne kadar hızlı olduğunu gösteren Kirkwood, gerek hızının, gerek de başarılı bir stratejinin yardımıyla kendini liderlik koltuğuna atmayı başardı.

Liderliği aldıktan sonra arkasına bakmayan ve son turlarda da ciddi bir tehdit altında kalmayan genç sürücü, damalı bayrağı ilk sırada görmeyi ve kariyerinin ikinci galibiyetine ulaşmayı başardı.

Kirkwood, zor bir dönemden geçen Andretti Autosport'un bu sezonki iki galibiyetinde de imzası olan isim.

İkinci sıra pole pozisyonundan başlayan Scott McLaughlin'e gitti, geçen yıl da burada benzer bir durumla karşılaşan McLaughlin, yine de aldığı podyumla şampiyona dördüncülüğüne yükseldi.

Podyumun son basamağında ise galibiyet hasreti dört yarışa çıkan Alex Palou yer aldı, ancak bu sonuç bile şampiyonadaki farkı korumasına yetti.

Dördüncü sıra Nashville doğumlu Josef Newgarden'a giderken, geçen yılın galibi Scott Dixon beşinci sırada yer aldı.

Yarışın belli bir noktasında yol tutuşu yakalayamadığı için podyum mücadelesinden uzakta kalan Romain Grosjean yine de iyi bir yarış geçirdi ve damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

2021'de burada galibiyete uzanan Marcus Ericsson yedinci olurken, hayal kırıklığı yaşayan McLaren'da en iyi sonuç Pato O'Ward'ın sekizinciliği oldu.

İlk onu tamamlayan isimlerse Christian Lundgaard ve Will Power.

Yarışın en büyük olayı bitime yedi tur kala yaşanan kaza oldu, Rinus VeeKay'in sebep olduğu kazada Alexander Rossi ve Colton Herta yarış dışı kaldılar.

Bu hafta sonu Simon Pagenaud'un yerine ilk IndyCar yarışına çıkan son Indy Lights şampiyonu Linus Lundqvist de iyi bir hafta sonu geçiriyordu, yarışa 11. başlayan ve iyi bir sonuç alacak gibi duran genç sürücü, ne yazık ki bitime 12 tur kala kendini duvarda buldu.